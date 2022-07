Ser un mundialista era autoridad en fútbol peruano y no se le cuestionan los ‘galones’. Si no que lo diga Alfonso Yáñez quien coincidió con el gran Rubén Diaz en la ‘U’ y previo un amistoso ante que se jugó en Miami. Cuando la delegación crema llegó al hotel, ‘Puchungo’ quiso asegurarse con su compadre, ‘Balán’ Gonzales, para ‘concentrar juntos’, porque en la noche había quedado con unas amigas para conocer los sitios de moda. Antes de ir a sus cuartos el popular ‘Panadero’ lo tomó del hombro y le dijo “Tú concentras conmigo y ‘Balán’ con Chumpitaz”.

Luego de la cena, cuando llegaron a la habitación, Yañez se bañó y se cambió para irse de fiesta, pero Diaz lo sorprendió y le dijo " dónde crees que vas, mañana jugamos un clásico y hay que dormir”, la respuesta del chalaco no se hizo esperar: “Tío voy a salir un rato nomás, dos amigas me están esperando en la recepción así que algo rápido y regreso”.

‘Panadero’ lo miro a los ojos fijamente y le dijo “Tu estas hue...mañana quiero ganar así que no sales a ningún lado, te doy cinco minutos para que bajes a ver a tus amigas, si no regresas te saco la m... ”, sentenció el back.

Alfonso Yañéz buscaba siempre la complicidad de 'Balán' Gonzales (Foto: GEC)

Amigas ponen a ‘Puchungo’ contra ‘Panadero’: “Acaso es tu papá”

‘Puchungo’ bajó a ver a las chicas, una rubia presentadora de TV y una exreina de belleza, y les explicó lo que ocurría con su compañero de habitación. “Cómo que no vas a salir, acaso ese señor es tu papá, ya estas viejo para que te manden ”, le dijo la chica de la tele. El volante fue contundente en su explicación: “en el fútbol se respetan los galones y el tío es un grande de grandes y tengo que respetar lo que dice”.

Ya en la habitación, ‘Puchungo’ cambió de parecer y llamó a sus amigas y les dijo que vayan avanzando que esperaría que el ‘tío’ se duerma para sacar la cola. ‘Panadero’ llegó al cuarto y encontró al volante dentro de la cama y se percató que algo raro ocurría. “Hasta mañana tío, se salió con la suya. No salgo hoy” dijo un molesto Yáñez.

Alfonso Yáñez aprendió profesionalismo con rigor de 'Panadero' (Foto: GEC)

‘Puchungo’ reccibe tanda como ‘Foquita’ por querer escapar

El defensa apagó la luz y se acostó. Cuando creía que ‘Panadero’ dormía como un roble, el mediocampista, que se había metido a la cama vestido, pensó que era su oportunidad de escapar, pero de repente el veterano defensa le quitó la manta y lo encontró listo para fugar. “tú crees que soy coj..., por algo no jugué con Sotil y otros angelitos, ahora por vivo cobras”, grito Rubén Diaz y le metió dos puñetes.

Al día siguiente, la “U” ganó 2-0 con goles de Oblitas y Yáñez destacó. Al final del partido, ‘Panadero’ se acercó a su compañero de cuarto y le dijo. " Ahora puedes salir todo lo que quieras, en estos dos días libres no te quiero volver a ver en el cuarto, como te encuentre vuelves a cobrar” . Al volante no le quedó otra que ir sólo a cambiarse y antes de subir preguntar en la recepción si el mundialista estaba en la habitación.

A los meses la dupla volvió a coincidir en otro amistoso en Las Vegas y nuevamente concentraron juntos. En esta ocasión no hubo intento de salida, pero el empresario que llevó al equipo no pagó el hospedaje del equipo y los jugadores tuvieron que pagar de su bolsillo. ‘Panadero’ y ‘Puchungo’ decidieron que no iban a poner de la suya y el defensa le dijo al volante. “ahora quiero ver lo vivo que eres, tú cacharrea y entretén a los de recepción mientras yo salgo con las maletas, tengo un carro que nos esperará afuera”. El plan salió a la perfección, pero Yáñez quedó curado y desde ese día cuando lo invitan a algún amistoso pregunta primero si también va el gran Rubén Díaz.