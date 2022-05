Hola, soy Víctor Reyes, ‘Vitito’ para el mundo. Nunca fui goleador en mi carrera profesional, pero cuando anoté en la ‘selva de cemento’ me sacaron en andas. Cuando calentaba la pólvora, ‘mojaba’ más que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos. La historia de hoy en los ‘Expedientes V’ relata una gran derrota del buen Alfonso Yáñez en una rumba en casa de Nolberto Solano.

Cuando jugaba en Alianza Lima, salía por bares y peñas donde siempre hay alguna despechada, engañada o solitaria que necesita cariño, alguien que la escuche. Era el caserito de las noches. Y en una de esas me entero de historias que a veces los varones callamos por dignidad o mantener una reputación. He visto y leído muchas entrevistas que le han hecho a mi compadre Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez y la firme que él ha sido un gran conquistador.

En su época todas las modelitos que daban la hora lo seguían. El hombre tenía su pinta y quizá, si yo hubiera sido mujer, también le iba. Pero Dios me hizo un varón por todos mis lados. ‘Puchungo’ no necesitaba presumir de sus conquistas, porque era caserito de la prensa, aunque en ese tiempo no había Facebook, Insyagram o Twitter y los escándalos no pasaban a mayores. Pero, así como mi ‘compadre’ era ganador, también supo de derrotas y es algo que nunca ha contado. Pocos saben que perdió y encima, por goleada...

Alfonso 'Puchungo' Yáñez se resiste al matrimonio y los hijos (Foto: GEC)

‘Puchungo’ era el favorito en el papel

En una reunión, en casa de Nolberto Solano perdio y rebotó feo, peor que pelota de playa. Y eso que jugaba de local, porque ‘Puchungo’ es como de la familia del ‘Maestrito’. Estaba afanoso con una chica bien guapa que se reía de todo lo que decía. Hay que reconocer que su fuerte del chalaco es el carisma y la chispa. Con esa arma ha ganado un montón. Hasta ahora, con sus 52 años tiene su jale.

Aquella vez, como pocas veces, aseguran que empezó a botarse con que había triunfado en Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sport Boys. Que conocía empresarios, famosos, artistas, etc. Hasta se le ocurrió contar toda su vida de cuando jugó en Arabia Saudita y que conocía medio mundo y le pintaba que podía llevarla de viaje a conocer lugares exóticos.

Alfonso Yáñez reveló con orgullo pequeñez en la intimidad (Foto: GEC)

El hombre sacó todo su repertorio y ‘floro’. Estaba tan confiado en que esa noche iba a ‘pescar’ que hasta la invitó a bailar, le susurró al oído y ella siempre le sonreía. Cuando quiso agarrarle la manito, se la sacaron. Fue como un remate de tiro libre que chocó en el palo. Siguió guerreando. Miraba a su alrededor y no veía a nadie que le hiciera temblar el piso. Pero pecó de confiado y ese fue su gran error...

Puchungo: “Goles que no haces...”

Pasaron los minutos y mi compadre seguía sin anotar un gol. Él atacaba y atacaba, pero la chica se defendía bien. Alfonso Yáñez creyó que tarde o temprano iba a ganar por ‘demolición’. De pronto, apareció un primo del anfitrión. Estaba plantado, Charly, se paró, hizo un paneo y apuntó la placa de la chica que estaba con ‘Puchungo’. Sacó su ‘serrucho’ y en 15 minutos le ‘volteó’ el partido al chalaco.

Cuando mi ‘causa’ se dio cuenta, el marcador ya iba perdiendo 3-1. Con elegancia lo destronaron. El tipo no necesitó contarle historias de fútbol ni que había viajado al extranjero. Sacó a bailar a la chica y después de una canción, se iban agarraditos de la mano a sentarse. Los testigos que estuvieron al costado de los jóvenes me contaron que ella le dijo al muchacho que ‘Puchungo’ la estaba afanando y el primo que había llegado, aprovechó para meterlo 30 metros bajo tierra: “ Te vas a pelar, ese ‘man’ es ‘cañón corto’, no satisface a nadie ”. Con eso, tiraron por la borda todo el potencial seductor de Alfonso Yáñez y cuando sonó el pitazo final, mi ‘brother’ ya había perdido por un amplio 1-10.

Los chicos rumbearon dos temas más y como si se conocieran de años, sus pasitos de salsa parecían más de bachata. Suavecito, moviendo los pies en el cuadrado de una loseta. Él la tenía apretada y ella como si nada. En una esquina, noqueado, ‘Puchungo’ miraba mudo y palteadazo. A los pocos minutos, la parejita salió de la fiesta y se fue sin despedirse con rumbo desconocido.

Nunca había visto perder al chalaco. Chica que veía, chica que subía a su Mazda. Son cosas que le puede pasar a cualquiera, pero como varones hay que saber parar. Tranquilo, ‘Puchungo’, que hasta al ‘vampiro’ más famoso y piedrón que protagonizó la saga ‘Crepúsculo’ lo han atrasado. Perdiste un partido, pero ganaste varios campeonatos. Tu saldo sigue favorable. Nos vemos el próximo jueves…

