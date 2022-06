‘Cuto’ Guadalupe’ visitó a la familia Farfán en ‘La Curva del Diablo’ para un episodio super especial de ‘La Fe de Cuto’. En dicho programa se encontró con Rafael Farfán, también conocido como ‘La Focaza’.

Rafael Farfán tuvo que esperar hasta los 36 años para ser convocado a la selección peruana. Las buenas actuaciones del lateral en Sport Huancayo llevaron a Sergio Markarián a llamarlo para el equipo ‘de altura’ con el que buscaba ganarle a Bolivia en La Paz.

Farfán jugó ese partido y se ganó varias convocatorias más. En ese periodo vivió momentos agradables con jugadores de la talla de Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y su sobrino Jefferson Farfán .

“Tenía 36 años, justo se venía el partido con Bolivia, querían jugadores de altura. De ahí estuve en 5 convocatorias más”, le contó al ‘Cuto’ Guadalupe.

“Muy bonito, yo llego y no estaba Jefferson y el primero que ingresa es Claudio, un tipazo, él me dio la bienvenida, un tipazo, conversamos como 15 minutos y recién entró el profesor Markarián. Jefferson entró después con toda su banda, con Guizasola, Jair (Céspedes)”, añadió.

‘La Focaza’ reveló historias de su convivencia con su sobrino Jefferson Farfán, quien en ese momento ya la rompía en el fútbol europeo. El defensor contó como el celular de ‘Jeffry’ no paraba de sonar y de cómo se ‘olvidaba’ que eran familia a la hora de entrenar.

“Justo me tocó la habitación con él, ya te imaginas ese teléfono como sonaba, no podía dormir, yo quería que me saquen de ahí y no pasaba ni un teléfono, yo quería que me de una (risas). Le faltaba orejas para contestar”, expresó.

“En el entrenamiento, justo venía una jugada donde voy a marcarlo y yo pensé que el hombre iba a decir: “la paro y la tiro para atrás”. Nada, hermano, no tuvo piedad y yo recién llegaba, me la aventó adelante y me sacó como cuatro cuadras. Ya a la siguiente tuve que apretarlo. Estaba en su mejor momento, te ponía el camión y no podías ni moverlo. Yo le decía anda para allá (a la otra banda), tú quieres que me saquen (risas)”, agregó.

TE VA A INTERESAR