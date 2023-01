El ‘Cilindro’ fue su casa y sabe lo que significa vestir la ‘albiceleste’ del Racing de Avellaneda. Ramón Mifflin la rompió en la ‘Academia’ y considera que Paolo Guerrero destacará en el equipo de Fernando Gago. El ‘Cabezón’ confía en que el delantero renacerá en el fútbol argentino.

¿Qué te parece la llegada de Paolo a Racing?

Muy bien, llega a un gran club, con una hinchada espectacular y un estadio hermoso. Yo la pasé muy bien ahí.

¿Le irá bien?

Lógico. Tendrá mejores compañeros que los que tenía en Avaí. Hay un par de colombianos (Cardona y Carbonero) que juegan bien y seguramente lo apoyarán bastante.

¿Es el equipo ideal para Guerrero?

Cae perfecto en Racing, tiene perfil para el club y la hinchada es cariñosa. Además, llega en un buen momento de la institución.

Pero, en Argentina los defensas son bien rudos con los delanteros...

Lo respetarán, Paolo es conocido a nivel mundial y eso en una cancha es un plus.

Para el 'cabezon', defensas argentinos respetarán a goleador.

¿A los 39 años puede rendir?

Seguro, él siempre se cuidó, es disciplinado y está acostumbrado a las exigencias.

¿Qué recuerdos de tu paso por la ‘Academia’?

Cuando llegué, el club venía de perder ocho partidos, debuté en un momento complicado, pero igual el estadio estaba lleno. Ganamos por cuatro goles y caí bien. (Ángel) Labruna, que era el técnico, me apoyó un montón y luego ocurrió lo mismo con (Juan José) Pizzuti.

Buenos Aires es una ciudad ideal para vivir...

Es linda, por eso siempre que puedo voy y me junto con tantos amigos que tengo por allá.

De Racing pasas a Santos...

Tenía contrato por tres años, pero me buscaron de Santos y no podía decirle no a la oportunidad de jugar con Pelé.

Ramón Mifflin destacó en 'La Academia' y jugó a lado de Pelé.

¿Qué opinas de la salida del ‘León’ Zambrano de Boca?

Está bien en Alianza, que también es un grande como Boca. Ya salió dos veces campeón y seguro que por capacidad, experiencia y calidad se impondrá en Matute.

Una pena la campaña de la Sub-20...

El técnico agarró un fierro caliente y no tuvo todo el tiempo para trabajar.

Tu opinión de Callens, que pasó de la MLS al Granada...

Es un salto importante, sin desmerecer a la MLS estará a un nivel superior. Seguro que le irá bien porque tiene condiciones.

¿Qué sabes de tu compadre Roberto Chale?

Es tristísimo para mí ver lo que le pasa, estoy seguro de que saldrá bien porque tiene temperamento y es ganador.

¿La ‘U’ lo está apoyando como merece?

Universitario tendrá que hacer algo, es parte de su historia. Sus amigos también haremos algo por Roberto.

¿Lo visitaste?

Hable con él y se puso sentimental. Tengo entendido que lo llevaron a UCI por precaución. Claro que iré a visitarlo, nos dio mucho y merece el cariño y respeto de todos.

Un abrazo, Ramón...

Gracias a ti y un abrazo a todos los lectores de Trome. (José Reynoso Alencastre).