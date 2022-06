En los años 70′s, en Lima no existían los Barranco Bar, La Casa de la Salsa y discotecas que abundan hoy en la ciudad y son la perdición de los peloteros. Antes, a los futbolistas podía quedarse en casa y armar ahí las fiestas con sus compañeros o salir a un café a charlar. Algunos argentinos liderado por Ramón Quiroga, referente de Sporting Cristal, y después figura de la selección peruana, citaba a sus amigos en el café ‘La Favorita’ un local de la avenida Larco, a pocos metros de la Municipalidad de Miraflores..

A las citas con el hoy comentarista de televisión llegaban entre otros, Humberto Horacio Ballesteros, portero de la “U”, Pedro Alexis Gonzales, figura del histórico Defensor Lima y otros argentinos que alternaban en clubes de primera. Las tertulias eran largas, entretenidas y el café muchas veces era acompañado por alguna copa. No faltaban los recuerdos de su argentina natal, las bromas y los comentarios del campeonato.

Una noche cuando ya casi no circulaban autos por la avenida Larco y había poca gente por la calle, a Quiroga para romper la rutina se le ocurrió hacer una de las suyas y lanzó una apuesta. “ Seguro que nadie se atreve a ir corriendo calato hasta a la municipalidad y regresar ”, soltó el carismático ‘Loco’.

Ramón Quiroga fue referente en la slección y en Sporting Cristal (Foto: GEC)

Ramón Quiroga: compañeros le dan vuelta a su reto y lo desafían

Sus acompañantes sonrieron y no aceptaron la propuesta, pero le dieron la vuelta a la idea y le ofrecieron un dinero importante al arquero se animaba. El argentino se lo pensó, pero después de ver la plata, en un instante se quedó como vino al mundo y recorrió los casi 60 metros que separaban el café del Municipio. Regresó sonriendo y feliz se llevó el dinero ofrecido por sus amigos.

A los pocos días, la apuesta se repitió y esta vez el que se animó no fue Ramón Quiroga, sino Pedro Alexis Gonzales quien no quiso ser menos que el ‘Loco’ y desnudo emprendió la emblemática avenida. Todo iba bien pero pasaron unos minutos y el jugador de Defensor Lima no regresaba. Sus compañeros de bohemia, preocupados por la demora, fueron a ver qué ocurría y encontraron al delantero dentro de un patrullero que custodiaba al consejo miraflorino.

Ramón Quiroga, a sus 71 años, no deja de sorprender a las nuevas generaciones (Foto: @ellocoquiroga)

“ Cómo se le ocurre correr desnudo por la calle, lo vamos a llevar al calabozo por atrevido ”, le gritaban los policías al jugador de los ‘Carasucia’ que no sabía como explicar que se trataba de una apuesta y que era figura del Defensor Lima uno de los protagonistas del campeonato. Cuando el coche policial iba a llevar al delantero a la Comisaria de Miraflores, apareció Ramón Quiroga, el más conocido del grupo, e intercedió por su compañero y consiguió que Pedro Alexis no pasara la noche tras las rejas.

