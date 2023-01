¡Mi gente hermosa de ‘La Fe de Cuto’! No me queda nada más que agradecerles a todos por este año 2022 en el que consolidamos este proyecto. El 2023 se viene con fuerza y como regalo de reyes aquí están las 10 mejores historias del 2022.

10. Chiroque la rompió en la Copa América y lo llamaron ‘pibito’

“Me decían ‘pibito’ y ya tenía 32 años jajaja. Lo que no me gustó es que me comparaban con el ecuatoriano Caicedo como uno de los más feos de la Copa. Fue un grupo extraordinario, el profesor Markarián dijo que iríamos calladitos y regresaríamos haciendo bulla y fue así. A mi me favoreció el amistoso que jugamos ante Haití antes de irnos. Se habían lesionado Jefferson, Pizarro, Lobatón y Ramírez y se dio la chance de viajar”.

9. Julio César Uribe y la verdad de España 82

“Hay que entenderlo en el tiempo, yo lo entendí, pero con Teófilo Cubillas nunca he tenido discusiones. Con Teófilo Cubillas en una charla me toco expresar de qué lamentaba mucho que la historia nos haya dividido. Y yo creo que la historia no es para dividirla si no para compartirla soy un convencido y lo dije, ojalá en algún momento, la misma historia nos pueda unir para juntos hacer algo por la juventud, ojalá”.

8. ‘Cafú’ Salazar y el cumpleaños de Sampaoli

“Fue en el cumpleaños de Jorge Sampaoli. He tenido la posibilidad de estar con diferentes técnicos del mundo, pero nunca había visto que al entrenador le celebren el cumpleaños y le tiren la torta en su cabeza. Y eso no es todo. Entre todos, le tiramos la torta en la cara. Pero eso no es todo. Luego vino más”.

“Lo agarraron de unos de una pierna izquierda, otros de la pierna derecha, otros de los brazos al estilo Túpac Amaru y lo aventaron a la piscina y con zapatillas y billetera. No te imaginas lo que fue”.

7. Germán Leguía y el 6-0 ante Argentina

Porque nosotros estábamos siempre en concentraciones, vamos a jugar contra Argentina y nos ponen en Rosario en un hotel en el centro. Se fue toda nuestra seguridad, se fue, desapareció la seguridad. En la noche te bajaban las banderas por todo el hotel, carros que pasaban, todo... y cuando fuimos al estadio todos los argentinos a nuestro costado, “ah hermanos que esto, que el otro”.Y Videla entró al camarín a dar un mensaje, imagínate tú, era como decirte “de acá vivos no van a salir, ni de broma”. Entonces fue bravo para los que entraron.

“Ese equipo no perdía por esa cantidad de goles, ahí hubo muchas cosas raras, ahí hubo cosas como por decirte jugamos sin 9″.

6. Olcese y la broma al ‘Pájaro’ Juárez

“‘Pájaro’ yo soy un buen compañero de cuarto, sólo tengo un problema, soy sonámbulo, pero no te preocupes, no hago cosas raras, sólo te pido que no me despiertes porque si lo haces puedes crearme un problema”.

“Así me acosté. A la media hora me levanté y me acosté en su cama y lo abrazaba y le ponía la pierna encima y él me decía en voz baja: “Eh, despacito, boludo, despertate, boludo”, y yo más lo abrazaba y más lo punteaba, y él me decía: “Boludo, despiértate”, yo me aguantaba la risa. Jajaja”.

5. Paco Bazán y cuando Cueva lo cuadró

“‘Cuevita’ me llamó desde Brasil para sacar cara por sus amigos que lo habían expuesto grabándolo en un video dejando mal a Cueva. ‘Harry Potter’ es un buen amigo, a pesar de todo, salió en defensa de sus amigos. Me dijo bájale un cambio y bueno le he bajado dos cambios”.

4. Hugo Sotil haciendo enojar a Pelé

“Esa vez nos reunimos con Pelé, toda la gente de Sudamérica. Y entra Edson Arantes con su abrigo de visón, se sienta a mi lado. Yo tengo una foto antes del mundial con él. Pocho Rospigliosi fue quien me llevó para hacer la entrevista y me dijo que le haga una pregunta. “¿Qué le voy a preguntar yo?”, le dije”.

“A Pelé lo estaban cuestionando, un entrenador Saldaña que no lo quería y decía que estaba viejo y lesionado. Pocho me dice que le pregunte a Pelé que cuando se retira. Le dije ‘Edson, hasta cuando piensas jugar’ y él me dice: “¡¿Tú también me estás retirando del fútbol?!”. Llegamos al mundial y salió elegido como el mejor jugador”.

3. ‘Pepa’ Baldessari y la verdad de la ‘limpiada’

“El viernes se me acerca mi arquero, Víctor Ulloa, y me dice que no quiere viajar, luego me muestra un sobre con 1 400 soles, que luego me enteré que esa no era la cifra, que eran 3 mil dólares, y me cuenta que le sacaron una pistola y le dijeron que “se enferme” y no viaje”

“Yo fui a poner la denuncia y me incliné por el Canal 4 porque pensé que eran los más serios. Hice la denuncia y cometo el error de bajarme los pantalones, no sé que me pasó, sentí tanta impotencia. Cualquier hijo de p... viene y te amenaza de muerte por un partido de fútbol, dije: “Tu plata me la paso por...plata sucia, me la paso por el cu....” porque yo sabía de dónde venía esa plata”

2. Manco y la verdad de su “secuestro” en México

“Yo vivía solo y al costado de mi casa había una chibola. Empezamos a salir, andábamos de la mano, y todo bien. Hasta que un día me llevan, me ponen una pistola en la cabeza y me dicen el nombre de una mujer que nunca escuché”.

“Lo que me salvó es que me revisan la billetera y allí estaba mi carné de jugador. Me dejan ir, pero me dicen “Donde te veamos ya sabes, así que mañana te vas”. Me habían roto el tabique y mi primo también ‘cobró’. Así que volví a mi casa, alisté mi ropa y el presidente del club me ofreció hasta seguridad privada”.

1. Roberto Martínez y el viagra

“De local, me meto el famoso caverta. Oye, negro, era una cosa, pero de locos. Yo era una cosa, en verdad, algo impresionante. ¡Nunca me había pasado! Olvídate, ¡el hombre nuclear era una cag.. a mi costado! Pero me empiezo a asustar porque ya pasa algo, estaba pero en su mejor momento, pero viene un momento en que ya yo no tenía ganas ni ella tampoco, de nada”.

“Los ojos se me inyectaron, el corazón me empezó a hacer, teniendo treinta y tantos años, bum, bum, bum, me empecé a asustar en la cama. Puse tv, porque no duermes, obviamente, y me empiezo a asustar. Y el muñeco, ‘Robertito’, olvídate, seguía el hombre bravo. Pero no quería saber nada, no tenía ganas. Y llamo a un doctor amigo, me salgo y lo llamo y le cuento. “Tómate un durazno con azúcar”, me dijo y no sé qué más me recomendó. Yo seguía... mira, pasé la peor noche de mi vida, te juro que pensé lo peor”.

“Pensé que me daba un paro cardíaco, al siguiente día lo llamo a mi pata y le recrimino eso. “Casi me he muerto, cómo me das esa hue...”, le digo”.

