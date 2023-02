Hoy cuando el Seattle Sounders salte al terreno de juego del estadio de Tanger para enfrentar al Al Ahly por los cuartos de final del Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos, seguramente que por la cabeza de Raúl Ruidíaz pasaran muchos recuerdos. La ‘Pulga’ se acordará de sus inicios, de sus primeros goles con su amado Universitario de Deportes y sin duda de la vez que casi cambia la pelota por los libros por su pequeña estatura.

Raúl Ruidíaz no lo tuvo fácil nunca, pero siempre terminó imponiendose marcando goles importantes y ganando títulos. Sin embargo, hubo un momento en la carrera del goleador en la que casi deja el fútbol. ‘La Pulga’ Estaba por terminar el colegio y decidió darse un respiro para sólo disputar torneos escolares. En esos campeonatos brillaba y siempre lucía unos chimpunes rojos por lo que todos lo conocían como el chato de los ‘botines colorados’.

En uno de esos partidos entre colegios, Samuel Eugenio, técnico de Universitario de Deportes, lo vio y quedó impresionado con su juego. “Ese chatito es crack ¿De dónde salió? ” preguntó el formador de menores merengue. Le contaron que había estado en la ‘U’, pero que por el momento había dejado de jugar y parecía que quería dedicarse a los estudios y trabajar. El DT cerma se lamentó y se retiró triste, porque sabía que el pequeño tenía madera de jugador importante.

LA SAN MARTÍN NO LO QUISO POR CHATO

Pasado un tiempo, la ‘Pulga´ animado por unos amigos decidió pasar una prueba en la San Martín. No estaba muy animado, pero ante el pedido de sus compañeros accedió y se presentó. Jugó bien, hizo goles, la rompió pero al captador de talentos le falló el ojo clínico y le dijo: “Juegas bien pero eres muy pequeño, estamos buscando jugadores con más físico”. Por un momento el delantero pensó que su ciclo en el fútbol había terminado y lo mejor era estudiar.

Raúl Ruidíaz y André Carrillo serán los representantes peruanos en el Mundial de Clubes. (Foto: Harry How)

Pasado un tiempo un amigo, al que había conocido en Universitario y estaba en mismo colegio, le dijo que los cremas estaban haciendo unas pruebas y que era la oportunidad para reengancharse al fútbol. El ‘chato’ aceptó a regañadientes, le vino a la mente lo que había pasado con los ‘Santos’ pero fue hasta Campo Mar a pasar la prueba. El día de las evaluaciones más de 100 chicos llegaron hasta la sede de playa merengue. Samuel Eugenio, que era el encargado de las evaluaciones, antes de mandarlos a la cancha le preguntaba a los chicos en qué posición jugaban.

SAMUEL SE LA JUEGA POR LA PULGA

Cuando llegó el turno de Raúl Ruídiaz se produjo el siguiente diálogo: ¿De qué juegas, hijo? preguntó el ex zaguero. “De nueve profe pero también puedo jugar por fuera” respondió tímido el jugador. El buen ‘chamuco’ fue directo y casi acaba con la carrera del goleador: ” hijo no seas malo, con ese fuselaje no puedes ser nueve″ exclamó con seriedad. La ‘Pulga’ se quedó callado, sin saber que decir, pero cuando ya se iba se acercó a Samuel Eugenio el amigo del pequeño atacante y le dijo: “Profe el chato es el de los chimpunes rojos, el que la rompe en el colegio y le gustó cuando lo vio”.

A Samuel se le iluminaron los ojos y rápidamente se acercó donde el de los ‘botines colorados’ y le dijo: “porqué no empezaste por ahí hijo, tú no tienes que pasar ninguna prueba, serás mi 9 titular y futuro delantero de la “U” y de la selección”. Lo que vino luego es historia conocida, la pulga llegó al América Cochahuayco, debutó en primera y emigró a Chile, Brasil, México y ahora brilla y triunda en la MLS. Hoy cuando su pupilo de los ‘chimpunes colorados’ debute en el Mundial, seguro que ‘Chamuco’ Eugenio desde el cielo estará atento de lo que haga su pupilo.

