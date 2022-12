La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y seguimos en esta charla con el hombre que todos quería ver en una entrevista. Al que pedían a gritos, porque ha marcado historia en el fútbol peruano y como el público siempre tiene la razón, continuamos la conversación con Reimond Manco.

Como les conté hace una semana, estamos aquí en mi Chiclayo querido, de buen clima y grandes amigos como nuestro invitado que no va a salvarse de ninguna. Porque ahora nos toca recordar su aventura por el exótico Qatar, país que está en el ojo del planeta por el Mundial, y luego nos regresaremos a los equipos que defendió en Perú.

Así que sin más preámbulos, Reimond Manco sigue en el área de la ‘Fe de Cuto’ y no vale meter ‘quimba’. Adelante mis amigos y prepárense a sonreír con las aventuras de Reimond en UTC, la increíble ‘dieta’ de un compañero y el cambio que dio su vida cuando conoció a su esposa.

Del Juan Aurich pasaste al León de Huánuco

No estuve mucho tiempo allá, creo que dos meses. De entrenador estaba el ‘Maño’ Ruíz, que en paz descanse. Esa fue la primera experiencia de Jean Ferrari como asistente técnico. Yo de León me fui al Al-Wakrah de Qatar.

¿Qué la experiencia de Qatar?

Fue difícil. La cultura es bien rara, respetan las otras religiones, pero no hablan inglés, son bien cerrados, encima es recontra lejos jajaja. En lo personal yo había ido a quedarme, ganaba bien, pero llegó un entrenador que me pidió el 30 por ciento de mi sueldo para hacerme jugar. Yo me negué, porque no soy malo y entonces no me inscribió y me tuvo todo un año trotando.

Una anécdota por allá

Estaba en un hotel con piscina, después me llevaron a una casa, me dieron un carro y con GPS me ubicaba. Eso sí, afecta el cambio de horario y los casi 50 grados de temperatura, jamás había experimentado eso, era terrible.

Perú jugó el repechaje justamente allá ante Australia

A mi me entrevistaron un mes antes del partido y dije que Perú tendría que ir 15 días antes a aclimatarse allá, hacer partidos de práctica allá, pero la gente decía “Qué habla ese borracho” . Pero me reafirmo, si la selección realizaba ese plan, las chances hubieran sido más altas para clasificar, porque en el partido el equipo dejó de correr. Imagina que nosotros entrenábamos con mi equipo a las 10 de la noche e incluso al llegar a Qatar te ponen una vacuna contra alguna enfermedad que puede ocasionar ese sol tan fuerte.

Dejas Qatar y te vienes a Cajamarca

Estaba ‘Rafo’ Castillo como entrenador en UTC y fue un gran año para mí. El equipo tenía base de la Copa Perú, pero clasificamos a la Copa Sudamericana, jugué bien e incluso me llamaron de la selección y me llevan a un duelo contra Corea. Teníamos buen plantel: el ‘cabezón’ Ronceros, Labarthe, Donny Neyra, Renzo Benavides. El problema es que al año siguiente la directiva se volvió loca, sacó jugadores, dejaron de pagar y felizmente salvamos el descenso.

Alguna historia con ‘Rafo’

‘Rafo’ es hincha de Alianza y una vez jugábamos contra la ‘U’ y me dice “si ganamos hoy no vienes hasta el miércoles”. Yo no sabía que era de broma, y terminamos ganando el encuentro e incluso yo hago un gol de penal, así que no fui hasta el miércoles jajaja. Pero sucede que el martes me llamaban al celular y lo apagué. El día que voy, ‘Rafo’ me pregunta porqué no llegué a entrenar y le respondo que hice lo que me dijo. “Te lo tomaste a pecho”, me respondió y nunca más me hizo esa propuesta.

Luego vuelves a tu casa, Alianza Lima

Lo de Alianza fue bastante mediático, por lo que había pasado con Juan Aurich donde les marqué un gol. Tuve una charla con la barra, limamos asperezas y me quedé 2015 y 2016. Con Roberto Mosquera jugué bastante, pero después llegó Juan Jayo y no tuve ni un minuto.

En esa etapa sale un ‘ampay’ muy conocido

Yo venía de una serie de problemas personales, familiares y sentimentales y no los supe manejar. No es una justificación, pero solo yo sabía lo que estaba pasando. No venía televisión ni leía noticias y lo que más quería era que empiece el campeonato, porque al jugar la gente olvida. Pero veo que aún siguen saliendo ‘memes’ del tema que fue hace tiempo jajaja.

Luego llega el Zamora de Venezuela

Tenía la ‘espina’ por jugar allí, en primera división. Vivía con mi esposa, mis hijos, pero ya la vida estaba muy dura. En el hotel teníamos todo, pero afuera había saqueos, la misma policía te robaba, todo era una ‘cárcel dorada’ de la que no podíamos salir ni a dar una vuelta. Decidimos regresar por un tema de supervivencia.

Te escucho hablar de tu familia ¿Cuánto te cambió la vida tu esposa?

Yo estuve dos años solo, después de varios sucesos, pasaba por temas, tomaba malas decisiones, pero después conocí a la que hoy es mi esposa. Salimos, empezamos una relación, convivimos y nos casamos. Mi esposa me cambió la vida, es una gran mujer, me dio una maravillosa familia, que es lo que esperaba y todos esperan, me motiva. Eso sí, me marca como Reyna a Maradona jajaja.

¿Cómo se conocieron?

Fue en la reunión de un amigo. Tuvimos comunicación fluida y salimos. Ella es nacida en Tumbes, es una luchadora, nos llevamos excelente. Viajamos a Tumbes de vez en cuando.

Llega entonces otro equipo, Unión Comercio

Me fui con mi familia, fue una etapa excelente, incluso estuve cerca de volver a la selección, me hice más fuerte. Vivíamos en Nueva Cajamarca, salía de entrenar y me iba al mercado, con mi esposa cocinábamos. Allá no había centros comerciales, si queríamos ir al cine teníamos que irnos a Moyobamba.

Una historia allá

Tengo una con el ‘Toro’ Cristian Bogado. Cuando llegó pesaba 101 kilos, pero ese año hizo 25 goles. Un día estábamos en la cena de la concentración y de su bolsillo sacó una mayonesa. Le echó a todos los platos que comía y los revolvía. Por eso le pusimos el ‘Loco Mayonesa’. Pero eso no es nada, porque nos fuimos a dormir, yo concentraba con él y después de un rato tocan la puerta. Me paro a abrir y era un delivery de MacDonalds con 4 hamburguesas con papas. “Oe ‘Toro’ no se seas abusivo”, le dije. Me respondió que la cena le había quedado ‘chica’. En otra ocasión se pidió un KFC familiar jajaja.

Luego te mudas al Real Garcilaso

Allí es donde hago el gol de mediacancha por Copa Libertadores. Me empezó a ir bien, hasta que botaron a Tapia que era el entrenador y llega Juan Reynoso. Allí se me ‘bajaron los caballos’ jajaja. No era un tipo de jugador que fuera de su estilo, quizás él buscaba otras características. Entonces, si yo no juego, me aburro y allí es donde pido salir y me voy para el Callao.

A la querida rosada

Yo firmé sin saber cuál era la situación del equipo. Firmé y almorzando con mi familia mi mamá me dice “Reimond ¿Sabes que el Boys está último no?”. Me quedé frío, para colmo recién empezaba el Clausura, era el 2019. Boys es un equipo picante, por la barra, por todo. Felizmente salvamos la categoría en la última fecha ganando en Huancayo con gol de Penco y el que estaba arriba nuestro, Unión Comercio, se fue cayendo, le ‘jalamos las patas’ y en la última fecha pierde de local con Alianza que campeona en Moyobamba.

Pasas a Atlético Grau

Casi me sucede lo mismo que con Boys. Me llamó ‘Rafo’, me pide ir y en la tabla ellos estaban peor que Boys. Sin embargo, llegamos a la última fecha con vida y por un punto descendimos, allí ni yo me salvé.

¿Qué pasó en Alianza Universidad?

El ‘Diamante’ Uribe llegó para la segunda parte, la empezamos bien pero yo me lesiono y, aún así, di un pase para ganarle a Alianza Atlético. El tema es que cuando me hago la resonancia tenía un desgarro en forma de ‘L’ en la pantorrilla. Estuve dos meses fuera, mi peor lesión y en el campeonato debíamos ganar un partido de seis para salvarnos y perdimos los seis, increíble. Era otro ‘finado’ más.

Luego te pones la camiseta del Santos de Nazca

Cuando llego allá venía en un momento complicado. Quería quedarme en Lima porque mi papá estaba en la ultima parte de su enfermedad. Y me llaman de Santos, yo no me veía jugando Liga 2, pero me ofrecen buena plata y me dicen que Nazca estaba bien cerca de Lima, yo calculé y dije bueno dos horas y un poco más diario, normal. El primer día hice el trayecto en 4 horas y media, me habían mentido. Después el tema se puso complicado, mal ambiente y yo no soy de pelearme con nadie, así que salió lo de Juan Aurich y ese ‘picante’ iba a motivarme.

Pero Aurich también estaba con el tema del descenso

Creo que ya me había gustado esa vaina jajaja. Le tenía cariño a la institución, y los objetivos se están cumpliendo para dejar al equipo en Liga 2. Imagina, el Aurich un cuadro con historia no puede jugar liga. La ciudad es linda, el equipo es querido y felizmente estamos cerca de lograr la meta.

Te pido un mea culpa para el final

Lo único que podría decirte es el no haberle hecho caso a mis padres. Me dijeron muchas veces las cosas antes, pero luego te das cuenta que hay que saber escuchar, que si no lo haces pasa ‘factura’. A veces piensas que ganas plata y ya está, pero en verdad no has ganado nada. Te crees ‘Supermán’ y la caída es bien complicada.

