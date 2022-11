Reimond Manco es el nuevo invitado en la última entrega de La Fe de Cuto. El ‘Jotita’ que este 2022 disputó la Liga 2 con Juan Aurich, hoy hace un repaso en el mejor momento de su carrera y lamenta haber dejado pasar una gran oportunidad de llegar a Real Madrid en España, con la que habría cambiado toda su vida.

‘Cuto’ Guadalupe le presunta sobre aquel contrato con PSV Eindhoven con el que parecía seguiría los pasos de Jefferson Farfán, pero nada salió como parecía. “ Yo tenía ese contrato después del Sudamericano, pero no se había hecho oficial, porque todavía pertenecía a Alianza Lima ”, contó el ‘Rei’ que haría una revelación importante.

“ Tío, antes de ese contrato había una ruma de papeles con las propuestas que había por mí en la oficina de Raúl Gonzales. Pero yo era chibolo, no sabía nada, yo no leía nada . Raúl nunca fue malo conmigo, nunca me obligó a hacer nada, siempre me consultó, pero como yo iba a tomar la mejor decisión si no tenía experiencia, pero entre todas esas propuestas había una del Real Madrid ”, confesó.

Reiond Manco cuenta sobre oferta de Real Madrid que pudo cambiar su vida (Foto: GEC)

“En Real Madrid otra hubiera sido la historia”

“ Raúl viajó a España, se reunió con Predrag Mijatović, que era el gerente en ese tiempo de las divisiones menores. Me mandaron lapiceros y todos los souvenirs que ellos mandaban . Él me dijo mira: allá vas a ir al Madrid Castilla, en cambio en PSV vas al primer equipo. Con 17 años uno no piensa, pero si hubiese ido al Madrid Castilla, hubiera seguido creciendo, formando y cuando me tocara, me tocaba y otra hubiera sido la historia… ”, reflexionó el mediocampista.

El jugador lamenta esta decisión equivocada, pues en España hubiera podido estar en la mira de Zinedine Zidane. “ Tú sabes que si debutas con el Real Madrid te aseguras la vida para siempre, pero yo dije no PSV en Primera, además las noticias que llegaban eran de Jefferson triunfando, así que dije me voy para allá y cuando llegué el técnico no me sacaba ni en lista. Si hubiera tenido a alguien más a mi costado que me diga: oye aquí no vas a aganar tanto dinero pero vas a formarte mejor ”, comentó el jugador que además confesó, el interés de otro empresario por llevarlo a Benfica, con trabajo ara su padre y estadía para toda su familia.

Reimond Manco reflexiona junto a 'Cuto' Guadalupe (Foto: GEC)

Reimon Manco reconoce hinchaje por Universitario

El ‘Jotita’ más recordado y la gran esperanza de Alianza Lima en la primera década del 2000, Reimond Manco, aprovechó la invitación en ‘La Fe de Cuto’ para revelar que su primer amor en el fútbol fue por Universitario de Deportes.. “ Me voy a probar a la ‘U’, en Campo Mar. Recuerdo que el profesor Luis Flores me tomó la prueba y me quedo. Pero después le dicen a mi papá que solo me pueden dar media beca. Y en ese tiempo de dónde ‘michi’ si no había gas…y encima los pasajes, sí que no pude y regresé a mi casa ”, contó sore una de sus primeras desilusiones.

Luego sería becado por Cantolao y depues de tres años becado, llegaría a Alianza Lima. “Mi papá ha sido hincha de Alianza toda la vida, Yo antes era hincha de la ‘U’, no te voy a negar, de chiquito, pero cuando ya no me aceptaron en el equipo, pucha que sufrí una decepción total. Como que dije ¿Qué fue? Pero bueno, son cosas que pasan. Esa, la gente no la sabía. Es más yo tengo una foto con Marko Ciurlizza con polo de la ‘U’ cuando jugaba en Universitario , se la he enseñado a Ciurlizza y se reía ”, confesó uno de los jugadores que después se convertiría en referente de Alianza Lima.