La segunda parte de la entrevista a Reimond Manco en ‘La Fe de Cuto’ llegó con todo el aguadito que la gente esperaba. El ‘Rei’ contó la historia de un delantero del fútbol peruano que se caracterizó tanto por sus goles como por su físico.

Y no es que dicho atacante tuviera un físico privilegiado, sino que todos los periodistas coincidían en que se encontraba pasado de peso. Con todo y eso, pudo colocarse como uno de los goleadores del campeonato nacional peruano.

Manco se refiere al delantero paraguayo Cristian Bogado, quien fue goleador de Unión Comercio entre 2014 y 2017. Apodado el ‘Toro’, el atacante llamaba la atención porque su sobrepeso era evidente, pero no perdonaba frente al arco rival.

“Tengo una con el ‘Toro’ Cristian Bogado. Cuando llegó pesaba 101 kilos y medía 1.71 m., o sea el tenía que pesar máximo 78 kilos. Pero ese año hizo 25 goles” , relató.

El exJotita relató la razón por la que Bogado no bajaba de peso, y es que la cena en las concentraciones le quedaba muy chica y él tenía que encontrar la manera de saciar su apetito voraz.

“Un día estábamos en la cena de la concentración y de su bolsillo sacó una mayonesa. Le echó a todos sus platos que comía y los revolvía. Por eso le pusimos el ‘Loco Mayonesa’”, contó.

“Pero eso no es nada, porque nos fuimos a dormir, yo concentraba con él y después de un rato tocan la puerta, yo pensé que era el fisioterapeuta. Me paro a abrir y era un delivery de MacDonalds con 4 hamburguesas con papas . “Oe ‘Toro’ no se seas abusivo”, le dije. Me respondió que la cena le había quedado ‘chica’. Abrió su mochila y había golosinas, chocolates, etc. En otra ocasión se pidió un KFC familiar jajaja” , añadió.

El 'Torito' Bogado fue goleador de Unión Comercio. (GEC)

La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y seguimos en esta charla con el hombre que todos quería ver en una entrevista. Al que pedían a gritos, porque ha marcado historia en el fútbol peruano y como el público siempre tiene la razón, continuamos la conversación con Reimond Manco.

Como les conté hace una semana, estamos aquí en mi Chiclayo querido, de buen clima y grandes amigos como nuestro invitado que no va a salvarse de ninguna. Porque ahora nos toca recordar su aventura por el exótico Qatar, país que está en el ojo del planeta por el Mundial, y luego nos regresaremos a los equipos que defendió en Perú.

Así que sin más preámbulos, Reimond Manco sigue en el área de la ‘Fe de Cuto’ y no vale meter ‘quimba’. Adelante mis amigos y prepárense a sonreír con las aventuras de Reimond en UTC, la increíble ‘dieta’ de un compañero y el cambio que dio su vida cuando conoció a su esposa.

