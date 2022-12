Reimond Manco guardó mucho ‘aguadito’ para la segunda entrega de ‘La Fe de Cuto’ donde contó cómo fueron sus experiencias en Qatar y reveló cómo intentó ayudar a la selección peruana para que no caiga ante Australia en ese fatídico repechaje en Doha, pero no le hicieron caso.

Cuto Guadalupe pidió al ‘Rei’ que le contara como fue su pasa por el Al-Wakrah de Qatar. “ Tío fue muy difícil Qatar, porque la cultura es bien rara. Pero en medio de toda esa rareza ellos respetan un poco más las religiones, hay otros países que son más pegados al Corán. Pero no hablan inglés, son muy cerrados y está muy lejos ”, contó.

El ‘Jotita’ recordó que intentó advertir a la selección peruana de lo duro que iba a ser el repechaje ante Australia por las condiciones climáticas. “ Hay una cosa que yo dije y no es que tenga razón, pero antes del repechaje me hacen una entrevista y me preguntan que opino sobre la selección que va a jugar en Qatar. Yo dije: para mí la selección debe viajar 15 días antes, para aclimatarse y si puede hacer un partido de practica que los hagan allá… ”, contó

Reimond Manco en La Fe de Cuto cuenta su experiencia en Qatar (Video: Trome)

“ Yo he jugado allá, y por más que el estadio tenga aire acondicionado, la sensación no es la misma. No sé que diario lo sacó y empezaron: ‘ese borracho que se cree’. Para mí, si la selección iba antes, no digo que hubiésemos ganado, pero tenía más chances, porque el equipo dejo de correr en algún momento y Australia estaban como nuevos, para mí eso nos pasó factura ”, analizó el jugador que ha experiemntado temperaturas de 50 grados de calor en Doha.

Reimond Manco denunció a entrenador por ‘cobrar cupo’ en Qatar

En otro momento el volante recordó que no jugó mucho en Qatar, porque técnico le hizo una pelada con la ética y los códigos deportivos. “ Antes sacar una visa allí era complicado, ahora por el mundial hay facilidades. Yo, supuestamente, llegue para quedarme, porque no ganas mal, ganas bien, pero llegó un entrenador que me dijo: dame el 30 porciento de tu sueldo si quieres jugar. Allá le dije yo, pero qué le iba a dar. No hay forma, así es que me tuvo trotando por fuera ”, denunció.

“No me inscribió en la lista para jugar el campeonato, porque no acepte ir al arreglo. No estábamos hablando de 100 dólares y así fuera esa cantidad, tampoco le daba, porque yo no soy malo para pagar por jugar. Allá se maneja mucho eso. Llaman a los representantes para que arreglen ese tema”, contó el popular ‘Rei’ quien pidió a los qataríes ser prestado a UTC y al León de Huánuco.

Reimond Manco contó sus secretos a Luis Guadalupe (Foto: GEC)

Reimond Manco pudo jugar en el Real Madrid

‘Cuto’ Guadalupe le preguntó sobre aquel contrato con PSV Eindhoven con el que parecía seguiría los pasos de Jefferson Farfán, pero nada salió como parecía. “ Yo tenía ese contrato después del Sudamericano, pero no se había hecho oficial, porque todavía pertenecía a Alianza Lima ”, contó el ‘Rei’ que revelaría que dejó pasar la gran oportunidad de su vida en el mas grande de España.

“ Tío, antes de ese contrato había una ruma de papeles con las propuestas que había por mí en la oficina de Raúl Gonzales. Pero yo era chibolo, no sabía nada, yo no leía nada . Raúl nunca fue malo conmigo, nunca me obligó a hacer nada, siempre me consultó, pero como yo iba a tomar la mejor decisión si no tenía experiencia, pero entre todas esas propuestas había una del Real Madrid”, reveló.

“Raúl viajó a España, se reunió con Predrag Mijatović, que era el gerente en ese tiempo de las divisiones menores. Me mandaron lapiceros y todos los souvenirs que ellos mandaban. Él me dijo mira: allá vas a ir al Madrid Castilla, en cambio en PSV vas al primer equipo. Con 17 años uno no piensa, pero si hubiese ido al Madrid Castilla, hubiera seguido creciendo, formando y cuando me tocara, me tocaba y otra hubiera sido la historia…”, reflexionó el mediocampista