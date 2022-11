Reimond Manco fue el invitado más reciente en ‘La Fe de Cuto’. El exjotita recordó los pasajes más llamativos de su carrera futbolística, incluyendo uno que hizo famosa a la modelo Shirley Arica y a la frase: “Tócame, que soy realidad”.

Como se recuerda, la ‘Chica Realidad’ reveló en una entrevista con Magaly Medina que Reimond Manco le había dicho la famosa frase cuando andaban en salidas. Esto llevó a que la expresión se haga tan famosa que hasta canciones se hicieron.

Varios años después, Manco toma con gracia esta anécdota, incluso se atrevió a decir que Shirley nunca le dio las gracias por hacerla famosa. “La historia la benefició a la chica y ni un gracias he escuchado. A ella no la conocía nadie y después pasó a ser ‘La Chica Realidad’ ”, expresó.

Pero, ¿Quién inventó la famosa frase? Reimond asegura que el no es autor de dicha expresión y que el creador fue el popular ‘Cucurucho’ Roberto Guizasola.

“El creador de la frase fue Roberto, en una reunión decía “Qué te pasa mami, no te aburras, mírame”, ella le responde “Ya te estoy mirando”. “Ah entonces tócame, tócame que soy realidad” jajaja y quedó la frase. El tema es que ella salió a decir que yo se lo dije y todos creyeron eso”, acotó.

Dos más de ‘Cucurucho’ Guizasola

Manco se animó a contar dos historias de Roberto Guizasola, ambas retratando el ánimo fiestero del exjugador.

“Claro, ‘Tony Montana’. De él tengo dos buenas. Una vez estábamos tomando en mi departamento, eran como las 2 de la mañana y me dice que no tenía llave de su departamento, que su mujer se iba a molestar. Fuimos, tocamos la puerta y le pidió a ella que le arroje la llave. La recibe y me dice “Ya compadre sigamos tomando, ahora sí tengo la llave” jajajaj y volvió a las 7 de la mañana. Otra fue que un día llegó 40 minutos tarde a la práctica y caminando en zig zag. Luis Fernando le preguntó que había pasado y ‘Tony’ le dice “Profe, es que un amigo me prestó un barquito y ayer lo usé, para pensar por unos problemas. Me quedé dormido y cuando me levanto veo un Cristo gigante y un letrero que decía ‘Bienvenidos a Río de Janeiro’”. El ‘profe’ se comenzó a reír y lo mandó a su casa jajaja”, relató.

Reimond Manco en la Fe de Cuto: Sus aventuras con Guizasola, el fenómeno de los ‘Jotitas’ y la ‘Chica Realidad’

La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y ahora nos encontramos con el hombre que todos quería ver en una entrevista. Lo pedían a gritos, porque ha marcado historia en el fútbol peruano y como el público siempre tiene la razón, con ustedes Reimond Manco.

Estamos aquí en mi Chiclayo querido, de buen clima y grandes amigos como nuestro invitado que no va a salvarse de ninguna. Porque vamos a hablar de sus increíbles anécdotas en clubes, en la selección y dentro y fuera del Perú. Ustedes verán al Manco más íntimo, ese que salió de abajo.

Así que sin más preámbulos, Reimond Manco entra al área de la ‘Fe de Cuto’ y no vale meter ‘quimba’. La frase “Tócame que soy realidad”, su incidente en México, los ‘Jotitas’ y otros hechos desfilarán en estas líneas. Entonces empecemos, saquen los platos que este ‘Aguadito’ se sirve bien caliente.

