Reimond Manco ha vivido una accidentada vida amorosa y parecía que no solo le costaba controlar la popularidad, sino también sus sentimientos, situaciones que lo llevaron a entregarse a la noche. En ‘La Fe de Cuto’ el ‘Jotita’ confesó que esa etapa se terminó cuando Lilian Moretti, su esposa y madre de sus hijos, apareció en su vida.

Cuto Guadalupe no pudo dejar de mencionar el aporte de la pareja de Reimond Manco para darle un giro en su carrera deportiva. “ Ella cambio toda mi vida, claro. Yo estuve dos años y medio solo, sin pareja después de sucesos que, como te digo, pasaba por muchos temas que no los supe manejar , no tomaba en cuenta lo que representaba y me dejaba llevar por los problemas que tenía ”

“ Todo eso te consume, así como te consume las cosas buenas también te consumen las cosas malas. En ese tiempo tomaba malas decisiones por los mismos problemas que tenía, pero después conocía a mi esposa, estuvimos saliendo, entablamos una relación, comenzamos a convivir, nos casamos y me cambio la vida, dándome una familia que era lo que yo esperaba, con unos hijos hermosos ”, expresó emocionado.

Reimond Manco revela que su esposa le cambio la vida (video: Trome)

Reimond Manco: “Ella sabe cuándo agarrarme y cuándo soltarme”

Tras ocho años de relación el ‘Rei’ acepta su condición de ‘pisado’. “ Ella siempre está conmigo siempre. Mete su ‘chica perica’, me marca como Reyna a Maradona, pero porque me conoce. Sabe mis virtudes y mis defectos, entonces sabe cómo agarrarte y cómo soltarte. S e lo agradezco, pues desde que ella esta en mi vida tomo mejores decisiones, no digo que no me equivoco, porque a veces lo hago ”, dijo.

“La conocí en la reunión de un amigo tuvimos comunicación fluida. Ella es tumbesina, aunque ha vivido desde chica en Lima, adora su tierra, siempre vamos para allá, toda su familia es de tumbes y nos llevamos excelente”, comentó el jugador sobr su familia política.

Reimond Manco regaló la última camiseta de Juan Aurich a Cuto (Foto: GEC)

Reimond Manco denunció a entrenador por ‘cobrar cupo’ en Qatar

En otro momento el volante recordó porqué no jugó mucho en el Al-Wakrah de Qatar y tiene que ver con una propueta de su técnico reñida con la ética y los códigos deportivos. “ Antes sacar una visa allí era complicado, ahora por el mundial hay facilidades. Yo, supuestamente, llegue para quedarme, porque no ganas mal, ganas bien, pero llegó un entrenador que me dijo: dame el 30 porciento de tu sueldo si quieres jugar. Allá le dije yo, pero qué le iba a dar. No hay forma, así es que me tuvo trotando por fuera ”, denunció.

“No me inscribió en la lista para jugar el campeonato, porque no acepte ir al arreglo. No estábamos hablando de 100 dólares y así fuera esa cantidad, tampoco le daba, porque yo no soy malo para pagar por jugar. Allá se maneja mucho eso. Llaman a los representantes para que arreglen ese tema”, contó el popular ‘Rei’ quien pidió a los qataríes ser prestado a UTC y al León de Huánuco..