A sus 31 años, Reimond Manco ha vivido distintas experiencias en su carrera futbolística. Fue un juvenil prometedor que representó al Perú en un Mundial Sub 17, jugó en el extranjero, fue campeón nacional, etc. Aunque también tuvo que probar el trago amargo del descenso y las consecuencias de algunas indisciplinas.

Sin embargo, uno de los periodos más curiosos de su trayectoria fue en el año 2012. Mientras venía haciendo una aceptable campaña con el León de Huánuco, el Juan Aurich, dueño de su pase, conoció del interés del Al Wakrah de Qatar.

Los chiclayanos no lo pensaron dos veces y aceptaron la cuantiosa propuesta del club qatarí. Manco firmó por 4 temporadas y alistó sus maletas para probar suerte en el medio oriente, como muchos otros futbolistas peruanos hicieron después.

Lo insólito del caso es que, al tratarse de un club proveniente de una liga muy poderosa económicamente, ‘Rei’ se hizo de un buen sueldo, el mayor de toda su carrera, no obstante, no llegó a debutar, sumando en total 0 partidos con su nueva camiseta.

Manco cuenta la historia

“Me lleva un entrenador que estaba en la reserva del PSV cuando jugaba allá. Me pide, me compran y voy. Firmé por cuatro años y tenía que regresar en julio. Cuando llego a Qatar habían sacado al entrenador que me pidió y llevan a otro técnico nuevo”, inicia Mano su relato al portal ‘La Lengua’.

El ‘10′ peruano manifestó que el nuevo técnico quiso “arreglar” con él, “mochando” parte de su sueldo, algo que indignó a Manco. Al negarse a dicho negocio por lo bajo, el DT. no lo puso nunca y ni siquiera lo inscribió como elegible para disputar la liga de Qatar.

“Me dijo ‘Hay cupo de extranjeros, pero he visto tus videos y me gusta como juegas. Habla con mi representante que te tiene algo que decir’. 60-40 me dijeron. Dije no le voy a dejar ni un dólar, me contestaron que no harían jugar y no me interesó, yo tenía contrato. Me hicieron trotar por fuera casi todo un año” , contó.

“Fue el mejor año de mi vida, personalmente, pero futbolísticamente no, estaba aburrido ”, añadió Manco para después reflexionar al respecto: “El fútbol se ha vuelto mucho negocio, nos miran a los jugadores como objeto”, sentenció.