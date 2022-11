‘La Ruta de la Fe’ hizo una parada necesaria para una de las entrevistas más esperadas de ‘La Fe de Cuto’: al popular Reimond Manco. El ‘jotita’ que brilló en el Mundial Sub 17 se confiesa con ‘Cuto’ Guadalupe sobre los hechos más importantes que marcaron su carrera.

Uno de ellos fue el episodio que concluyó con su salida del Atlante de México, el famoso “secuestro” en Cancún. Reimond Manco relata todo lo que realmente sucedió y quien fue la verdadera culpable.

“Llegué, jugaba, di un pase gol ante Cruz Azul en el primer partido, era titular todo bien y hasta iban a usar la opción de compra con Juan Aurich”, inicia su relato.

“Yo vivía solo y al costado de mi casa había una chibola. Empezamos a salir, andábamos de la mano, y todo bien. Hasta que un día me llevan, me ponen una pistola en la cabeza y me dicen el nombre de una mujer que nunca escuché”, añadió.

La susodicha dama le había dado un nombre falso y resultó que era pareja de un mafioso muy poderoso de Cancún. En ese sentido, descartó la versión que indica que lo sacaron del club por llegar a un entrenamiento con aliento a alcohol, de hecho, manifestó que en Atlante le quisieron poner seguridad privada.

“Lo que me salvó es que me revisan la billetera y allí estaba mi carné de jugador. Me dejan ir, pero me dicen “Donde te veamos ya sabes, así que mañana te vas”. Me habían roto el tabique y mi primo también ‘cobró’. Así que volví a mi casa, alisté mi ropa y el presidente del club me ofreció hasta seguridad privada”, sostuvo.

“El entrenador entendió, pero llegaron a la conclusión que eso no se podía conocer o nadie querría jugar en el equipo. La chica al final me había mentido, era mujer de un ‘Zeta’. Yo la recontrabloqueé de todos lados y tiempo después me envió un correo disculpándose. Yo lo leí y nunca le contesté claro”, agregó.

Reimond Manco en la Fe de Cuto: Sus aventuras con Guizasola, el fenómeno de los ‘Jotitas’ y la ‘Chica Realidad’

La ‘Ruta de la Fe’ no se detiene y ahora nos encontramos con el hombre que todos quería ver en una entrevista. Lo pedían a gritos, porque ha marcado historia en el fútbol peruano y como el público siempre tiene la razón, con ustedes Reimond Manco.

Estamos aquí en mi Chiclayo querido, de buen clima y grandes amigos como nuestro invitado que no va a salvarse de ninguna. Porque vamos a hablar de sus increíbles anécdotas en clubes, en la selección y dentro y fuera del Perú. Ustedes verán al Manco más íntimo, ese que salió de abajo.

Así que sin más preámbulos, Reimond Manco entra al área de la ‘Fe de Cuto’ y no vale meter ‘quimba’. La frase “Tócame que soy realidad”, su incidente en México, los ‘Jotitas’ y otros hechos desfilarán en estas líneas. Entonces empecemos, saquen los platos que este ‘Aguadito’ se sirve bien caliente.

Mira aquí la entrevista completa a Reimond Manco.