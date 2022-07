Ricardo Gareca no sólo deja huella por lo que hizo con la selección peruana a la que llevó a un mundial luego de 36 año, ya antes, el ‘Tigre’ se había ganado el cariño de los hinchas de Universitario clasificándolo primero a la Copa Sudamericana y luego sacándolo campeón del Apertura del 2008. El técnico no estuvo mucho tiempo en tienda crema, sin embargo le alcanzó para demostrar que era algo más que un entrenador.

En la temporada 2007, en un partido de práctica entre titulares y suplentes, Johan Fano y Donny Neyra tuvieron un encontronazo en una pelota dividida. De un momento a otro el ‘Cholo’ y el ‘Riquelme de Ate’ pasaron de las palabras fuera de tono a los golpes y según los testigos de la bronca no hubo ganador y la pelea terminó en un empate. Se suponía que todo quedaría en una calentura de la ‘pichanga’ pero el delantero que era el goleador del equipo quiso un segundo round en los vestuarios.

Al ‘Gavilán’ no le importó que el volante fuera la ‘chochera’ del profe, entendía que su compañero le había entrado a la mala y por eso ni bien tuvo delante a mediocampista lo golpeó y no contento con eso lo empezó a atarantar. “A quien le faltas el respeto mocoso de m....no sabes cuanto gano yo. Soy el goleador del equipo, tú solo juegas porque eres el engreído del entrenador, muerto de hambre”.

Johan Fano era goleador, pero equivocó su liderazgo (Foto: GEC)

Donny Neyra respondió golpes de ‘Gavilán’

Neyra no se quedó tranquilo respondió a los golpes y también dijo lo suyo, pero no fue tan lejos como su contrincante que fue ofensivo en sus expresiones. Sus compañeros los separaron y luego de unos minutos cuando todos comentaban la pelea se dieron cuenta que el ‘Tigre’ había visto todo desde un rincón del camarín, pero había preferido guardar silencio. El delantero y el volante se dieron cuenta que estaban equivocados y pidieron perdón al DT y sus compañeros y todo pareció quedar resuelto.

Fano siguió jugando y Neyra también, incluso en el campo se empezaron a entender y si bien es cierto ese año Universitario no clasificó a la Copa Libertadores, la campaña fue más que aceptable quedando tercero y se llegó a la Copa Sudamericana. Se suponía que ambos seguirían en el plantel para la próxima campaña, el ‘Cholo’ era el goleador del equipo y su compañero el cerebro. Sin embargo el día que Gareca se reunió con los dirigentes para hablar de los refuerzos que necesitaba le bajó el dedo al ‘Gavilán’.

Directivos de Univeristario dieron mensaje a Johan Fano (Foto: GEC)

Ricardo Gareca dio lección a dirigentes de la ‘U’

Consciente de la mala situación económica del club el ex técnico de la selección les dijo a sus jefes. “Traigan a quien puedan, yo me arregló con lo que hay. Sólo les voy a pedir una cosa, necesito un nueve. Ya sé que Fano es el que más goles mete y deja todo en la cancha, pero si queremos ser campeones necesitamos otro delantero” sentenció el argentino.

El ‘Cholo’ no entendió nada cuando le dijeron que no le renovaban para el próximo año y pidió explicaciones. La respuesta de los directivos lo dejó frío. “ Gareca nos dijo que perdona una indisciplina, que te falles goles, pero no las ofensas a los compañeros y por eso te borró”.