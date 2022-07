‘La Fe de Cuto’ sigue su temporada exitosa y este viernes vuelve a sorprender a sus seguidores con la participación de Rinaldo Cruzado, un personaje polémico por su pasado reciente con Alianza Lima, pero entre todo el ‘aguadito’ el volante reconoció su peor experiencia en el fútbol con nombre y apellido: Ángel Comizzo.

“Te hicieron contrato por tres años en César Vallejo y te tocó vivir una de tus peores pesadillas en el fútbol, vamos a decirle así”, le comentó Luis Guadalupe a Rinaldo Cruzado sobre la experiencia que le tocó vivir en el 2016 con el polémico entrenador argentino.

“ Lo que pasa es que yo tuve una mala experiencia con él, porque sentía que no me era sincero. Entonces hubo muchas cosas ahí. Yo llegue e el 2015, al equipo le fue bien, al año siguiente estaba Franco Navarro, no ganamos al inicio del campeonato y luego llega él (Comizzo) ”, contó sobre el inicio del complicado momento con el argentino.

Rinaldo Cruzado cuenta cual fue su peor pesadilla en el fútbol (Video: Trome)

“Sintió celos porque ganaba mas que el en César Vallejo”

“ Yo creo que él quería manejar el grupo y se vio con un jugador como yo que no se dejaba. Si las cosas eran claras, uno asumía ¿no? Pero sentí que no fue claro en muchas cosas Comizzo. Creo que los egos a veces te hacen dirigir diferente, yo escuchaba que no me quería, porque era el mejor pagado del plantel ”, expreso el exmedicampista de la selección peruana.

‘Cuto’ Guadalupe lo entendió y agregó que incluso sus celos se habrían despertado porque el jugador ganaba un mejor salario que el estratega en el cuadro norteño. “Seguramente fue así y eso hacía que él se comportara así. Pero me fue bien hasta que paso todo, porque hice cuatro goles en los partidos hasta que se junta conmigo y me dice: ‘no voy a contar contigo ’”, expresó el jugador.

Rinaldo Cruzado junto a Luis Guadalupe en Cuto16 (Foto: Trome)

Ese fue el primer roce entre ambos jugadores y el volante le mostró su personalidad. “Profesor perfecto, si usted no va a contar conmigo hable con la directiva, porque a mí me queda contrato de año y medio. Si usted quiere que yo no esté, hable con el club para que cumpla conmigo y yo automáticamente me retiraré, pero como no lo hizo opté por quedarme y hacer cumplir mi contrato ”, relató.

Rinaldo Cruzado: “Me dolió que me indisponga con mis compañeros”

Lo peor vendría después para el jugador con días de conflicto dentro del vestuario norteño. “ De esa temporada solo jugué cuatro partidos y no jugué más hasta el final del campeonato. Después llegó una época en la que me quiso indisponer con mis compañeros, eso fue lo que más me dolió, como si yo hubiera querido hacer la ‘camita’, cuando yo encaré a varios cuando sentía que no hacían lo correcto ”, recordó con amargura. “ Luego buscó ocasiones para enfrentarnos y tuvimos alguna riñas, cruzamos palabras fuertes, pero nunca llegamos a mayores ”.