Rinaldo Cruzado fue el último invitado de ‘Cuto’ Guadalupe en ‘La Fe de Cuto’ en la que brindó detalles de su trayectoria como futbolista, incluyendo momentos felices como sus títulos con Alianza Lima y otros no tanto, como el día en que lo llamaron para decirle que ya no iban a contar con él.

TE VA A INTERESAR | Jefferson Farfán muestra su rostro tras pelea con Paolo Hurtado | FOTOS

Esto sucedió al final del 2020, año en el que Alianza Lima quedó en puestos de descenso (cosa que no se llegó a materializar luego que el TAS le enmiende la plana a la FPF). Rinaldo Cruzado fue uno de los jugadores que no continuó en el equipo, aunque la forma en que se lo comunicaron no fue la más adecuado según el volante.

Al año siguiente te sacan del equipo.

Algo que me duele a mí es haber salido el año siguiente de Alianza. Eso no te lo voy a negar, que me hayan dicho “no te quedas”. Me lo dicen un 23 de diciembre.

¿No fue personalmente?

No, por llamada. Me dijeron “mira, no vamos a contar más contigo”. Y, bueno, venía llorando en el carro porque son momentos que no te esperas , más allá de lo que había pasado. Te imaginas que podría pasar, pero siempre tienes la ilusión de que te den esa oportunidad, por llamarlo así.

La forma como se dio mi salida no fue linda, me llaman a mí y mientras yo hablaba, me llama Leao (Butrón). Me dijeron que no iban a contar más conmigo y bueno, corté la llamada, le contesté a Leao y me dice: “A mí me dijeron lo mismo”.

Lo que viviste fue muy duro.

Siempre he tenido la ilusión de volver a Alianza y tener esa oportunidad de retirarme en el club del cual soy hincha.

Pero tú sabes que es difícil.

Obviamente, ya en esta etapa ya es totalmente difícil volver. Pero igual, la evolución del club es algo que uno cuenta, al final uno quiere ver a su equipo bien.

Rinaldo Cruzado recordó un duro momento en su carrera futbolística: la vez que Alianza Lima le dijo 'ahí nomás', después del descenso del 2020. Esto es lo que siente el aún jugador profesional.

Rinaldo Cruzado y el descenso con Alianza Lima: antes, durante y después

En el 2020 la prensa culpó del descenso a los jugadores referentes.

Cuando nosotros estábamos en la época de pandemia y entrenábamos en casa, y me mencionas el tema del video que hice al plantel, obviamente lo hice porque sentía que teníamos que estar pendientes de lo que podía pasar sin saber lo que iba a suceder en ese año 2020. Sin saber, en realidad.

Te estabas adelantando al desenlace final.

Exacto, una cosa así, tipo una predicción. Y, claro, obviamente, nos pasó exclusivamente a Leao y a mí. Todo este embrollo que pasó en el 2020, los culpables solamente fuimos por ser cabezas, en este caso era Leao y mi persona. Después, obviamente, metieron a algunos chicos más, pero básicamente los culpables de lo sucedido ese año éramos nosotros. Y, obviamente, siempre lo he dicho: cuando las cosas te van bien es por todos los que están envueltos en el club, pero creo que cuando las cosas van mal, pasa por los futbolistas.

¿Quiénes son los responsables?

en Alianza Lima no está cualquiera en, Alianza en Cristal o en la ‘U’ no está cualquiera, está gente que realmente merece estar. Ese 2020 fue un año muy atípico, pasaron muchas cosas en todo ese proceso. El hecho de haber ganado muchos años también, venía de jugar Copa Libertadores, y ser campeón 2017, jugar libertadores 2018, jugar final el 2019, jugar Libertadores. Eso como que también, pienso, que en algún momento nos mareó y, claro, cuando nos dimos cuenta y quisimos reaccionar ya no pudimos.

Ese año tampoco tuvimos el apoyo del hincha, ya que hubo la pandemia. Por eso digo que se juntaron muchas cosas. Empezamos a no ganar y perder confianza. No iba el público, llegó un técnico que cambió la forma de jugar y nosotros tratamos de intentar hacer lo que él quería.

Por todos lados lo agarraron como piñata.

Claro, pero créeme que con el ‘Canario’ hablamos un montón de veces, te lo juro. Hicimos reuniones hasta por las puras, pero a veces no te entra pues, no te entra. Y yo creo que eso pasaba, de que creíamos que ahora salimos y, bueno, como te digo, nos fuimos metiendo y se dio eso, lo que nos pasó ese año 2020. Pero yo trato de culpar, si tengo que culpar a alguien, somos a los futbolistas, tenemos responsabilidades los futbolistas, tenemos responsabilidades porque es así en realidad.

Mira aquí la entrevista completa.