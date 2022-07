Rinaldo Cruzado fue el más reciente invitado en el programa ‘La Fe de Cuto’, episodio en el que contó desconocidos detalles de su carrea futbolística, incluyendo todos sus pasos por el club de sus amores, Alianza Lima.

TE VA A INTERESAR | Jefferson Farfán muestra su rostro tras pelea con Paolo Hurtado | FOTOS

Una de estas anécdotas comprende una pelea en Matute durante un entrenamiento, algo similar a lo que recientemente pasó entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. La gresca fue entre Rinaldo Cruzado y el Fernando Martel.

Antes de ir con la historia, sabe aclarar que en este caso, todo quedó en una calentura del momento y que ambos limaron asperezas inmediatamente, algo que reforzó el grupo que a fin de año se alzaría con el título nacional del 2006.

Cuéntame esa etapa cuando le sacas el matamoscas a Martel.

Yo era chico, bueno, recién empezaba pues en Alianza Lima ya había sido campeón, pero era igual chico.

Era mi pesadilla ese chileno Martel. ¿Qué pasó?

Estábamos entrenando en un partido de práctica y me hace un comentario medio feo. Y ya, lo dejé pasar. Bueno, a la siguiente me volvió a decir algo feo y ya no aguante y le tocó ahí un par de…

¿Cachetadas nomás?

Sí, de ahí nos separaron. Mi compadre (Junior) Viza me abrazaba: “Suéltalo, decía”.

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto' recordó su conocida 'bronca' con el jugador íntimo. ¿Cómo acabó esta pelea?

Rinaldo Cruzado y el descenso con Alianza Lima: antes, durante y después

En el 2020 la prensa culpó del descenso a los jugadores referentes.

Cuando nosotros estábamos en la época de pandemia y entrenábamos en casa, y me mencionas el tema del video que hice al plantel, obviamente lo hice porque sentía que teníamos que estar pendientes de lo que podía pasar sin saber lo que iba a suceder en ese año 2020. Sin saber, en realidad.

Te estabas adelantando al desenlace final.

Exacto, una cosa así, tipo una predicción. Y, claro, obviamente, nos pasó exclusivamente a Leao y a mí. Todo este embrollo que pasó en el 2020, los culpables solamente fuimos por ser cabezas, en este caso era Leao y mi persona. Después, obviamente, metieron a algunos chicos más, pero básicamente los culpables de lo sucedido ese año éramos nosotros. Y, obviamente, siempre lo he dicho: cuando las cosas te van bien es por todos los que están envueltos en el club, pero creo que cuando las cosas van mal, pasa por los futbolistas.

¿Quiénes son los responsables?

en Alianza Lima no está cualquiera en, Alianza en Cristal o en la ‘U’ no está cualquiera, está gente que realmente merece estar. Ese 2020 fue un año muy atípico, pasaron muchas cosas en todo ese proceso. El hecho de haber ganado muchos años también, venía de jugar Copa Libertadores, y ser campeón 2017, jugar libertadores 2018, jugar final el 2019, jugar Libertadores. Eso como que también, pienso, que en algún momento nos mareó y, claro, cuando nos dimos cuenta y quisimos reaccionar ya no pudimos.

Ese año tampoco tuvimos el apoyo del hincha, ya que hubo la pandemia. Por eso digo que se juntaron muchas cosas. Empezamos a no ganar y perder confianza. No iba el público, llegó un técnico que cambió la forma de jugar y nosotros tratamos de intentar hacer lo que él quería.

Por todos lados lo agarraron como piñata.

Claro, pero créeme que con el ‘Canario’ hablamos un montón de veces, te lo juro. Hicimos reuniones hasta por las puras, pero a veces no te entra pues, no te entra. Y yo creo que eso pasaba, de que creíamos que ahora salimos y, bueno, como te digo, nos fuimos metiendo y se dio eso, lo que nos pasó ese año 2020. Pero yo trato de culpar, si tengo que culpar a alguien, somos a los futbolistas, tenemos responsabilidades los futbolistas, tenemos responsabilidades porque es así en realidad.

Mira aquí la entrevista completa.

Bloque HTML de muestra