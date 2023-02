Al jugador hay que hacerle llegar el mensaje en una. Cuando escucha a su entrenador decir “la vida privada de los muchachos no me interesa” como pregonaba Ricardo Gareca, sabe que prácticamente le están dando carta libre para divertirse y las consecuencias saltan a la vista. Jugadores que llegan sazonados a los entrenamientos, otros que en víspera de partidos claves se amanecen y unos matan el tiempo jugando fulbito. A Roberto Chale, que hoy no lo pasa bien, eso no le ocurría. El ‘maestro’ sabía que con el futbolista no se puede ser permisivo y si había que castigar una indisciplina, se hacía, pero con estilo, como ocurrió con Roberto Farfán.

Luego de golear al Alianza 3-0 en el primer clásico de los dos que definirían al campeón del 99, Roberto Chale dio descanso a sus jugadores. El ‘Maestro’ luego del contundente triunfo, con goles de Esidio, Farfán y ‘Chemo del Solar’, sabía que era casi imposible que los blanquiazules le hagan cuatro goles en Matute y por eso anuló la concentración que había programado hasta el partido de revancha.

El maestro pide que no hagan desarreglos

“Nos reunimos el sábado en la tarde en el hotel, cuídense, nada de desarreglos y esperen el domingo para festejar todos juntos” dijo el entrenador a sus pupilos al terminar la práctica del viernes. Todos entendieron el mensaje salvo Roberto Farfán quien era aficionado a festejar los triunfos y más si se trataba de un partido trascendente como un clásico que significaba un campeonato y con gol suyo todavía.

El maestro Chale es parte de la historia de Universitario de Deportes. (Foto GEC Archivo Histórico)

El sábado sobre las seis de la tarde fueron llegando todos los jugadores al hotel Ariosto, Lucho Reyna, asistente de Chale, era el encargado de recibir a los jugadores. En un momento ‘Cachete’ se percató que el único que no había llegado fue Roberto Farfán. El asistente se lo comunicó a Chale quien no se hizo problemas. “Ya llegará seguro tuvo un problema, luego hablamos con él” precisó el técnico.

La ‘Foca’ llega tarde y sazonado

Consciente del error, luego de la cena el delantero se acercó a Chale y trató de explicar lo ocurrido. “Profe tuve un problema y por eso el retraso, no quiero perderme el partido, quiero dar la vuelta en Matute” señaló la ‘Foca’ que llegó con evidentes signos de haber festejado más de la cuenta y hasta tarde.

El técnico, amigo de la noche y experimentado como pocos en festejos post partido, miró a su pupilo, lo cogió del hombro y le dijo. “Te perdono llegar tarde, entiendo que todos podemos tener problemas, y no te voy a dejar sin jugar la revancha por lo que hiciste, lo que no te perdono es que no te vayas a festejar sólo, para otra vez me invitas que me han dicho que eres de los míos” . La ‘Foca’ no supo que decir, el maestro demostró una vez más que no por algo era el ‘Niño Terrible’ y el camarín lo controlaba como pocos. La “U” perdió en Matute 1-0, pero ya tenía el título en el bolsillo desde la goleada. La ‘Foca’ no jugó y los cremas dieron la vuelta olímpica ante Pinto y su gente.

TE PUEDE INTERESAR

Conmebol retrasaría inicio de Eliminatorias 2026: ¿Cuándo sería la nueva fecha?

Paolo Guerrero anotó su primer gol en Racing: así fue su gran definición [VIDEO]

Expedientes Secretos V: " Pasé San Valentín con tres enamoradas”

Lucho Horna lanzó dura crítica a congresista Cavero: “El Perú se desangra y él festeja”