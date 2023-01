El nuevo ‘ampay’ de las cámaras de Magaly TV a Roberto Palacios, a pocos días de dar el sí, confirma que la habilidad y el talento que demuestran los futbolistas en las canchas, no lo tienen cuando están fuera de ellas. El ‘Chorri’ no es el primero, y seguro que tampoco será el último que será captado ‘pecando’ y poniendo en riego su familia y su relació. En el fútbol peruano hay muchos casos más de ‘tramposos monses’ que fueron captados por los ‘urracos’.

El ´Pulpo’ tenista

Del número uno de la selección que clasificó a Rusia 2018 se tenía un buen concepto. Era el capitán del equipo y nunca se le había visto en cosas extrañas. Sin embargo, una noche el arquero fue descubierto saliendo del hotel Wimbledon en San Miguel. Las cámaras de Magaly ampayaron el portero abandonando el hospedaje acompañado de una señorita que intentó impedir el trabajo de los ‘urracos’ pero ya habían sido grabados.

El golero lucía con una gorra y lentes para pasar desapercibido, pero ni por esas la libró. Cuando fue preguntado por los reporteros aceleró y partió con rumbo desconocido en su moderna camioneta. Ya era tarde, todo había quedado registrado en las cámaras y el país se enteró del partido aparte del ‘Pulpo’.

El rey de las trampas

En la cancha por momentos era imparable para los defensas, fuera de los campos cayó varias veces en las garras de Magaly. Julio ‘Coyote’ Rivera parece caserito de los ‘ampays’ y siempre quedó mal parado. El más reciente incidente en el que se vio envuelto el hermano de Paolo Guerrero ocurrió en agosto del año pasado.

Julio 'El Coyote' Rivera lloró luego de reconocer su error(Captura Teledeportes)

El ex lateral de Melgar, Sporting Cristal, fue descubierto en un karaoke besando a una dama que precisamente no era su esposa. El defensa y también militar lució cariñoso y bailarín. Al verse descubierto trató de maquillar la situación. “Fui a un karaoke, realmente yo no puedo tomar (porque) tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar, con dos amigas” fue la explicación del ‘Coyote’.

Ratón de varios huecos

Según palabras de Magaly Medina, Jean Deza es el futbolista más ampayado en sus más de 15 años de programa. El chalaco con pasado en el fútbol europeo y del que se creía llegaría lejos, es el ‘caserito’ número uno de los reporteros del programa de espectáculos. El veloz delantero, que ahora juega en Cienciano, fue registrado con Shirley Arica hace dos años disfrutando de una noche loca.

El futbolista y la pequeña vedette aprovecharon que el deportista no tenía que entrenar al día siguiente y se fueron a una reunión en una casa de playa. El ‘Ratón’ y la Arica, bailaron, brindaron y dieron rienda suelta a su pasión. Al futbolista poco le importó que el domingo siguiente se jugaba el clásico, ese día, él se jugó su partido aparte con la polémica modelo.

Picó el ‘Zancudito’

En Sporting Cristal le hicieron contrato de crack, pero a la hora de la verdad no dio fuego. Christopher Olivares apareció como un delantero prometedor y por eso fue a probar suerte al fútbol portugués. El ‘zancudito’ no dio la talla, sin embargo, eso no fue impedimento para que fuera de las canchas hiciera los goles que no metía con la celeste. El hijo del ‘zancudo’ jugó sus mejores partidos con Jossmery Toledo que gracias a este ‘ampay’ de los urracos alcanzó más protagonismo.

El entonces cervecero y la todavía policía llegaron de noche a un hotel en Santa Cruz y se quedaron hasta la una de la tarde del día siguiente. Mientras él hoy jugador de Deportivo Municipal llegó y se fue con la misma ropa, Toledo salió cambiada y con el pelo mojada a continuar con sus labores policiales.

El 'ampay' entre Malú Costa y Aldo Olcese en 2004 dio mucho que hablar.

‘Voz de pito’ y el arete

El 2004 el mundo del fútbol y el de la televisión se vio remecido por el ‘ampay’ entre Malú Costa y Aldo Olcese. Ella era una reconocida actriz de una exitosa serie televisiva y él futbolista figura de Alianza Lima. Los ‘urracos’,conocedores de la afición del pequeño mediocampista por la diversión, hicieron un seguimiento al auto del crack blanquiazul y tuvieron premio.

El encuentro entre el deportista y la televisiva fue en el carro del íntimo y hasta todo bien. Sin embargo, la situación tomo otro color cuando a la actriz se le vio en una situación comprometedora. “Se me cayó el arete” dijo Costa tratando de explicar lo que ocurrió. ‘Voz de pito’ no dijo nada en su momento y menos con el paso de los años. Eso sí, ese año salió campeón con los victorianos.

