En ocasiones, cuando un futbolista termina su carrera entra en una crisis existencial. ¿Ahora, qué hago? Este no es el caso de Roberto ‘Malingas’ Jiménez, quien siempre tuvo claro que su lugar en el mundo era su natal Piura.

Ya alejado de los campos de juego, el exdelantero volvió al centro poblado de Malingas (de donde proviene su apodo) y se dedica a la agricultura. Así lo hizo saber en una entrevista con el diario Líbero.

“Ahora me dedico a ver mis cosas, mi tierra. Siembro mango, limón. Me dedico a la agricultura. Desde que me levanto voy a mi parcela, tengo 10 hectáreas de terreno, las cuales las trabajo todos los días y disfruto de mi familia y mis padres, acá en mi pueblo ”, expresó.

“Me va bien. Vienen acá a comprarnos directamente y luego se lo llevan para exportar”, aseguró.

Jiménez comentó que desde muy pequeño fue trabajador, así que las labores del campo no presentan ningún problema para el exfutbolista de 38 años. Asegura que la vida en el campo es tranquila y se siente contento de estar junto a su familia.

“Yo era el niño que le tocó levantarse temprano a vender pan, a vender jugo para ayudar a sus padres. Yo terminé el colegio y miraba al cielo y decía ¿Qué va a ser de mi vida? Afortunadamente pude jugar al fútbol. Siempre traté de manejarme bien porque el fútbol es pasajero, con los valores que me inculcaron mis padres. Por eso ahora estoy aquí, en una nueva etapa que me toca vivir, de regreso y contento”, expresó.

La carrera de ‘Malingas’ Jiménez

Luego de una gran etapa en Alianza Atlético, Jiménez pegó el salto al fútbol argentino al fichar por San Lorenzo de Almagro, club con el que logró salir campeón del Clausura 2007. Luego pasó a Lanús, donde levantó el título del Apertura 2007.

“Jugué en San Lorenzo. Hice las cosas bien. La verdad que siempre contento y agradecido porque me agarraron bastante cariño como “Cuqui” Silvera, “la Gata” Fernández, el “pocho” Lavessi, ese grupo era muy bueno”, confesó.

‘Malingas’ también formó parte del plantel de Universitario de Deportes que consiguió el Apertura 2008 y cerró su carrera luego de pasar por clubes como Unión Comercio, Universidad César Vallejo, Caimanes, La Bocana, etc.