¡Mi gente hermosa! Su amigo ‘Cuto’ Guadalupe despide un 2022 que trajo personajes de todo tipo en ‘La Fe de Cuto’, pero lo que nos contó Roberto ‘Malingas’ Jiménez, ameritaba una segunda parte. Así que, no sean soberbios y disfruten de esta conversación con el delantero.

Esta vez, ‘Malingas’ habló de su regreso de Argentina y lo que le tocó vivir en su vuelta al fútbol peruano. Relató como conoció a su esposa y cuando le tocó jugar en equipos que no tenían ni agua. Además de los problemas que tuvo con el presidente de Alianza Atlético, Lander Aleman, y el DT. de Vallejo, ‘Chino’ Rivera. Sin más floro, este es el resto de la entrevista a Roberto Jiménez.

¿Tienes una de ‘Chiquito’ Flores?

Jugué con él en la Copa América. Nos dieron descanso, salí del hotel y cuando regreso lo veo con 15 latas, me mira y estaba llorando. Se había peleado con ‘Tulita’ (No Tula Rodríguez, otra chica que le decían así). Me dijo: “Ven, toma conmigo”. Tomaba solo, de ahí le conté a los muchachos.

¿Otra de la selección?

Galliquio y Juan Manuel Vargas se pelaron. En la Videna, tú sabes que la gente bromea, ahí se hicieron bromas y terminaron trenzándose. Para separarlos, imagínate, no podíamos. Ahí Claudio (Pizarro) se paró y puso orden.

Yo de ahí lo fastidiaba a Galliquio: “John, tremendo cuerpazo y no lo puedes tumbar a Juan”, él me contestaba: “No, es que faltaba espacio”.

Luego vienes a Cristal

Estaba Oblitas de DT., vine de Godoy Cruz porque no jugaba. Gareca termina en la ‘U’ y me dice: “No te comprometas, que yo voy a agarrar equipo en Argentina”. Entonces, estoy firmando con Godoy Cruz y me llama: “Agarré Vélez, vas a estar acá conmigo”, cuando le dije que había firmado por Godoy Cruz me dijo: “Pero, te estoy diciendo que te esperes”. Él sale campeón con Vélez y yo no jugué en Godoy Cruz.

En Cristal me recibieron bien, estaba Maestri en su último año, ‘Loba’ en su mejor momento, Wenceslao Fernández que era tranquilazo. Había un central que se creía boxeador y lo llamaba siempre a ‘Wenche’ y le decía: “Te voy a pegar”, le metía lapos y ‘Wenche’ aguantaba. Hasta que un día Wenceslao se rayó y se puso los guantes...a Wenceslao no le cayó ni un puñete, lo sonó al otro...¡Víctor Anchante! ya me acordé (risas).

Cuéntame una anécdota en La Serena de Chile

Ahí me agarró el terremoto. Yo vivía cerca a las playas. Yo estaba durmiendo y siento el sacudón, felizmente vivía en cabaña, eso no se iba a caer pero salgo para ver afuera y el agua de la piscina se moví de un lado a otro. Me quedé, me tiré en la cama.

Hasta ahí normal, pero en las semanas siguientes, de la nada la gente gritaba: ¡Tsunami, tsunami! y teníamos que correr hasta la loma. No se podía dormir, el mar sonaba como si se saliera y por eso me vine, no se podía estar tranquilo, por el miedo al tsunami.

En el 2011 te encontraste en Unión Comercio con ‘Chiquito’

Pero antes estuve en Sullana, peleábamos la baja y yo tenía que volver a Argentina porque estaba a préstamo. Lander Aleman me pidió quedarme, me quedé 5 meses y salvamos la baja. Ese año aproveche para casarme. Ya de ahí me fui a Comercio

Se armó un grupito...

Con ‘Chiquito’, Aldo Olcese, el paraguayo Sosa, Trauco de chibolo, Calcaterra. Con ese equipo fuimos por primera vez a una Sudamericana. Trauco no era lateral izquierdo, el profe Uribe lo puso ahí, por su técnica y su pegada.

Su historia de amor

¿Cómo conoces a tu esposa?

Mi amigo Luiggi era de salir mucho y yo estaba con él en el parque cuando pasa una chica y yo le digo: “¿Quién es esa chata? Preséntamela que me caso con ella”. Entonces me la presenta, nos conocimos, salíamos a comer en grupo. Dando vueltas como 3 o 4 meses pero todavía nada y dije: “Voy a hablar serio para ver como es la situación”. Hablamos pero no quedamos en nada.

Tiempo después Luiggi me dice que ella está triste, que no me veía. Yo le dije: “Que vaya a mi casa, yo no salgo”, me hice el difícil. Ella llegó, conversamos y empezó la relación. Nos casamos en 2010, en Sullana, tenemos 3 hermosos hijos.

¿Y quién manda en la casa?

Ahí los dos (risas)

Sus peleas con Lander Aleman, ‘Chino’ Rivera y últimos años en el fútbol

En el 2012 llegas a Vallejo...

Me fue bien, fui el goleador del equipo y me llegó una propuesta de China. Ya estaban los montos y yo tenía un acuerdo de palabra que si algo salía de afuera me podía ir, pero el ‘Chino’ (Rivera) no quiso. Lo que me dolió fue que no quiso que me vaya, pero llegamos a una pre Libertadores y comenzaron a contratar delanteros y a mí no me sacaba en lista.

No fui a China y no me sacaba en lista, aguanté tres meses y fui a encararlo, le dije: “¿Qué pasa?”. Tuve que rescindir mi contrato, estaba tan molesto que no podía ni ver el entrenamiento. No esperé ni a que me paguen a fin de mes, me llegó la plata, yo pedí rescindir de una vez. “La plata métetela al...”, así le dije a (Jean) Ferrari. Me fui.

Te fuiste nomás...

Lo gracioso es que me voy y lo sacan al ‘Chino’. Entra Franco (Navarro), yo le dije: “Si sabía que venías, yo me quedaba”. Regresé a Comercio y salvamos la baja. Después fui a Caimanes donde había un buen grupo pero no había ‘candela’ (dinero)...nos engañaron (risas).

Ahí lo conoces a ‘Machito’ Gómez

Yo siempre había escuchado que era un mal tipo, en los partidos chocábamos y me miraba mal. Lo conocí y...un tipazo de primera. Dejaba de comer por los chicos, hicimos una amistad con él y su señora. No había ‘candela’ pero la pasábamos bien.

¿Cómo fue tu regreso a Alianza Atlético en 2015?

Ahí tuve un problemita con Lander Aleman (risas), pagaba poco pero puntual. Un día de la madre salimos con Fischer Guevara, Atilio Muente, Jesús Rabanal, nuestras esposas y los niños, pasó gente que grabó y dijeron que estábamos chupando. Nos sacaron a todos menos a Rabanal.

Pasó un mes y no encontrábamos equipo. Lander me llama y me dice: “A los muchachos ya veo cuando les pago, pero tú puedes ir mañana a entrenar”. Yo le dije que no volvía, que si volvía era con ellos, si regreso solo sería una falta de respeto.

Lander aceptó que regresemos los tres pero yo le dije que hable con Teddy (Cardama), que era el técnico. Le dije a Guevara y Muente para volver y ellos estaban desconfiados. Cuando regresamos a Sullana, Teddy no sabía nada, no le habían dicho. Se había armado un problema por las puras.

En La Bocana te encuentras a Miranda y Marengo

El profe Miranda muy bien pero mucha informalidad, los directivos se metían, querían armar el equipo. Yo me quise ir, Lander me había llamado de nuevo. Es el peor equipo que he tenido en mi carrera, no había ni agua en las concentraciones. Los empresarios tenían plata pero solo para ellos.

De ahi vuelves otra vez a Sullana.

Cuando le faltaba alguien a Lander me llamaba a mí. Me ofreció mil dólares, yo me negaba y me decía ya 1 500 pero los 500 te los doy a fin de año, te los voy guardando. Hasta ahorita me los ha guardado (risas). Empezábamos chévere pero otra vez hubo problemas.

Llego el técnico colombiano, Walter Aristizábal, que ya lo había tenido en Unión Comercio y tuvimos problemas. Me metía solo cuando íbamos perdiendo y si perdíamos yo era el culpable. Después me enteré que llegó Meza Cuadra por buena plata y me molesté con Lander: “Si bajan no es mi culpa, habla con el DT., tiene que jugar la gente que está bien físicamente”. Ese año descendimos.

¿Qué pasó esa vez que casi te meten preso en Chile?

Nos tocó jugar Sudamericana en Chile con Sullana. A la hora de almuerzo antes de ir al aeropuerto agarro una mandarina y me la meto al bolso. En el aeropuerto me detienen y me sacan la mandarina, me dijeron que estaba prohibido. Casi me voy preso por una mandarina.

Tu último equipo fue Sport Loreto

‘Negro’ Galván me llama, me dice que quiere un delantero y que los directivos van a cumplir. Yo pregunto por la ‘candela’ y me contesta que no hay mucho pero va a servir. Ya pues, yo me animo y voy, comenzamos bien, pagaron el primer mes y metí unos 3 goles.

Pero pasó lo mismo que en La Bocana, no había agua, no había masajista, las canchas terribles, una sola ropa para entrenar, teníamos que sacar de nuestra plata para pagar la comida. El hotel era del presidente del club y nos cobraban.

Te vienen a visitar muchos excompañeros

Sí, varios vienen acá a mi casa, a tomar unas cervezas tranquilos en la casa de mi papá. Aunque a veces mi papá se levantaba en la mañana y seguíamos en el patio (riss). Pasaban los niños al colegio y acá seguían tomando.

Una anécdota de alguno de ellos..

En el 2012 estuve con Daniel Chávez en Vallejo. Vinieron con Minzum Quina, estamos un par de días acá y teníamos que regresar. Cada uno en su carro y casi llegando a Chiclayo, Chávez me pasó, a más de 120 kilómetros por hora. Cuando yo avanzo veo un montón de gente mirando al barranco, ahí estaba el carro de Chávez. El carro destrozado.Gracias a Dios no se hicieron nada, ni Chávez, ni Minzum, ni su familia.