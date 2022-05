Su nombre está asociado a títulos, grandes campañas y también a bellas mujeres. Roberto Martínez es parte de la historia grande de Universitario de Deportes. El capitán ganó cuatro títulos y para muchos junto a José Carranza es uno de los últimos líderes de los cremas. Con fútbol se ganó el reconocimiento, pero también había que ganarse el respeto con los puños, pero ‘Robert’ estaba al debe.

“Su palabra era ley, no se le podía dar la contra, junto a Carranza fueron los dueños del equipo, pero peleaban por el grupo y también los resultados acompañaban” recuerda un integrante de ese plantel que alcanzó el bicampeonato del 92-93. Sólo su hermano el ‘Puma’ era el único que le podía decir algo, se conocían desde chicos y Roberto Martínez siempre le hacía caso.

Un día José Carranza medio en serio y medio en broma le hizo ver a su compadre que le faltaba algo para ser un líder total. “‘Damián’, eres todo en la ‘U’, eso no se discute, te lo has ganado, pero para ser un referente tienes que pegarle a alguien y tú no tienes ni un empate, ni una victoria por puntos, así que, para mí, te falta algo” soltó Carranza.

Roberto Martínez: Puma Carranza le buscó ‘Lorna’ para pelea

“¿Estás hablando en serio hue...? respondió Martínez, “claro que sí, así que vamos a buscar un sparring en el plantel para que te pelees por primera vez en tu vida ” sentenció el ‘Puma’.

Pasaron las semanas y una tarde luego de un entrenamiento el ‘Pumilla’ se acercó a su compadre y le soltó “Ya está el sparring, es Marrou. No se mete con nadie, pero es antipático. El cholo, tutea a don Jorge (Nicolini) y al profe Brzic, así que nadie se va a meter a defenderlo, tú no te preocupes, lo adelantas y yo salto a separar, no voy a dejar que te meta una mano encima, tú sólo busca la bronca ” comentó el que después sería capitán crema.

Roberto Martínez se achora y arma la broncaza en el ‘Lolo’

A la mañana siguiente, en pleno partido de práctica, Roberto Martínez le buscó la sin razón al portero crema y empezaron las palabras fuera de tono. Luego vinieron los empujones, nadie se metió, el portero sabía que ‘Giselo’ era ‘flojo’ para el puñete, así que ni se cuadró, se confió y nunca vio llegar un par de manazos del volante crema que samaquearon ‘Cholo’.

Cuando Carlos Marrou quiso reaccionar saltó el ‘Puma’, agarró al enfurecido golero y le habló con firmeza. “Oye serrano estás coj... cómo nos vamos a pelear entre nosotros si estamos luchando el campeonato. El grupo debe estar más unido que nunca, una pelea va a romper la armonía, no le hagas caso al ‘manco’ de Roberto”. Al arquero estaba con la ‘sangre en el ojo’, pero entendió que por encima de todo estaban los intereses del equipo y se fue renegando al vestuario.

Cuando se fue el ‘Cholo’ caliente del ‘Lolo’, José Carranza se acercó a Roberto Martínez, lo abrazó y le dijo al oído. “Por fin tienes una pelea ganada en tu vida, se la podrás contar a tus nietos, pero no les digas que habías arreglado al árbitro ja, ja, ja”. A final de temporada la ‘U’ salió campeón y una de claves del título, fuera de la calidad del plantel, fue la unión de un grupo que tuvo como referentes al ‘Puma,’ y ‘Damián’.

