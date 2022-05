Hoy en día, la Copa de Leyendas de Fútbol 7 permite ver en el campo de juego a viejas glorias del fútbol peruano. Sin embargo, antes de su creación, muchos de estos exfutbolistas se juntaban y jugaban entre ellos las habituales ‘pichangas’, las cuales tenían invitados en diferentes ocasiones. Uno de ellos fue el popular Gian Marco, quien no se salvó de las críticas en una ocasión. Te contamos esta historia.

Un grupo de exfutbolistas solía citarse en una cancha de Casuarianas para confraternizar y no perder el rodaje en el gramado. Así, la convocatoria era liderada por José ‘Chemo’ del Solar y Roberto Martínez, quienes lanzaban la lista de buena fe.

La llegada de Gian Marco a las pichangas en Casuarinas

Fue así que entre ese desfile de invitados apareció en una ocasión Gian Marco, a quien el propio Roberto Martínez le cursó una invitación. Así, el cantautor apareció en Casuarinas lleno de emoción por compartir cancha con varios de sus jugadores favoritos, pero terminó recibiendo una ingrata sorpresa.

Y es que el autor de “Parte de este juego” quiso lucirse en más de una ocasión, pero no tuvo la agilidad para sincronizarse con el nivel de los demás. Así, sus gambetas y tacos terminaron siendo opacados al perder los balones, lo cual terminó desesperando al propio Roberto Martínez.

Roberto Martínez ‘cuadró' a Gian Marco tras pichanga

El exjugador de Universitario, frustrado por la poca sapiencia de Gian Marco en la cancha, se acercó al cantante y le dejó un consejo para agilizar el juego en las siguientes ocasiones.

“De verdad que nos da mucho gusto que vengas, eres un grande de la música, te encanta el fútbol y te recibimos muy bien... Pero, por favor, a la hora de jugar, haz la simple, dásela al que está más cerca”, dijo inicialmente.

“Para que entiendas, es cómo si yo me metiera a un concierto tuyo y me pusiera a agarrar la guitarra o la batería, no, pues; a lo mucho yo te puedo acompañar con las palmas, hasta con los coros si quieres. Eso eres tú acá: el coro, las figuras son los otros”, agregó.

Al final, Gian Marco no tomó a mal esta calentura de Roberto Martínez y empezó a ser más servicial en las ‘pichangas’ en Casuarinas. El cantante se volvió uno de los nombres frecuentes, aunque al final éstas dejaron de realizarse de manera frecuente por la incompatibilidad de tiempos libres entre los participantes. Sin embargo, siempre quedó como anécdota el ‘cuadre’ que le realizaron al artista peruano.

