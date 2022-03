Si Uruguay tiene garra, Perú contaba con el ‘Panadero’. Su nombre es sinónimo de entrega y coraje. El gran Rubén Díaz jugó 10 años con la ‘Blanquirroja’, ganó una Copa América y clasificó a dos Mundiales. Un líder que tiene un sitio en la historia del fútbol peruano y hoy motiva a los muchachos para el trascendental duelo en el ‘Centenario’.

Nos jugamos la clasificación...

Será difícil. Uruguay cambió de técnico y no pierde. Ojo que luego viene Paraguay.

¿Ganamos en Montevideo?

Es complicado por la calidad de los uruguayos que juegan en ligas importantes.

¿Qué te preocupa de Uruguay?

Siempre dan guerra y te matan con centros o aprovechan un córner corto.

¿Nuestra fortaleza?

Estamos jugando muy bien, cuando la tocan Tapia, Yotún y Cueva me hacen acordar la época de Tim con Cueto, Uribe y Malásquez.

¿Qué recuerdos del ‘Centenariazo’ del 81?

Me metí una ‘chalaca’ de cinco metros y caí como una m... Despejo y la pelota queda arriba, caí mal y aún me duele.

Ese día tuvo un duelo con Waldemar Victorino...

Nos agarramos a cabezazos. “Vas a salir muerto de aquí”, me dijo. Yo le respondí: “Calla m... no me des la espalda que te arranco la cabeza”.

¿Los trabajaron a la boquilla?

Todos te decían algo, cuando acabó el partido creí que se nos venían encima, pero el estadio empezó a aplaudirnos y fue emocionante.

¿Cómo se motivaron antes del encuentro?

En el camarín escuchamos ‘Contigo Perú’ y luego todos nos comprometimos a sacarnos la m... En el segundo tiempo habló otra vez ‘Chumpi’ y José Velásquez se puso ‘mostro’ y se comió a los charrúas.

‘Panadero’ fue capitán de la Blanquirroja el día que ganamos a Francia en el Parque de los Príncipes.

¿Asusta el ‘Centenario’?

¡Claro! Cuando entrabas parecía una sartén caliente, en ese momento te cag... en los pantalones o te vas para arriba.

¿Con qué rival se te fue la mano en un partido de Eliminatorias?

Cuando Chile nos gana 4-2 en Santiago. A (Jorge) Aravena le meten un pase largo, lo cruzo y le meto un puntazo que agarré todo, creo que hasta la cabeza.

¿Qué pasó luego?

Al final del partido el guardaespaldas del cónsul peruano me buscó para llevarme en un auto particular disfrazado, los hinchas me querían matar por haber lesionado a su ‘estrella’.

¿Una bronca en campo rival?

Ante Ecuador en el 1-1 con gol del ‘Ciego’ Oblitas. En el aeropuerto de Quito un hincha le mete una patada a ‘Chumpi’ y dije: ‘El tío se chupa’. De repente, el viejo dejó su maleta y le metió dos zamacones al muchacho que tuvimos que salir corriendo.

¿Qué tan peligrosos son Cavani y Suárez?

Están en otro lote, por algo están en la Premier y Liga española, mientras nosotros solo aquí.

¿Qué piensa un defensa que va a marcar a esa dupla?

A la hora de jugar te olvidas de todo. Cuando uno tiene huev... va al frente sin importar quién está adelante y lo mandas a la m...

¿Saldrán a darle a Lapadula?

Siempre lo buscarán, no se olviden que yo jugué con la nariz rota en el Mundial. Roger Milla me dio y seguí en la cancha, me pusieron dos algodones y xilocaína (anestésico).

¿Qué destacas del ‘Bambino’?

No es huev... También la deja, mete el codo, la punta, se hace el gil, pero responde.

¿Está Cueva a la altura de Cueto o Uribe?

No seas pend... El ‘chato’ aún no llega ni a Malásquez, que a veces hacía locuras.

Pero puede ir a dos Mundiales como ustedes...

Ojalá los chicos nos superen, pero Cueto, Uribe, ‘Patrulla’ (Barbadillo) y Oblitas fueron de la p... madre.

Un gusto como siempre, Rubén...

Gracias a ustedes por acordarse de mí. Hay que creer en los muchachos. (José Reynoso Alencastre).