Santiago ‘Cafú’ Salazar soltó el aguadito completo para la gente hermosa de ‘La Fe de Cuto’. Y es que Roberto Guizasola ya había contado esta anécdota, sin embargo, no relató lo que el exlateral considera lo más importante: el final feliz.

La anécdota incluye a un hincha de Alianza Lima que se puso faltoso y ‘Cafu’ tuvo que ponerlo en su sitio, pero antes, el también exjugador de la selección peruana puso las cosas en contexto.

“Era 2006, habíamos campeonado el Apertura y la idea era campeonar también el Clausura. Hicimos un partido en Arequipa y perdimos contra Melgar. Estábamos mirando un partido de Boys con Cristal en el lobby, estaba con Rinaldo (Cruzado), ‘Calín’ La Rosa y el ‘Chino’ Arakaki, y de repente penal para Cristal, lo falla Bonet y para nosotros era perfecto, nos ayudaba el resultado”, arrancó contando.

Fue entonces que se desenvolvieron los acontecimientos. “En eso escucho bulla y cuando volteó veo que lo tenían arrinconado a Ernesto (Arakaki). Yo voy a reclamarle al señor, le digo que baje la voz, que no diga lisuras. Él me contesta: “¿No sabes quién soy yo?”, a lo que yo le digo: “Yo no he preguntado quién es usted, le digo que baje la voz y se vaya a otro lado”, relató.

“El señor peca y suelta una mentada de madre. Entonces fui a ponerme las zapatillas y le dije vamos afuera, ahí quiero que me digas lo mismo porque acá adentro no te puedo hacer nada. Salimos y habían 50 hinchas afuera, vamos a la esquina le digo, añadió.

“Yo le doy la espalda y él sacó ventaja, sacó un golpe. Mi respuesta fue rápida, un par de golpes y el hombre al suelo, conté hasta 15 y no se levantaba. En eso vino la barra corriendo y yo empecé a quitarme la casaca. El primero era uno grandazo, yo le digo: “¿Vas tú primero”?, y me contesta: “No, no, yo solo he venido a levantar a mi amigo”, agregó.

La versión de ‘Cucurucho’

Una dato curioso de la historia es como Roberto Guizasola ‘se ganó’ con todo el asunto pero no quiso participar. No obstante, ahora es una de las anécdotas que cuenta siempre que tiene oportunidad.

“Después Guizasola me comienza a contar la anécdota, era mi historia y me la contaba él. Me dijo: “Lo mejor fue cuando le metiste el segundo ‘matamoscazo’ y le dijiste: “No seas malcriado, estoy conversando””. Yo le pregunté que cómo sabía si el no estaba. Él me contesta: “Yo estaba en el tercer piso, qué iba a bajar si eran como 50″, aseguró.

La historia tuvo final feliz

Pese a todo, ‘Cafú’ quiso asegurarse que se conozca la historia completa, ya que días después, pudo limar asperezas con este hincha en una situación que incluyó un acto de honradez.

“A los pocos días salimos campeones y terminamos abrazados con ese hincha, celebrando juntos. Pocos días después, fui a jugar con mis hijos al estadio y se olvidó su mochila con sus cuadernos, era una mochila que nos dio Nike”, manifestó.

“Yo estaba preocupado porque mi hijo tenía exámenes y en el estadio habían varios hinchas. Se me acerca el hombre y me dijo que algunos hinchas habían encontrado la mochila y se la llevaron. Me la devolvió, nos abrazamos, le agradecí y hasta ahora cuando nos encontramos, conversamos”, culminó.

Roberto Guizasola ya había contado esta anécdota en ‘La Fe de Cuto’ pero fue incompleta. Por eso, el protagonista de la historia, Santiago ‘Cafu’ se animó a contar las dos partes que, pese a los golpes, terminó bien.

Mira aquí la entrevista completa a ‘Cafú’ Salazar

Santiago Salazar, ‘Cafú’ en ‘La fe de Cuto’. Mi gente, Aquí Luis ‘Cuto’ Guadalupe reportándose como todas las semanas para presentarles una nueva e interesantes entrevista en la que conoceremos la historia del exdefensa Santiago Salazar y como una lesión en la cadera no fue impedimento para que destaque en el balompié nacional e internacional.

En esta edición, el popular ‘Cafú’ nos habla del origen de su ‘chapa’, sus inicios en el Boys, sus anécdotas con Sampaoli y mucho más ‘aguadito’ como la vez que le sacó el ‘matamoscas’ a Waldir Saénz. Lo cuenta todo.

