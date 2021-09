Historias de futbolistas | Sergio ‘Checho’ Ibarra es una institución del gol en el Perú y los ha anotado en más de 15 clubes en nuestro país, alcanzando cifras históricas. Sin embargo, pese ha haber paseado su fútbol por varios equipos importantes como Universitario de Deportes, nunca se pudo poner la camiseta de Alianza Lima.

Y tal vez algo que los hinchas desconocían es que el popular ‘Checho’ siempre quiso jugar por la institución blanquiazul, de hecho, estuvo cerca de fichar por los íntimos en dos oportunidades. La primera de ellas en 1998, luego de haber tenido grandes actuaciones en Alianza Atlético de Sullana y Deportivo Municipal.

“(Jorge Luis) Pinto me pidió para el 98. Masías me citó, pero me ofreció muy poco dinero. Mientras me dirigía a la reunión con Alianza, me llamó Antonio Cuba del Boys, dirigente que quería armar un equipazo para el 98 y me ofreció un buen sueldo. Le dije a Masías que quería jugar por Alianza, que me suba la propuesta económica un poco, pero no lo hizo. Es ahí que me fui al Boys de ‘Chalaca’”, contó a Depor en el 2017.

Pasaron 7 años para que el ‘Manteca’ volviera a estar en el radar de Alianza Lima. En el 2006, una lesión no le permitió tener mucha presencia en el Once Caldas y cuando se enteró que estaba cerca de batir el récord de ‘Cachito’ Ramírez, optó por regresar al Perú para hacer historia. No obstante, no pudo firmar por Alianza por un obstáculo del tamaño de un tanque: Flavio Maestri.

“El 2006 fue menos probable. El puesto estaba entre Flavio Maestri y yo, y lo eligieron a él”, recuerda. Una decisión que, si bien es cierto impidió que los hinchas blanquiazules griten los tantos del ‘goleador prehistórico’, finalmente dio frutos porque ese año Alianza salió campeón.

¿Y Sporting Cristal? Esa posibilidad sí estuvo más lejana. “De Cristal nunca me llamaron”, relató en el 2020.

Historias de futbolistas: ‘Checho’ Ibarra y su apoyo a Gustavo Dulanto

Aunque ahora todo es alegría para Gustavo Dulanto, Sergio Ibarra, exjugador y ahora comentarista, recordó el momento cuando el defensor llegó al fútbol de Moldavia y recibió críticas, debido a que iba a jugar en una liga menor de Europa.

“Gustavo Dulanto se debe estar matando de la risa. Hace unos meses lo mataban porque había firmado por un equipo desconocido de Moldavia. Hoy que jugó y ganó en la Champions ya lo piden en la Selección Peruana, le quieren dar la cinta y hasta se preguntan si pueden jugar dos zurdos juntos. Jaja”, escribió el ‘Checho’.