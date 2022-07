Carlos Elías recuerda gol del ascenso con Boys: “Si le daba con la zurda la sacaba del estadio”

Sport Boys cumplió 95 años de vida institucional, una historia plagada de momentos gloriosos. Uno de ellos, fue el recordado ascenso del año 2009, con ese épico partido ante Cobresol en la última fecha. Dicho encuentro tuvo un héroe destacado: el delantero Carlos Elías.

En su última entrevista antes de anunciar su retiro del fútbol profesional, Carlos Elías conversó con el canal de Youtube ‘Habla Barba’ y recordó pasajes de lo que vivió en el antes, durante y después de ese partido, además de su gol, el más gritado en el Callao en la historia reciente.

Elías recordó que todos en ese equipo evidenciaban estar nerviosos antes del partido definitorio, no obstante una frase de Juan Pajuelo lo llenó de motivación. “La gloria no tiene precio” , dijo el capitán.

“En la concentración, me levanté solito a las 5 de la mañana. Baje solito del hotel, me fui al quiosco y compré todos los diarios, en todas las portadas decían que teníamos que ganar. Una presión tremenda. El banderazo, esos que se ven ahora (por la selección) yo lo viví con Boys. Una sensación hermosa, inexplicable ”, contó al programa ‘Habla Barba’.

“Los nervios estaban, porque era todo o nada. Tu entrabas al vestuario y escuchabas la salsa y todo pero veías las caras y todos estábamos concentrados”, agregó.

El mejor gol de su carrera

Sport Boys necesitaba ganar, mientras que a Cobresol le alcanzaba un empate. A los 85 minutos, el marcador iba 2-2, es entonces que Carlos Elías decide ir al área en lugar de patear un tiro libre.

“Yo iba a patear ese tiro libre. pero como ya había fallado algunos y el arquero era Gianfranco Castellanos, mi amigo a quien siempre le he hecho goles, decidí ir al área. Dije: “Algún rebote me va a quedar”, contó.

“Yo sabía que si le daba con la zurda, la mandaba fuera del Miguel Grau. Lo único que hice fue jalarla y patear con derecha. Y yo pateó mal, la pelota va como dando botes, no se cómo se metió la bola. Cuando vi eso, salí corriendo, quería buscar a mis padres y a mi hijo, no sabía como celebrar, estaba muy emocionado”, añadió.

Ídolo porteño

Ese gol le cambió la vida a Carlos Elías, quien siempre será recordado en el Callao por haber devuelto a Sport Boys a primera división, un lugar en el que siempre debe estar. ‘Carlitos Way’ Elías cuenta que, a partir de ese momento, ya no pagaba taxis, ni almuerzos en el Primer Puerto.

“La gente me reconoce mucho en el Callao por el gol, mi hija me dice: “¿Por qué te saludan tanto? Todos te dicen ‘Vamos Boys’”. Dos días después del ascenso agarré un taxi y no me cobraron. “Yo por ti he tomado dos días, no te puedo cobrar”, indicó.

“Yo vivía enamorado de una polera, pero no me alcanzaba. Después fui y le dije: “Maestro, ahora sí pues, he campeonado y tengo plata, talla L de esa polera”, el tío me la da y me dice: “Anda sobrino, qué te voy a cobrar, más bien, toma este pantalón para que haga juego”, sostuvo.

“No se cuantos años han pasado y hasta ahora no me cobran el cebiche en el Callao”, sentenció.