La novela turca Traicionada da la hora en el país y nos hizo acordar lo que le ocurrió hace unos años a un técnico extranjero que dio la hora en nuestra Liga 1. El extranjero llegó al fútbol peruano casi sin cartel, tenía poca experiencia como DT, más se le recordaba como aguerrido defensa de un grande de su país con el que incluso jugó la Copa Libertadores. Pero como en el Perú, desde siempre, somos generosos con los que vienen de afuera, abrimos la puerta de para que dirijan incluso a grandes del medio como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal, y a él le dieron uno de estos grandes.

Cuentan sus pupilos que era permisivo y que más de una vez salió con alguno de ellos. Con esos ‘métodos’ no le fue mal, y más de uno lo recuerda bien: “ Nos entendimos rápido, sabía como manejar el plantel y en la cancha matábamos por él ” señaló un referente de ese cuadro ganador. Aquí no se le conoció un escándalo mayúsculo, pero los que lo trataron un poco más, dicen que tenía dos teléfonos.

Uno oficial para los más cercanos y gente vinculada al trabajo y otro para ‘amistades’ fuera del fútbol. Precisamente una de esas ‘amistades’ le dio más de un dolor de cabeza cuando entrenó en un país del norte. El DT tenía una ‘amiga’ íntima a la que frecuentaba a menudo y en especial cuando sus familiares viajaban de vacaciones a su país. La relación fue a más y el estratega inventó varias excusas para ausentarse de casa y no dejar de ver a su “engreída”.

Técnicos extranjeros tiene camino facil a grandes de Liga1 ( Foto: Andina)

El ‘viejo truco’ de la ‘entrevista’

Unas veces adelantaba el día de la concentración y en otras atrasaba la fecha de retorno de un partido de visitante. Un día probó con otra estrategia, pero esa el plan le salió mal, por no decir pésimo. El técnico anunció a su pareja que tenía una entrevista y que lo habían citado en un café de la capital. Hasta ahí todo bien, pero al ver que tardaba mucho en regresar a casa, su novia decidió llamarlo y la respuesta fue cortante. “ Sigo en la entrevista, la cosa se prolongó llegaré tarde ”. El pecado del DT fue guardar el teléfono en el bolsillo sin verificar que había ‘cortado la llamada’ y ahí empezaron sus problemas.

La conversación con la amiga fue tomando un lenguaje de ‘trampería’ y su novia empezó a escuchar todo. “ Estoy cansado de ella, dentro de poco la dejo y me quedo contigo, ella no entiende que ya no la quiero” le dijo el entrenador a su ‘amiga’ sin saber que su fiel compañera escuchaba todo al otro lado de celular. Las cosas llegaron a más y a la novia poco le faltó para desmayarse, pero se armó de valor y escuchó todo.

Técnicos extranjeros llegan con poco cartel a Perú ( Foto: Liga1)

A entrenador se le hizo un nudo en la ‘Garganta’

Cuando el estratega llegó a su casa como si nada pasara, encontró unas maletas en la puerta y sorprendido toco el timbre. Nadie le abría, pero ante tanta insistencia apareció su pareja por la ventana y el DT preguntó ¿Te vas de viaje querida?, no me dijiste nada . La mujer se enfureció y respondió : “El que se va eres tu desgraciado escuché todo. Así que estás harto de mi no, pues te jod.....me quedo con todo y vas a la calle” El entrenador se agarró la cabeza y se le hizo un nudo en la garganta de lata y entendió que había perdido. Su planteamiento salió mal. Luego de esto los títulos siguieron llegando, pero nada volvió a ser igual. Bien en el juego, mal en el amor.

