Por el fútbol peruano han pasado técnicos extranjeros que dejaron huella como Didí, Jorge Luis Pinto, Sergio Markarián y Gregorio Pérez, por citar a uno reciente. Pero también hemos tenido de los otros, esos que empezaron su carrera en el Perú y no aportaron nada. Por último están los ‘raros’, por llamarlos de alguna manera, esos que tenían una vida durante el día y otra por la noche, cuando olvidaban que eran cabeza de grupo y referentes en sus clubes.

Cuando asumió la dirección del club, sabía a donde llegaba. No por algo antes había sido jugador y entrenador de un club grande en su país y conocía cómo se manejaba y movía un vestuario de un cuadro popular. El ‘profe’ cayó bien desde el principio a los jugadores pues no les llenó la cabeza con esquemas y sistemas. Lo más importante para el futbolista fue que se mostró abierto, comprensivo y permisivo con algunas salidas nocturnas.

“Era directo y claro con las indicaciones y se podía conversar de todo con él. Nos entendía. El que si nos sacaba la m... era el preparador físico, pero por el profe uno se sacaba la m.....”, recuerda un integrante de ese equipo que salió bicampeón.

El DT tenía claro que mucho de lo que pasara en el campo dependía de cómo se llevara con sus jugadores y por eso siempre estuvo cerca de ellos, aunque nadie del plantel conocía que a su líder le gustaba darse una que otra escapada en sus ratos libres para conocer la noche limeña.

El técnico pasaba ‘piola’ hasta que a un referente del equipo le contaron que lo habían visto alguna vez por un club nocturno. El jugador escuchó y se lo comentó a sus más cercanos, pero no le preguntó ni comentó nada al ‘profe’ y prefirió guardar el secreto. Una noche cuando el equipo estaba concentrado para al día siguiente jugar un partido importante, el técnico entendió que había que motivar a sus jugadores y decidió llevarse a cenar a los más representativos del plantel.

LA ‘CENA’ CON SUS PUPILOS

El extranjero llamó al capitán del equipo y le dijo “llama a los otros capitanes y vamos a comer fuera, conozco un sitio donde preparan un asado espectacular”. Ya en el auto del entrenador, la conversación fue más de un grupo de amigos que la de un entrenador con sus jugadores. Cuando estaban por la Vía Expresa por subir a San Isidro uno de los jugadores que iba en el asiento de atrás miró al que tenía a lado y comentó al oído: “vamos a jod... al profe y salir de dudas, tú sigue la jod... nomas”, dijo un volante bajito con voz aguda.

De un momento a otro el mediocampista empezó a gritar. Emanuel y los otros jugadores siguieron con el coro más fuerte. El técnico se hizo el desentendido y preguntó ‘¿qué es eso? ¿de qué hablan?’. El más chacotero fue directo: " ‘Profe’, no se haga el loco ya sabemos que alguna vez cae por ahí así que mejor en vez de comer nos vamos de frente a relajarnos para llegar seditas al partido de mañana”.

El DT siguió negado. “La verdad me sorprenden, pero ese lugar no me suena de nada, pero si tanto insisten vamos pero que alguien me indique donde queda por yo no frecuento esa clase de sitios. Soy jodid..., pero no tanto”, dijo el argentino.

El capitán sonrió y empezó a guiar a su ‘jefe’. Cuando llegaron al local y bajaron del auto, el que cuida los carros no saludó a los cracks, de frente gritó “Profesor buenas noches, otra vez por aquí”. Los jugadores se rieron y el técnico se puso rojo y sólo alcanzó a decir " se habrá confundido el chico”. Lo mejor llegaría luego cuando el grupo ingresó al local.

El DT sabía que lo iban a ‘ampayar’ y se jugó su última carta. Se acercó a uno de los mozos y le dio una orden contundente: “aquí nadie me conoce”. Entre los mozos corrió rápido el encargo del extranjero y acordaron no decir nada porque sabían que siempre dejaba buenas propinas, pero se olvidaron de hablar con la ‘chicas’ del club. El técnico pidió a sus acompañantes ser discretos y ubicarse en una esquina para que nadie los vea bien.

Sin embargo, la clandestinidad le duró poco. De un momento a otro aparecieron tres señoritas y de frente gritaron cuando vieron al profesor: “Mi amor, que lindo verte otra vez, ya pareces de la casa”. El whisky que tenía en la mano casi se le cae al ‘profe’.

Los jugadores se empezaron a matar de risa hasta que el ‘caudillo’ del equipo pidió calma y comprensión para el amante de los clubes con luces de colores. No había mucho que hablar, todos la pasaron bien esa noche y de regreso a la concentración se dijo de todo, pero no se comentó lo ocurrido.

Al día siguiente el equipo ganó bien y más de un gol fue celebrado con el DT amante de la noche. Ese plantel alcanzó el bicampeonato y entró en la historia del club. El ‘profe’ dejó la institución y la suerte le siguió sonriendo porque fue campeón en tres países diferentes, eso sí, no se sabe si en esos lugares también fue con sus pupilos a los clubes nocturnos.