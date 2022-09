La selección peruana se reencontró con el triunfo y el programa ‘Qué ha pasao’ de Miguel Moreno en Trome tuvo en exclusiva a Juan ‘Chilcano’ Reynoso y al periodista Carlos Alberto ‘Tigrillo’ Navarro, quien terminó confesando los verdaderos motivos de su pelea, a puño limpio, con el ‘Tanque’, Flavio Maestri, exjugador de Alianza Lima y Sporting Cristal.

La popular Puka fue la encargada de abordar el ‘doloroso’ tema con una cuota de humor. “ El 6 de julio usted celebra el día del Maestro o el día del Maestri ”, dijo entre risas y haciendo referencia al exjugador de la selección peruana.

“ Por si acaso quieres saber, nadie le ha dejado los puños a Flavio Maestri como se los he dejado yo, nadie le ha metido tantos carazos, como yo ”, dijo Navarro con el mismo sentido del humor y reconociendo que llevó la peor parte en esa pelea.

‘Tigrillo’ Navarro sobre Maestri: “Lo critique y después lo puse ‘al centro’”

“Yo sé que no te gusta el chisme, te aloca, te fascina, peor lo que pasó es que nosotros teníamos un programa en panamericana. Hicimos un comentario de un partido con Cristal y Alianza donde mete un gol. Él estaba en el piso y de un rebote cucharea la pelota. Roberto Chale dijo que había hecho un ‘Tijera’, yo le dije: no pues Roberto y polemizamos”, recordó el ‘Tigrillo’.

“ Al final de la discusión Chale me dice: ten cuidado que Don Edmundo se vaya a molestar. Don Edmundo era el papá de Flavio y yo le respondí: No, Don Edmundo es un caballero. Nada más . Pero a Flavio no le gustó, porque hace un tiempo estaba al centro”, contó Navarro la antesala al violento encuentro.

Fiel a su estilo irónico el ‘Tigrillo’ siguió provocando al Tanque, sin imaginar las consecuencias. “A partir de ahí él se molestó, aprovechó la situación, me pidió que no meta con su familia, me habló. Yo le dije que no había dicho nada malo de su viejo y empezó la escaramuza por teléfono, yo lo puse al centro”, señaló.

Tigrillo Navarro sobre la bronca con Maestri: “menos mal medio de costado”

“ Se calentó demasiado hasta que hirvió. Hubo puños ligeros, me dio de costado, porque de la nariz estaba recién arreglado ” , rememoró el hijo del ‘Tigre’ Navarro que fue noticia tras denunciar la agresión del deportista.

“Aaaah. O sea, si le han dado”, dijo sorprendida la ‘Puka’, mientras que el ‘Clon’ de Juan Reynoso intentó consolarlo. “Menos mal que no te peleaste con Maicelo, ahí sí perdías”.

El periodista deportivo le dio la razón al cómico y le dejó ese encargo para un compañero en Willax, “Maicelo tiene que ir con Phillip (Butters) Dice que usa bien el recto y cross de derecha, sensacional”, exclamó.