Julio César Uribe en ‘La fe de Cuto’. Mi gente, es un honor tener a este invitado. El ‘profe’ es un tipo sabio, vende su humo, sí, pero este tiene consistencia, fundamento. Eso fue lo que siempre me llamó la atención de él y por eso me interesaba su historia.

Yo, Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, admito que con esta entrevista aprendí. Muchos creen que Julio César Uribe es sobrado, pero no, ¡nada que ver! Todo lo que el ‘Diamante’ nos relató lo demuestra. Es, más bien, un tipo humilde, que sabe lo que vale y sabe lo que quiere. E incluso es capaz de admitir errores. Eso no lo hace un soberbio, lo hace alguien que sabe de qué se trata la vida.

Y, por supuesto, esta entrevista de ‘La fe de Cuto’ también tiene harto aguadito. Sustancioso, como a ustedes les gusta. Comencemos. Ah, antes, no se olviden de que la fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida.

PREGUNTA: Profe, ¿de qué barrio es usted?

RESPUESTA: De Barrios Altos, bueno juridicialmente pertenecía a La Victoria, la cuadra 21 Raymondi donde crecí, pero a la espalda de esta había una pampita, en la 21 estaba la pampita un taller de mecánica, a la espalda estaba Barbones, Santoyo, 5 esquinas.

Zona brava.

Ahí crecí en una quinta.

¿Tú estabas más para allá que para acá?

Como chorizo, morcilla, todo pude haber sido, gracias al fútbol que salí de eso.

Gracias a la pelotita.

Hay que reconocerlo. La pelotita es mágica.

Hay que tenerla en el piso.

¿Y por qué tú la reventabas cuando jugabas?

Profe, usted sabe que hay momentos.

Ah perfecto, nada más quería saber eso, sabia decisión.

Claro pues profe, zona de peligros. Cuéntenos profe, ¿cómo fue su infancia?

Me acuerdo que me desaparecía temprano los sábados y domingos y me iba a la cancha Barbones, tenía 12 años, cuando ahí el zambito, esta anécdota es muy simpática, jugaban los tíos, gente grande y yo sentado ahí.

La fe de Cuto. Julio César Uribe demostró que tiene una humildad a prueba de balas.

Mirando.

Y uno de los tíos me dijo “oye zambito, ¿quieres jugar?”. “Ya pe tío”, dije. Entre a jugar y pim, y dribleaba y me metían patada y todo normal. Pero el zambito se divertía, al otro domingo ya no fue “zambito, ¿quieres jugar?”, sino que estaban esperando a que llegara el zambito para jugar.

JULIO CÉSAR URIBE Y EL ORIGEN DE SU ESTILO

Dejó una gran impresión en su primer partido.

Y así fui creciendo, con gente grande.

Por eso cuando usted comienza a jugar sabía lo que era cuando te metían taba.

Las patadas me hacían más fuerte, nunca arrugaba.

Te revelabas.

Me generaba una fuerza diferente para seguir tratando de hacer mi chamba seguir divirtiéndome porque al final para mí era un juego por eso te decía que si hubiéramos jugado nosotros en la misma generación a ti te hubiera volteado el ombligo así como esa jugada que le hizo Messi al Boateng.

Vale la pena soñar, ¡pero él cree que yo le iba a ir suave” Volviendo al tema. Usted empezó en su barrio a jugar al fútbol, pero me quedé impresionado por eso de chorizo.

En el riesgo entre ser un chorizo y morcilla.

¿Tanto así, profe?

Sí, claro.

LA MADRE, LA DIOSA DE JULIO CÉSAR URIBE

¿Cómo era su casa?

Era en una quinta donde vivíamos, compartíamos dos familias, mi mamá con sus hijos acá y mi tío con sus hijos en el otro lado de la casa y ahí nosotros dormíamos con mis 6 hermanos en una cama de 2 plazas, 3 para los pies y 3 para la cabeza, y dormíamos tan apretados que soñábamos lo mismo. Jajajaja.

La madre hace de todo por los hijos.

La madre es la diosa, la mía fue mi diosa y lo será siempre.

¿Y su papá?

Mi papá se separó de mi madre cuando yo tenía 12 años.

La misma historia que la mía.

Claro, pero fíjate yo a mi padre lo invité a Italia el 82 y tuve una conversación de padre hijo, ya tenía 24 años y no tengo por qué ocultar nada. Le dije “yo creo que tú no has sido buen padre, pero yo siempre quiero ser buen hijo, por eso te he invitado y quiero que disfrutes esta etapa de mi vida”. Eso es lo que un padre me imagino piensa, pero mi madre está por encima de todo, entonces él se emocionó también porque un día me dijo que nunca pensó que yo podía llegar tan alto.

La fe de Cuto. Julio César Uribe coincide en que la fe es lo más lindo de la vida.

Igual lo premió.

Porque yo quería ser siempre buen hijo, es lo primero que tenía en mi mente.

Profe, ¿Por qué usted dice que estaba más para allá que para acá?

Chorizo, morcilla. Claro si estas en el medio de todo y el fútbol, el deporte, me fue llevando por los caminos que gracias a Dios he podido sostener, pero yo sabía que eso era el riesgo permanente y las fiestas, yo no iba a fiestas, que había debajo de mi casa en la quinta.

¿Y a usted no le gustaba la música?

Pero no bajaba, me encanta la música.

JULIO CÉSAR URIBE, UNA HISTORIA CON INSTINTO

¿No lo jalaba?

Prioricé, quiero ser futbolista y no me daban esa información de que tienes que ser disciplinado, era un tema instintivo. O sea, lo tenía adentro porque mi combustible más importante ha sido mi madre ya mi madre le tenía que dar un bienestar diferente. Entonces seguí la línea y así soy, resiliente. Entonces, alcance sueños con muy pocas herramientas o informaciones que correspondían a esa época. Soy un hombre feliz y orgulloso de que con poca información pude lograr lo que hice.

Un bendecido.

Bendecido porque has tratado de ser buen hijo, que es el mandato de Dios primero, entonces un hijo agradecido es un hijo bendecido, pero hay mucha gente que no lo entiende.

¿Cuál fue su primer equipo?

Mi equipo del barrio se llamaba Sporting Cristal de Barbones.

Usted luego de hace ídolo de Cristal.

Claro entonces el kinesiólogo del Sporting Cristal de esa época, 69–70, era lucho Contreras y sacó un partido con los calichines.

Y es ahí donde usted hace ese partido.

Vamos a jugar me acuerdo en el 69 que nos lleva a jugar con los calichines de Cristal y ganamos 1–0 y este zambito hizo el gol. Y el entrenador Rafael Silva dijo “ese zambito que está ahí”.

Y usted usaba su afro.

África, pues claro, y me invitaron a formar parte de Sporting Cristal donde permanecí muchos años, fueron 13 años, hasta debutar.

Varios años ahí.

Llegue a los 11 años hasta cuando emigre a Italia después de las etapas que me estaba tocando vivir entonces Cristal fue mi plataforma de felicidad.

JULIO CÉSAR URIBE vs ‘CUTO’ GUADALUPE

¿Cómo fue su debut?

Estaba en los juveniles ya me llaman por primera y salgo entre los 17 jugadores en la época que se concentraban 16.

¿16 nomás concentraban antes?

Claro antes 16, en esa época era 16 y salgo en la lista y bueno así empecé con 20 minutos, 30 minutos, hasta que debuté contra Alianza Lima y ya despegué.

¿Qué año fue eso?

En el 75. Diciembre del 75 como te digo ahí estaban grandes jugadores y les doblaba el ombligo, me hubiera encantado que estés tú también para doblarte el ombligo. Jajaja.

No profe.

Ahí no me agarrabas pero ni a patadas.

No profe, con los 48 te iba a medir, voy a perder, pero algo te llevabas. Jajaja.

Te ibas expulsado.

JULIO CÉSAR URIBE Y EL CAGLIARI DE ITALIA

Y de ahí profe usted se va al Calcio.

Me voy a Cagliari.

Usted parla italiano.

Por supuesto.

Está como el ‘Loco’ Vargas, sin vergüenza, me hizo quedar mal con mi público cuando me dijo “cuándo aprendes a hablar el español”. Eso me dijo ese desubicado.

Se aprende, se aprende.

Yo vi una entrevista que le hicieron a usted que fue en italiano.

Otra cosa ahí maduro, ahí llegó a Italia y yo jugaba solo con la pelota, pero en Italia yo aprendí a jugar sin la pelota.

Cuéntanos...

Yo me voy a Italia sin marcar y regreso de Italia marcando y jugando sin la pelota. Entonces, ya era para el 85, me acuerdo, que hacíamos triangulación y yo desdoblaba para fuera. Nunca me dieron una pelota vertical para yo sacar el centro porque manejaba perfil izquierdo y manejaba perfil derecho.

Los dos perfiles.

Claro, si yo siempre les digo a los muchachos, pero si nacieron juntas por que no patean con las dos.

Es que tú también lo dices como si fuera fácil, tú lo haces con una facilidad.

Pero es preparación, es cualidades.

URIBE PARLA ITALIANO

Profe y cuándo usted llega, ¿le ponen un profesor de italiano?

Las bromas de mis compañeros, me cochineaban, y yo retenía la palabra. Entonces iba al diccionario y veía.

¿Así fue?

Claro ese fue mi mecanismo de aprendizaje entonces, así fui aprendiendo y hablaba con ellos. M}e hacían una broma, entonces yo buscaba la palabra en el diccionario y decía “le voy a responder a este”. Y así fui aprendiendo hasta que la misma necesidad del día a día del comunicar me llevó a aprender el italiano.

Profe. ¿Cuántos años de casado tiene usted?

42 años de casados más 2 años de enamorados, 44 años.

Toda una vida.

Toda la vida, a mi esposa la conocí cuando tenía 16 años yo tenía 20.

Profe a usted logra en el primer año ser el mejor jugador de Italia.

A los 6 meses.

Pero si premian al final de campeonato.

Pero espérate pues, déjame comentarte hay campeonato de ida y de vuelta. En ese periodo de 15 partidos, porque eran 30 en aquella época. Después de 15 partidos me reconocen como el mejor jugador extranjero estando ya Maradona y Zico y me reconocieron como el top undici en Italia.

JULIO CÉSAR URIBE ADMITE SU PEOR ERROR COMO FUTBOLISTA

Maradona y Zico, palabras mayores.

Zico y este servidor pues y a los 6 meses top undici para este pechito top undice dentro de los 11 mejores eso es alguito bueno tenía. Hacía mi chambita bien, pero debí continuar hasta que cometí el error más grande de toda mi carrera.

¿Qué hizo?

No aceptar la decisión del técnico y eso me cerró las puertas del fútbol italiano, ese fue el error más grande de mi vida.

Allá no te perdonan.

Yo era un buen profesional 100% dentro y fuera de la cancha, pero mi juventud y por un tema de interpretación del momento donde yo siempre pensé que tiene que jugar el que más produce, pero vas a esperar la decisión del técnico.

Usted dice que no respetó la decisión del técnico en ese momento, ¿qué pasó?

He sido bromista, palomilla, pero agrandado nunca. Tengo mi carácter fuerte da la sensación que puedo ser agrandado.

¿Qué pasó con el entrenador?

Y hay un técnico que tiene que tomar decisiones y cuando el técnico le toca decidir yo le digo yo no voy a la banca.

Esa.

Claro pero, profesionalmente, por eso admito que fue el error más grande de mi trayectoria deportiva. Y a Juan Manuel Vargas, a quien le mando un saludo, también le conté esta anécdota porque él iba a cometer el mismo error que yo cometí.

URUGUAY vs. PERÚ, POR JULIO CÉSAR URIBE

Y qué nos puede decir de su participación del partido contra Uruguay.

Estaba poseído y los frijoles y el hambre. Qué cosa, ahí a la hora del camerino cuando estábamos en el vestuario…

¿Cómo fue la charla previo al partido?

Me acuerdo la charla, era así como para estar pensando, era como nos sentíamos después de la charla, unos compañeros calentaban, otros caminaban, otros con rostro adusto, cada uno tiene su forma, claro yo masajeaba y estaba cantando salsa. Así era, la música a volumen, así como escuchan ahora sus músicas, suben el volumen y bailaba y cochineaba “vamos a parar de cabeza a los uruguayos”.

Son los momentos previos al partido se vive con intensidad.

A mí me encanta la música me gusta bailar, y salimos e hicimos lo que ya la historia nos consignó, un baile a los uruguayos, ni a patadas nos podían parar.

Veo los videos y fue impresionante.

Espectacular. No había cómo y no es que había espacio, nos lo generamos porque éramos desequilibrantes. Nos conectábamos, jugábamos, un equipazo, equilibrio entre defender y atacar e íbamos a atacar.

Profe, pero para la época ustedes estaban adelantados.

Éramos buenos en nuestra época.

¿Cómo ve este el partido de la selección peruana ante Uruguay?

Las emociones van a estar al tope. 32 millones de peruanos haciendo fuerza para que se gane y ya estar en Qatar 2022. Es un partido de pronóstico reservado, por lo que fue Uruguay, pero pues, podría ser otro centenariazo.

Puede ser. Vamos con fe.

Eso es lo que quería escuchar, porque cualquier cosa puede pasar, pero te va a costar.

Claro, nadie gana en el papel.

El fútbol es hermoso, impredecible por eso, es mágico. Cuantas veces me tocó declarar que no es una confrontación de voluntades, si no de capacidades.

Capacidades.

Desde lo físico, lo técnico, táctico, hasta lo mental, entonces vamos a ver quiénes están, es un paquete.