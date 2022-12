Yo no conocí a Papá Noel. Aquel viejito con barba blanca, traje rojo y su bolsón en la espalda lleno de regalos. Tampoco recuerdo un arbolito en mi sala. Yo pensaba, que como no tenía chimenea, Santa Claus se pasaba de frente. Después de disfrutar del Mundial de Qatar 2022 es hora de volver a escribir. Estando cerca la Navidad voy a recordar cómo pasaba la Nochebuena.

Mi abuelo que me crio se preocupaba mucho para que no falte la cena, algo que llevarnos a la boca. La mejor era un buen pollito al horno con bastante ensalada de papa. La más pobre, arroz con camote. Pero era tan inteligente que me decía: “Si pasas de año con buena nota, te compro tu bicicleta”. Como yo era ‘corcho’, cabeza de piedra y sacaba puros rojos, jamás me subí a una. Ni siquiera una pelota. Un trompo. Ni bolitas para jugar canicas.A las 12 de la noche, solo recibía un beso y un abrazo. Me preguntaba: ¿Por qué mis primos todos los años tienen regalos si son más malcriados que yo? Una vez, mis tíos estaban tomando y para que ya no joda, porque era inquieto, me dijeron: “El niño que duerme temprano, Papá Noel le trae un carrito”. Me fui corriendo a la cama. Me desperté y no encontré ni las llantas de plástico.

Mi abuelo ‘Charro’ era mi Papá Noel

Fui creciendo y, a los 8 años, descubrí la leyenda de ‘San Nicolás’. Vi cómo mi tío le ponía los juguetes debajo de sus camas a sus hijos. Desde ese momento lo tengo en un altar a mi abuelo, el ‘Charro’, la persona más maravillosa que pude conocer, que inventaba mil historias para no hacerme sentir mal.Los 25 de diciembre mis amiguitos salían con sus muñecos, soldaditos, pistolas, patrulleros a cuerda y, en un descuido, se los quitaba. Y si reclamaban, les pegaba. Era un niño, creo que andaba resentido. Por qué ellos sí y yo no. Me las ingeniaba para pasarla bien y aparecía tarde por mi casa. Aunque no lo crean, hace 16 años recién comprendí el verdadero significado de la NAVIDAD.

Papá Noel chinchano. 'Vitito' siempre apoyó a los niños.

Mi hermano ‘Calín’ siempre presente

En octubre del 2006, murió de infarto mi hermano ‘Calín’. Tenía 37 abriles y yo lo amaba. Aquella Nochebuena todos los Reyes se reunieron donde mi tía Hermelinda, en Pueblo Libre. Hubo pavo, panetón, chocolate, regalos, arbolito, luces en las ventanas, cuetes, pero nada fue igual. Faltaba mi brother, un miembro de mi familia. Mis tíos Félix, ‘Juancheli’, ‘Lluvia’, ‘Pinocho’, el finadito ‘Culenco’ y mi primo ‘Piernón’, quienes se amanecían tomando y bailando años atrás en Chincha, se echaron a dormir temprano.

No había ánimo. Todos estábamos destruidos. Fue muy triste y no se lo deseo a nadie. Veo mucha preocupación económica por las calles. Demasiada frialdad. Hoy es imposible caminar por el emporio de Gamarra, Mesa Redonda, Jirón de la Unión, Plaza Norte, Megaplaza, Jockey Plaza, Mall Aventura y otros centros comerciales. Hay pequeños de 8 años con Laptop, tablet, iPod, PlayStation, celulares, entre otras cosas. Los padres revientan tarjetas de crédito y sus gratificaciones. La modernidad, la tecnología y el dinero reemplazan al sentimiento.

Hoy se sientan en la mesa, comen apurados, ni conversan y todo para irse a la calle, a rumbear, a reventar cuetes, estar con los amigos o salir con las flaquitas. Ya nadie habla de lo que significa DIOS para todos. Mi Papá Noel fue mi abuelo que está en el cielo. Y el único regalo que quisiera es volver a ver a mi hermano para que se me arranque este dolor del pecho. Navidad es compartir, unión, reflexión y perdón. Recen al Niño Jesús, por favor. No pidan juguetes caros. Pidan salud y paz. Más aún en estos tiempos que el país está convulsionado. Si todos están riendo y juntos, Santa Claus entra a tu casa, así no tengas chimenea. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves…

