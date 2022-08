Hola, soy Víctor Reyes, ‘Vitito’ para todo el mundo. Nunca fui goleador en mi carrera profesional, en el fútbol peruano. Eso sí, cuando anoté en la ‘selva de cemento’ me sacaron en andas. Historias, me sobran. Relatos, abundan. Hechos reales que parecen mitos, leyendas. Es que, cuando calentaba la pólvora, ‘mojaba’ más que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos. En la historia de hoy en los ‘Expedientes V’ narró algunas broncas que me tocó ver.

La cancha es un polígono... de insultos, ofensas, frases hirientes y hasta algunas agresiones físicas. Corre la pelota. Corre el jugador. Corren las palabras venenosas. El VAR y el Fair Play han ahuevado a los futbolistas. Les han lavado la cabeza, los han convertido en sanitos. Para mí, el fútbol se juega con los pies y la lengua. Si te ganan el ‘coco’, pierdes. Yo soy testigo cómo se han trabajado a la boquilla compañeros y rivales. La reciente bronca entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto alimentaron mi memoria. También tengo experiencias propias. Situaciones que desconoce el aficionado, cosas que las cámaras no captaban y que hoy se las voy a revelar

Vitito Reyes: “Hay los ‘agrandados’ y los de ‘avance’”

En 1987 yo vivía en Iquitos. En un Alianza Lima vs. CNI se me agrandó Luis ‘Potrillo’ Escobar, chibolo y de arranque me lanzó la fulera: “ Chinchano, por qué corres tanto. Si yo con mi premio puedo pagarte un par de meses. Más bien, te contrato de una vez para que trabajes en mi casa ”. Así eran de agrandado antes, no había necesidad de taparse la boca para que las cámaras te capten. Así ‘trabajaban’ a la labia y no como ahora que te mientan a la viejita y al toque se bajan.

Yo sonreía, porque sabía que vivía en un callejón de Barrios Altos. Pero hay otros que fueron más ofensivos. El crema Samuel Eugenio, en un clásico, lo retó a ‘Kalule’ García: “Adónde vas, cachudo con…”. Mi paisano, que parecía un gladiador broaster, con los ojos blancos contestó: “Donde te encuentre, te pego”, le advirtió.

Luis Escobar hizo su primer gol con tan solo 16 años. (Foto: Difusión)

Terminando el partido, lo correteó y lo alcanzó bajando las escaleras del camarín. Le metió una cachetada tan fuerte que cuando me acuerdo me duele. Samuel era como muchos, atarantador, pero solo en el verde. Ahora, después de un choque se la juran para continuarla, hacen miles de aspavientos para que los hinchas y las cámaras los vean y cuando están afuera dicen: “Todo queda en la cancha, es parte del fútbol”.

‘Ubicaron’ a Jayo y lo bajé todito al ‘Pelado’ Garay

Mi sobrino Juan Jayo es tabero, pero no puede con su genio. Chocó con Jaime Muro: “Oye, muerto de hambre. Revisa tu cuenta bancaria”. El arquero, que era del barrio del ‘Pulpo’ en Barranco, en una lo secó: “No te olvides que mi vieja botaba mis juguetes en diciembre y tú lo recogías en Navidad” . En esos tiempos no había amistad en el campo. Así sean conocidos desde niños. Adentro, eras tú o el rival.

Kopriva: "Es lamentable que Nunes sea un ídolo por el puñetazo que me metió"

El 21 de mayo de 1994, Juan Carlos Kopriva lo cargó en exceso a Jorge Amado Nunes: “Viejo pu…”, “En Colombia te han ca…, por eso tienes el potito redondito”. El argentino lo tenía seco con su ‘juego de palabras’. El ‘Viejo’ lo tenía atravesado y, a poco para que acabe el clásico, hubo una trifulca. Kopriva otra vez quiso hacer hora y el ‘Cenizo’ le conectó con un derechazo. Al mejor estilo de Mike Tyson. Lo mandó a la lona y el ‘parrillero’ tardó minutos en levantarse. Se la cobró con intereses. La purita verdad.

En 1996, en un Sport Boys vs. Sporting Cristal, en el ‘Telmo Carbajo’ hubo otra. Pedro Garay era el ‘papirriqui’ del medio, el referente, daba la hora. Y agrandado, lo quiso bajar a Ricardo Lara: “Pasa por acá y te saco la c…”. Yo estaba por ahí y lo obligué a que lo mandara a la m… El ‘Pelado’ escuchó y me amenazó: “A ti te voy a agarrar”.

En la próxima jugada se cobró un lateral y se me vino como un toro, lo miré con el rabillo del ojo, giré y le metí un codazo. Le abrí la ceja y tuvo que entrar el médico para reanimarlo. Cuando despertó, quiso atarantarme: “En ‘el San Martín’ te chapo”. Pasaron los días y llegó la revancha. En la primera se la dejé arriba y el tío no habló más. Es que también hay que ser ‘talentoso’ para darte ‘tu chiquita’.

Kanko Rodríguez tambien protagonizo broncas en Matute (Foto: Andina)

Una pelea de ‘Chancaditos’

Hasta una pelea de ‘chancaditos’ dio qué hablar en los vestuarios. El rosado Luis Tordoya le metió una patada por detrás a ‘Kanko’ Rodríguez, que le gritó: “No seas maricón, hazlo por delante”. El ‘Feo’ fue para adelante: “Mándale plata para la leche a tus chibolos que se cag... de hambre”. El íntimo se picó: “Mis hijos comen carne todos los días. Más bien afuera, mi carro está sucio y te doy un sencillo para que lo laves”. La cosa no quedó ahí. Por la noche se encontraron en una pollada en San Juan de Miraflores y ‘Kanko’ le ganó el vivo, le mandó seis chelas a su grupo y las cosas quedaron ahí.

Ernesto ‘Venado’ Aguirre, que la rompía en Unión Huaral, sufrió un carretillón de un volante de la ‘U’ en los 80. Cuando lo atendían y se retorcía de dolor, volteó ‘arañado’ y lo ‘mató’ al infractor: “A mí no, al 6″. O sea, le dijo que con él no era la cosa, sino que la ‘arruga’ debía cobrársela a otro compañero. Ya ustedes se imaginan. Pero en mis tiempos también estaban los racistas. Roberto Martínez y Waldir Sáenz se ‘descuartizaron’ a ‘pullazos’ en Matute: “Negro, toda la vida vas a ser negro”. El goleador lo calló con una maldad irreproducible.

De los últimos ‘berracos de la pelotita’, recuerdo al uruguayo Diego Lugano, al español Sergio Ramos, al portugués Pepe, al inglés Terry y al italiano Giorgio Chiellini. En el verde hay caudillos, guapos, macheteros, burlones, porque hay un árbitro, varios policías y la televisión. Yo respeto a los que no hablan y juegan. Que dan y reciben calladitos. Esos que no los agarras así le digas “que su mujer se acuesta con otro”. Esos son los más bravos. Y lo sé por experiencia propia. Nos vemos el próximo jueves…

