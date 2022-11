“Lola Lola. Tú estás muy buena, punto de bola”. Aquella canción de ‘La Charanga Habanera’ estaba de moda allá por fines de los 90. Sonaba a todo volumen en la casa de mi ‘amiga sin derecho’ Antuané, hermanita de la voleibolista Andrea Musso, en La Victoria. ¡Salud y salud! Así me encontraba yo. Eran las 7 de la noche de un sábado cualquiera y yo deshidratado, con una sed bárbara. Había terminado de jugar con el querido Deportivo Municipal en 1999 y del camarín salí disparado al tono. Mi primo Félix me cargaba el maletín, era mi hincha, el ‘narizón Sandro’ de esos tiempos y me seguía a todas partes.

Me empilé y a las 3 de la madrugada, ya del domingo, arranqué al ‘Don Julio’ en la cuadra 7 de Manco Cápac. Era el point de moda de la gente de Alianza Lima. Vendían anticuchos y me daban crédito. En las mesas siempre encontrabas lindas muchachas despechadas y también las que iban a ‘modelar’. Todas desfilaban por allí para hacer la previa antes de ir al ‘Eco latino’, ‘Kímbara’, ‘Chupacabra’ o ‘Black and white’, las salsotecas que daban la hora en esos tiempos y eran muy concurridas. Hasta los ‘zapatos rotos’ y ‘paparazzis’ bajaban para ganarse con algún pase.

Me ‘empaté' con una famosa porrista

Cuando llegué, en ‘one’ me empaté con una muchacha que después sería una famosa porrista, que se peleó con una amiga suya rubia, y después también incursionaría en la farándula. Ella estaba acompañada de una cubana que la verdad no era mi tipo. Después de dos jarras veo a un zurdo que quiero mucho. Lo invité para salir en ‘dupleta’ y me contestó: “No me hables de ‘pescados’, ahorita estoy más armado que D’Jango” . Respeté su vacilón y brindé hasta que se echaron a dormir los que atendían el local. Salí a las 7 de la mañana y las chicas no caían, estaban fresh. Y yo tratando de demostrar que era parador.

Paré un taxi y me las llevé a Surquillo. Toqué la puerta de mi tío Félix que vendía cerveza. Salió molesto por la hora, pero cuando vio al ‘personal’ que me acompañaba, cuadró a mi primo: “Te vas a dormir, ahora empiezo yo”. Se lavó la cara rápido, abrió la ‘refri’ y nos pusimos a brindar en su puerta hasta las 10 de la noche. Ya llevaba 27 horas en trago y con ellas 19 seguidas.

Mi ‘víctima’ no caía nunca

Quería conversar con la ‘caballona’ sobre temas de infidelidad a ver si se ponía despechada y le ganaba el ‘coco’, pero me chupaba. Yo me preguntaba: “¿A qué hora la tumbo? ”. Y casi a la medianoche, sin cambiarnos, ni bañarnos, chapamos una carrera y directo al ‘Bananas’ de Zárate. Nos colamos en la zona Vip. Estaba tan, pero tan movido, que veía nublado. Ellas fresh, paradazas.

Un moreno cervecero me saca ventaja

De pronto, un moreno alto, agarrado, se acercó al grupo. Se trataba de un zaguero recién promovido en el Rímac. Salsero, chibolo y con el cuerpo sin tanto alcohol. Me sacó ventaja en la pista de baile. Pregunto la hora: “Son las 6 de la mañana”, me dijo una azafata. Ya era lunes. Pasaron 35 horas en desbande. Tenía la vejiga que iba a reventar de tanto licor. Me fui al baño y, cuando salgo, veo al mocoso chapando con mi ‘rosadita’.

Luego de 35 horas liquidando terminé destruido y sólo

Salieron de la mano por mis narices. Volé porque soy arañado hasta cuando le hacen cariño a mi mascota. En mi ‘demencia’ entendí que se gana o pierde. Nunca se empata. Han eliminado al Barcelona, ha perdido el PSG, han tumbado al Real Madrid y no se me va a escapar la tortuga. Eso sí, desde allí ya no voy al ‘Parque de las Leyendas’ ni al Zoológico de Huachipa, porque los monones no me hacen gracia. Hoy, ese pelotero también pasó al retiro y ella se ha entregado... al Señor. Las chicas siguen yendo por salsa al ‘Bananas’ de Zárate y yo descansando en mis cuarteles de invierno, haciéndola de columnista. Nos vemos el próximo jueves...

MAS NOTICIAS E HISTORIAS DE FUTBOLISTAS

Un ‘Zambito’ anda detrás de una chinita que tiene el ‘alma bella’, pero que tiene pareja y es un colega de la ‘Academia’

Luis Iberico advierte a Sporting Cristal: “El domingo vamos a ganar” [VIDEO]

Andrés Mendoza y el día de su ‘mejor definición’ con dos modelos argentinas

Phillip Butters sospecha ‘camita’ en Alianza Lima para llegar a final [VIDEO]