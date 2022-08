Hola, soy Víctor Reyes, ‘Vitito’ para todo el mundo. Nunca fui goleador en mi carrera profesional, en el fútbol peruano. Eso sí, cuando anoté en la ‘selva de cemento’ me sacaron en andas. Historias, me sobran. Relatos, abundan. Hechos reales que parecen mitos, leyendas. Es que, cuando calentaba la pólvora, ‘mojaba’ más que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos. La historia de hoy en los ‘Expedientes V’ ocurrió cuando jugaba por Alianza Lima.

La mayoría de los líderes en el fútbol, suelen ser los capitanes. El brasileño Dunga, el paraguayo José Luis Chilavert, el francés Zinedine Zidane… la lista sería interminable. Pero también hay otros que no necesitan llevan una cinta. De los últimos que he visto están Carlos ‘León’ Zambrano o el mismo Renato Tapia. Los veo empujando al equipo, aplaudiendo a la hinchada, moviendo al grupo. Yo también fui un referente… pero de la ‘otra vereda’, el de la recreación, de la ‘joda’, del que ningún deportista debe sentirse orgulloso.

En 1992, Alianza Lima participó en un cuadrangular amistoso en la inauguración del escenario de Puerto Ordaz, en Venezuela. Los invitados fueron Junior de Barranquilla, Alianza de El Salvador y Caracas FC. Llegamos y vimos a la gente en las esquinas tomando su cerveza. Los bares y ‘huecos’ daban vida a la ciudad. El sol se reía del protector de cara. La ‘chela’ se calentaba en un minuto y por eso las chicas andaban en diminutas prendas que dejaban poco a la imaginación.

Historia de Pantaleón fue replicada por futbolista de Alianza Lima (Foto: Andina)

En el debut, empatamos 0-0 con los colombianos. Luego, el profesor Miguel Company nos dio permiso para conocer la ciudad. Ese día salí con mi ‘batería’ compuesta por ‘Tony’ Alguedas, Carlos ‘Mágico’ Gonzales y Marco Charún se coló. La previa fue en un bar para agarrar ritmo, después sazonados fuimos a hacer la fiesta. En el camino, Charún dijo: “Tengo ganas de orinar” . El hombre creyó que estaba en el campo y quería hacerlo en un árbol. Le pedimos que se aguante.

CONVENCÍ PARA ‘REPRESENTAR’ A LA ‘CHAMITA’

Llegamos a una discoteca A-1. Fichaza. El dueño salió para hacernos pasar y lo ve a mi ‘causa’ Charún haciendo la de ‘Cuevita’: miccionando en la puerta de su local sobre las llantas de un carro. Obvio, nos dejó colgados. Nos cerró la puerta en ‘one’. La primera cag… de Marco en el viaje. Todos molestos nos arrancamos a otro lugar donde las chicas malas bailaban sujetadas de un tubo. Marqué a una chica de 8 puntos. Facha de Miss Universo. La ‘Manzanilla’ y Macarena le cargarían su bolso de maquillaje. Canelita, nariz respingadita, pelo ensortijado, rostro angelical.

Saqué lo mejor de mi diccionario callejero y me llevó de la manito a bailar. La convencí para que vaya, al día siguiente, a mi hotel. Incluso, arreglamos precio: 20 dólares, pero se los di en bolívares. Apareció muy puntual. Yo ya había conversado con algunos compañeros y la ofrecí a 50 ‘cocos’ por cabeza. Se apuntaron Parko Quiroz, Anselmo Soto, Manuel Earl y seis ‘puntas’ más. La ‘chamita’ pasó a mi cuarto y allí solo recuerdo que me dijo: “Cónchale vale, me hiciste vibrar”.

A mí nadie me canta la de Alejandra Guzmán: “Hacer el amor con otro… no, no, no...”. Desde ese instante me volví ‘su empresario’ y la ‘representé’ con su autorización. Ya todo estaba listo. Mi ‘mancha’ andaba desesperada haciendo cola. Parecían los soldaditos de ‘Pantaleón’ esperando su turno por ‘La Colombiana’ en la puerta de mi habitación. Hasta que... ¡Otra vez Charún!

SE TUMBARON MI ‘NEGOCIO’

El zambo se trajo abajo la puerta, dijo que lo empujaron, pero me cag… el negocio. Perdí 30 dólares por cada ‘parroquiano’. Con la bulla, los cuarteleros se dieron cuenta y medio equipo se hizo humo. Segunda cag… de Marco. Terminé con mi ron ‘Cacique’ liquidando en la calle y resentido con los muchachos.

Luego perdimos 1-0 con Caracas. Al final del partido, una pareja de peruanos nos invitó a un fundo para almorzar. A la gente se le picó el diente. El profe’ Company se molestó conmigo. Pensó que yo había inquietado a esos ‘angelitos’. El gran César Cueto tuvo que abogar por mí y así pude seguir en el equipo. Ya en el hotel, el DT se fue a descansar y la mayoría sacó la cola a bailar. Para colmo, otra vez Charún.

Se tomaba todos los puchos de chelas que había en la discoteca. Su lema era: No se puede desperdiciar el líquido elemento. En la despedida caímos 2- 0 con Alianza de El Salvador y terminamos últimos. Y sin piernas por las desbandadas. Volvimos a Lima para jugar el clásico. La ‘U’ nos metió 2-0 en Matute y se armó un broncón en la interna que menos mal la prensa nunca se enteró. Los chicos y jóvenes que sueñan en ser grandes sigan a los líderes positivos, a los sanos, es la ruta más cercana al éxito. Porque de Charún y los otros me encargo yo, así me tumben el negocio. Nos vemos el próximo jueves…

