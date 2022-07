Hola, soy Víctor Reyes, ‘Vitito’ para todo el mundo. Nunca fui goleador en mi carrera profesional, en el fútbol peruano. Eso sí, cuando anoté en la ‘selva de cemento’ me sacaron en andas. Historias, me sobran. Relatos, abundan. Hechos reales que parecen mitos, leyendas. Es que, cuando calentaba la pólvora, ‘mojaba’ más que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos. La historia de hoy en los ‘Expedientes V’ ocurrió cuando integré una selección juvenil con unos ‘angelitos’.

Los escándalos en el fútbol siempre se han dado. No soy defensor de la indisciplina, pero lo he visto, lo he vivido, sé muy bien cómo son los jugadores. He sido parte de ello. Sucede en todas las épocas. Con o sin rankeados. En selecciones o clubes. En un hotel, en una cochera, en videnas, en autos o en una discoteca. Y la ‘Blanquirroja’ no fue la excepción. Pasó con Juan Carlos Oblitas, ‘Chemo’ del Solar, Sergio Markarián, Pablo Bengoechea y hasta con el mismo Ricardo Gareca, que acaba de terminar su vinculo con la Federación.

Messi con su cara de sanazo, Forlán, Ronaldo y demás futbolistas del planeta han pecado, se los aseguro. Son poquísimos los que están en la vereda de Kaká, quien es cristiano y llegó virgen al matrimonio, aunque ya cuando colgó los chimpunes también hizo travesuras. Los casos más sonados como ‘Miramar’ y ‘El Golf Los Incas’ me hicieron recordar una anécdota más ‘berraca’ que fui testigo en primera fila y nunca me senté en el banquillo de los acusados.

* ‘CAMPEONÉ’ EN PARAGUAY

Era el campeonato Juventud de América de 1985, en Paraguay, y yo integraba la selección a mis 18 añitos. Apunten a esta batería: Luis Escobar, ‘Pachito’ Bustamante, Daniel Reyes, Milton Cavero, ‘Colibrí’ Rodríguez, Francesco Manassero, Juvenal Briceño, Carlos Guido, Jorge Arteaga y Roberto Vega, entre otros... Fácil cadena perpetua en la Base Naval. El técnico, un señor de señores: don Lucho Roth. El presidente de la delegación fue mi padrino Rolando Sánchez y el jefe de equipo, Alex Berrocal.

En el debut, empatamos 1-1 con Ecuador. Hicimos un partidazo. Los comentarios decían que la final sería Perú-Brasil. En el ‘Scratch’ la rompían Silas, Taffarel, Romario y otros ‘monstruos’. Yo era de las figuras de la ‘Bicolor’, estaba con el motor nuevo y la testosterona se me salía por los ojos. Pero en Asunción me volví loco. Las ‘flacas’ daban la hora. La temperatura sobrepasaba los 30 grados y yo caminaba por las noches en shorcito y polito pegadito. Las paraguayas me alucinaban, se los juro, cada mirada era como una invitación a la tentación. Mis compañeros descansaban en el hotel de concentración y yo, en la calle, ‘mataperreando’.

En una de mis escapadas conocí un night club y me entró el ‘bichito’. Entré y la ‘embarré’. Se me despertó el ‘diablo’. Empecé a ir a seguido, las chicas se me pegaron, y yo tenía mi favorita. Campeoné solito, sin intermediarios ni sapos rabiosos. Traspasaba la puerta a las 9 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Hasta que me quedé misio y sin ningún ‘mango’ de mis viáticos.

* EL ‘POTRILLO’ ME ATRASÓ

Un domingo, el ‘Gato’ Sánchez me pescó entrando a la concentración tempranito. “Tú, ¿qué haces despierto?”, me preguntó. “Vengo de misa” , le respondí sin titubear, fresco y rápido. Me creyó hasta el final de sus días y por eso siempre la contaba en sus historias. Después de perder 2-0 con Uruguay, le comenté al finadito Cavero que había un sitio bacán donde las chicas te daban cariño por unas monedas. El zambo le pasó la voz a toda la ‘mancha’ de aliancistas sin que yo lo supiera.

Tras el choque con Paraguay, descansé un rato y recobré energías para mi faena nocturna. Salí para el local y cuando le estoy dando la mano al portero vi varias casacas rojiblancas bailando en la pista con sus ‘chelitas’ en mano y las anfitrionas que gritaban eufóricas. Me habían sacado ventaja, se adueñaron de mi reinado. Mi ‘cuerito’, que siempre me engreía cuando llegaba, estaba en unos coqueteos bravos con el ‘Potrillo’ y ya no me paró balón.

Mis ‘causas’ se metieron una encerrona brava. Varios se templaron, nunca habían compartido con chicas tan lindas, coquetas y cariñosas. Incluso, quisieron traerlas a Lima como sus ‘firmes’. Ya cerca de las 8 de la mañana, nos fuimos a la cuna. Entrando al hotel nos pescó el técnico y los miembros de la Comisión de Fútbol de la FPF. No pudimos negarnos. El ‘turrón de doña Pepa’ nos delataba y otros, apenas se mantenían en pie. Los directivos se enteraron de la ‘juerguita’ y la noticia llegó hasta Lima.

* BORRÉ CASETE Y PUSE ‘MUTE’

En la Federación Peruana de Fútbol taparon todo y nada salió a la luz. Eran épocas en que no habían los celulares, nadie grababa nada, tampoco se tomaban fotos. Ya habíamos hecho un papelón en la cancha y la prensa no podía hacernos más leña por fregarla fuera del verde. Pero, apenas aterrizamos al aeropuerto, los dirigentes nos citaron para dar nuestro descargo. Como soy car’e de jebe nunca fui y me castigaron un año. Me declararon culpable sin recibir mi testimonio. Yo no soy secuestrador, ‘marca’ o estafador para dar una manifestación.

Solo cometí una travesura de chibolo. Jugué en la selección, clubes grandes, participé en la Copa Libertadores y nunca fui campeón. Pero aquella vuelta olímpica que di con los finaditos en Paraguay es un trofeo que perdurará por siempre en la vitrina de mi memoria. La moraleja es: Nunca reveles tu información secreta de la canallada. Hoy en día muchos de esos códigos entre futbolistas se han perdido. Ahora pienso como los periodistas, que nunca revelan su fuente. Hay que cuidar a las ‘ñañas’. También a los mocosos que, a su corta edad, cometen una locura por culpa de las hormonas. Me pasó a mí y soy de los pocos que lo cuento y admito. Nos vemos el próximo jueves...

