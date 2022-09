Hola, soy Víctor Reyes, ‘Vitito’ para todo el mundo. Nunca fui goleador en mi carrera profesional, en el fútbol peruano. Eso sí, cuando anoté en la ‘selva de cemento’ me sacaron en andas. Historias, me sobran. Relatos, abundan. Hechos reales que parecen mitos, leyendas. Es que, cuando calentaba la pólvora, ‘mojaba’ más que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos. La historia de hoy en los ‘Expedientes V’ ocurrió cuando jugaba por Alianza Lima.

Yo no entiendo a esos hombres que se quedan dormidos en los tonos. Esos que pierden la razón por unos tragos. Se vomitan los pantalones y su pareja se los lleva cargado a casita. El varón debe tener clase hasta cuando se desbanda. Aquí les voy a contar una historia para que ningún caballero haga el ridículo delante de la oficial o ‘trampa’.

Primer día de la semana en Alianza Lima. La gran mayoría aparecía con ojos legañosos. Algunos fresquitos y otros ‘boleteados’. Cuando nos disponíamos a entrenar, llegó la invitación para el ‘Quinceañero’ de una ex matadora: Andrea Musso, hermana de mi prima Antuané en la sabrosa y movida ‘Rica Vicky’. Fue el tema de la semana.

vitito Reyes vivió un drama peor del que sufrió Chorri Palacios tras sus dos ampays (Foto: GEC)

Un ‘Quino’ nos sacó del partido

Los ‘agrandados’ comentaban del ‘pescadito’ que tenían en la mira. Los perfil bajo, como yo, solo hacíamos una mueca y sonreíamos. Llegó el sábado, día de la fiesta. Esa tarde renegué como nunca. Estuve inspirado y a varios saqué de la cancha gritando de dolor de tanta ‘taba’ que les metí. A mis compañeros, me cansé de hacerlos ‘famosos’, pero no le hicimos gol ni al arco iris. Todos estaban pensando en la rumba que Iba a haber horas más tarde. Todos querían hacer goles, pero en otra cancha.

Hasta ahora me incomoda el saco y la corbata. Como no me gusta el ‘sport elegante’, me quité con mi jean desteñido y polo pegadito a ‘Casa Vieja’ de Miraflores, mi ‘point’ preferido. Me recibieron varias ‘tías pitucas’, que me hicieron barra cuando me vieron, pero ninguna era mi tipo. Como a la hora me entró el ‘bichito’ por las chibolas. Como no estaba en mi ambiente, no pude con mi genio y salí del local. me dejé llevar por la tentación.

'Vitito' también vistió la camiseta de Alianza Lima. (GEC)

Hice una estrategia y ‘atrasé’ a mi hermano Marco Charún

Chapé mi taxi y no me interesó el ‘ropero’ que llevaba. Recontra ‘caradura’ ingresé al ‘quino’. En medio de tanta gente, distinguí a la ‘mancha’ de Marco Charún, Juan Saavedra y Maurinho Mendoza. La firme que a ellos el terno no les quedaba y más parecían cargadores de muertos. Fácil la hacían trabajando para una funeraria. De repente, vi a ‘Mantequilla’ moviendo el esqueleto con una blancona fuertota.

Le eché ojo, le sonreí, ella me correspondió y no le quité la mirada. El zambo me vio y me quiso atarantar con su voz apeligrada: “Ni te acerques, ya sé tus intenciones”. Yo lo ignoré. Él no se quedó tranquilo, esta vez quiso bajar mis bonos con su ‘pescadito’ y me siguió atacando: “Ese, ni bailar sabe”, le dijo a la ‘gebita’.

Pero yo soy cerebro, pensante, inteligente, ‘rata’, un estratega fuera del campo y armé un plan. Yo sabía que Charún era débil con el licor y la pegué de inocente, pacificador, de buenito. Le dije: “Causa, somos hermanos, tú y yo no podemos estar discutiendo por una mujer... ¡Salud!” . Al mismo estilo de la salsa de Vitti Ruiz. Y luego, otro salud, salud y más salud. Hasta que mi compadre cayó como una mansa paloma.

El consejo para no ser víctima de un ‘partidor’

Lo tumbé y tuve la cancha libre. ‘Mantequilla’, en medio de su borrachera, alcanzó a decirme: “Te pasas de vivo, ¿no negro?”. En una le contesté: “Los arreglados como yo, ganamos por ‘pepa’. Los ‘chancados’ como tú, tienen que meter ‘floro’ y en tu caso necesitas ser orador”. Estaba con la moral arriba y me sentí ganador.

El vacilón terminó en un escándalo. Hubo un tremendo bullón y el papá de la quinceañera nos botó de la casa. Como no teníamos adónde ir, llevé a la ‘mancha’ de peloteros a la puerta de Matute, por la avenida Abtao. Liquidamos hasta que amaneció. ‘Peluquita’ estuvo bien acompañado. Maurinho salió con una muchacha llamada Rosa. Y Charún amaneció solito, sin entender por qué la tía del tono jamás lo empelotó.

Por eso les digo, los ‘pollos’ son perdedores. Y en el fútbol, hay un montón que no saben tomar. Esta ‘selva de cemento’ es para los vivos, para los ‘reyes’, y yo hago honor a mi apellido. Ojalá aprendan la lección. El varón nunca debe hacer el ridículo. Nos vemos el próximo jueves..