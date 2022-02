Nunca hubo feeling entre ellos, ambos niegan que hubiera algo personal. Waldir Saénz y Roberto Mosquera son como el agua y el aceite, pero su conflictiva historia hizo que las chispas saltaran cuando ambos coincidieron en Deportivo Municipal con la salida de uno de ellos.

El goleador histírico de Alinza Lima tiene su versión de los hechos. “Desde que dirigía a Melgar el profesor hablaba mal de mí. Decía que Paolo Maldonado y yo no éramos ejemplo de deportista. Los chicos de ese equipo no me dejan mentir, porque fueron ellos los que me contaron. Lo peor de todo y también extraño es que cuando nos cruzábamos en la cancha me decía: ‘eres un gran jugador’”, recuerda ‘Wally’.

En el 2007 luego de un paso por Melgar, Waldir Sáenz se quedó sin equipo y no jugó la primera mitad del año. Cuando parecía que se iba a quedar sin jugar toda la temporada llegó una oferta de Deportivo Municipal y el atacante aceptó ‘en una’, sin saber lo que le esperaba con la ‘Mosca’. Desde un principio la relación entre ellos fue la de técnico-jugador, aunque el delantero se daba cuenta que el DT no lo pasaba.

Roberto Mosquera y Waldir Sáenz se reecuentran en Matute (Foto: @ClubALoficial)

Waldir Sénz: Boda de compañero provocó ‘divorcio’ con DT

Un sábado por la noche se casaba un chico que trabajaba en el club y todo el plantel, incluído, el cuerpo técnico estaba invitado. Todo iba bien, empezaron los brindis por los novios, cuando de repente apareció Roberto Mosquera en la rumba. Los futbolistas se asustaron, más de uno trató de esconder las botellas de licor debajo de la mesa y no faltó alguno que se encerró en el baño para no ser visto por ‘Mousquera’ quien carga con la fama de no dar segundas oportunidades.

‘Mosca’ pensó que trago de waldir tenía ‘veneno’

El goleador a diferencia de sus compañeros tomó las cosas con calma, sabía que no estaba haciendo nada malo y lejos de dar explicaciones al DT, cruzó una pierna, pidió seis cervezas y le sirvió un vaso ‘cepillado’ al entrenador. “El profe se quedó sorprendido por la reacción de ‘Wally’ y miró el vaso con desconfianza, tomó un sorbo por compromiso, como si tuviera veneno en el vaso. No se imaginan la cara que ponía cuando tomaba”, recuerda uno de los asistente a la boda.

Al día siguiente en el entrenamiento, Roberto Mosquera tomó su venganza con el atacante y le sorvió un ‘coctel de pruebas físicas’. Creía que no tendría piernas por la juerga del día anterior, pero el crack respondió y cuando el DT le pidió que terminé la sesión con remates al arco, el ídolo blanquiazul la metió de zurda, con la derecha y la puso al ángulo. La ‘Mosca’ no tuvo nada objetar.

Waldir Sáenz siempre respondió con trabajo pero fue echado de Municipal (Foto: GEC)

Lo raro fue que desde ese día el estratega dejó de contar con el refuerzo estrella del club y el propio Waldir Sáenz todavía no entiende lo que pasó. ¿Pregúntenle a él, por qué me sacó? Comenta el delantero cuando se le tocan el tema. Mosquera nunca más se refirió a lo sucedido, aunque algunos jugadores ediles cuentan la versión que un día ‘Wally’ llegó descompuesto y el técnico lo mandó a hacerse un dosaje etílico. El artillero se negó y todo pasó a manos de los dirigentes de la ‘Academia’ que lo terminaron sacando del equipo.

Waldir Sáenz le devuelve ‘Chiquita’ a Mosquera

Dicen que el tiempo cura las heridas y eso parecía que pasó entre la ‘Mosca’ y el goleador. Cuando se organizó el ‘Reencuentro de la Familia Aliancista’ y el exjugador invitó a Roberto Mosquera que era entrenador de Alianza Lima. Todo fue abrazos, sonrisas y bromas. Todos pensaron que la bronca que se tenían había quedado en el olvido, pero Waldir Saénz se la tenía jurada y cuando los íntimos botaron al estratega, la figura se acordó el mal rato que le hizo pasar la ‘mosca’ le metió un ‘carretillón’ ante los medios: “Lo dije desde un principio, Mosquera no era técnico para Alianza”.

