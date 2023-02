Para la Copa América del 97 que se disputó en Bolivia, se decidió que el equipo lo integraran elementos jóvenes y algunos experimentados. Como los titulares disputaban las Eliminatorias para el mundial de Francia 98, Juan Carlos Oblitas delegó la dirección técnica del grupo a Freddy Ternero. En ese plantel destacaban entre otros Leao Butrón, Juan ‘Chiquito’ Flores, Martín Hidalgo, Frank ‘Paluco’ Palomino, Alex Magallanes, Edie Carazas, Paul Cominges y Waldir Sáenz.





El ‘goleador’, por experiencia y calidad, era el líder de ese grupo y nadie la hacía sombra. Dentro y afuera de la cancha se hacía lo que él decía y nadie podía contradecirle. Sin embargo, todo cambió para el aliancista cuando llegaron los ‘refuerzos’. El ‘ciego’ mando a Alfonso Dulanto, Roberto Palacios y Miguel Miranda para darle más peso al cuadro.

La primera medida de los experimentados fue escoger a los que conversarían con los dirigentes sobre los premios y ‘Miguelón’ decidió que los encargados debían ser los mayores y en representación de los chicos el elegido fue Miguel Rebosio. A ‘Wally’ no le gustó para nada que lo dejen de lado y miró mal al arquero y sólo alcanzó a comentar que el ‘conejo’ no podía representarlos porque era novato. Pero los disgutos para el goleador histórico no acabaron ahí, peor se su puso cuando se enteró que el acuerdo con los directivos era cobrar por cada fase que se supere y por un objetivo en concreto.

Waldir Sáenz fue cuatro veces campeón nacional con Alianza Lima, pero no tuvo suerte con la selección. (GEC)

La noche previa al debut ante Uruguay, después de la cena, el ‘Carón’ les dijo a todos que los quería en su habitación para conversar. Todos llegaron a la hora señalada y se decidió que solo hablarían los más ‘grandes’. Cuando le tocó el turno al portero, Miranda empezó a hablar de lo que se jugaban y pidió compromiso al equipo. “Es cierto que somos un grupo,pero creo que estamos para dar la sorpresa. Confío en ustedes muchachos vamos a sacarnos la m… por el Pe rú” . El golero estaba emocionado y sus compañeros lo aplaudieron.

‘Miguelón’ cuadra a ‘Wally’

Cuando nadie lo esperaba, Waldir se paró y dijo lo suyo. “Oye Miguel, tu estás loco no, ya la cag… con los premios y ahora crees que vamos a avanzar, ya no digas más, nos van a eliminar en una ” soltó el goleador. Nadie dijo nada, pero las palabras del ídolo aliancista irritaron al golero. ‘Miguelón’ se acercó donde el aliancista, lo cogió del cuello y poco faltó para que le meta un cachetadón . " No te tiro por la ventana porque en fin, pero la próxima vez que abras la boca espero que sea para algo bueno” le gritó el arquero.

El goleador se quedó asustado y no atinó a nada. Los resultados acompañaron: Se le ganó en el debut 1-0 a Uruguay, luego se perdió con Bolivia 2-0, se venció 2-0 a Venezuela y pasamos a segunda ronda. En un partidazo de Miguel Miranda, que le tapó un penal al ‘Muñeco’ Gallardo, se le ganó 2-1 a la Argentina que dirigía Daniel Pasarella.

Goleador ni mira a Miranda

En semifinales el rival fue Brasil. La auriverde llegó con lo mejor que tenía y los Roberto Carlos, Cafú, Leandro, Rivaldo, Dunga, Edmundo, Romario y Ronaldo nos metieron un 7-0 que casi vuelve loco a ‘Miguelón’. El arquero sabía que no había jugado su mejor partido y de la bronca en el túnel de vestuarios empezó meter puñetes a las paredes y rompió varios interruptores de luz. Waldir, que en esa Copa no destacó ni hizo goles, miró tan fuera de sí a su portero que cuando se lo cruzó ni lo miró. Wally sabía que el ‘Carón’ lo tenía entre ceja y ceja y podía ‘cobrar’ si decía algo.

