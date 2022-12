Willian ‘Periquito’ Chiroque fue el invitado más reciente en ‘La Fe de Cuto’ y contó lo duro que fueron sus inicios en el fútbol, incluyendo la vez que tuvo que falsificar una firma, cuando le dieron chimpunes talla 42 y lo que hizo con su primer sueldo.

El hábil volante que jugó en Alianza Atlético, Sporting Cristal. Juan Aurich y selecciones peruanas no tuvo un inicio fácil en el fútbol.

“Desde siempre pensé en ser futbolista, ya a los 7 años armaba pelotas de trapo con las medias de mi mamá y mi papá. Así salía a la carretera y recorría 50 metros en el pampón que era por acá. No había pista, todo era pura calamina y si querías una cancha, tenías que ir hasta Morropón ”, señaló.

‘Periquito’ tuvo que abrirse camino, empezando a jugar en la liga de Morropón desde los 13 años. Fue precisamente en el Sport Pilma de dicha liga donde tuvo que hacer uso de un pequeño truco para poder jugar.

“Sport Pilma, un equipo de liga, la unión de tres caseríos y jugábamos en la Liga de Morropón. Tenía 13 años, era flaquito, mi primo era presidente del club y me dijo para que juegue y hasta terminé falsificándole la firma a mi viejo para poder estar jajaja porque él no quería . Jugaba bien, cada equipo que campeonaba me llevaba luego como refuerzo”, expresó.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser visto por Atlético Grau. Sin embargo, el llegar a un equipo de mayor historia y renombre no cambió las cosas de inmediato. Chiroque recuerda como le dieron zapatos talla 42, lo que evitó que se pueda mostrar al 100%.

“Comenzamos y me dan talla 42 de calzado, cuando yo era 38. El utilero tira siempre para los que están y no para los que llegan. Yo no podía jugar con esos chimpunes y me sacaron a los 10 minutos. Mi primo me dijo que esté tranquilo y viene el señor Córdoba, le dije que los zapatos parecían de ‘Locomía’. Entonces habla con el utilero y me dan talla 39, ya mucho mejor. Entro para el equipo suplente que perdía 3-0 y ‘pum’, ‘pum’, ‘pum’ tres goles metí y empatamos”, añadió.

¿Qué hizo con su primer sueldo?

Chiroque empezaba a cumplir su sueño de jugar al fútbol, no obstante, no tenía la experiencia suficiente en las negociaciones de salario. Pese a ello, comenzó a ganar dinero y su primer sueldo fue directamente para un especial regalo para sus padres.

“Me dijeron cuánto quería ganar y me ofrecen mil soles mensuales y 100 soles extra por partido. Yo no sabía que decir y me subió a 1,500 soles y 250 por partido jajaja. Solo tenía que ir a jugar. Vuelvo a mi casa y mi mamá me preguntó de dónde me había robado esa plata. Entonces cogí ese primer sueldo y le compré su primera cama y su primer colchón a mis padres. Hasta ahorita lo tienen. Mi regalo fue del corazón”, relató.

‘Periquito’ Chiroque en la Fe de Cuto: Cuando le dieron zapatos talla 42, la bronca con Edwin Oviedo y su problema de lesiones

