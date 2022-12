La Ruta de la Fe no para y en esta camioneta doble tracción y junto al ‘Huachano’pudimos llegar hasta La Pilca, en el distrito de Olmos. Pasamos caminos de trocha, el calor nos agobiaba, pero aquí estamos. Tocamos la puerta de este caballero, ex compañero mío, seleccionado y que aguantaba ‘golpe’, Willian Chiroque.

A este invitado lo habíamos dejado de fondo, pero aquí sigue con ustedes mi gente. ‘Periquito’ Chiroque, quien en esta segunda parte de la entrevista nos refiere lo que pudo ser su pase a la U. de Chile, la operación que debió hacerse y su presente en el campo de agricultura.

Aquí estamos ya listos para la continuación de esta charla que promete y al estilo que tanto les gusta a ustedes. Acomódense y prepárense a disfrutar, porque no lo dejaremos amagar como en sus buenos tiempos. Sin más preámbulo, que sirvan el segundo plato de ese rico ‘aguadito’.

¿Porqué solo comías arroz con choclo?

Es que todo era pollo en la concentración, yo hacía un ‘siete sabores’ en mi plato jajaja. Es que yo soy mucho de pollo de granja, qué iba a comer esa ‘suela’. Además yo jalaba arroz para comer, porque también todo el día lo que se comía era tallarines.

Cuéntame la anécdota del café

Esa te la hicieron a ti. El ‘Pana’ Tejada sacaba el café del vaso y lo cambiaba. Una vez, en el aeropuerto, te ofreció y cuando lo probaste te cambió la cara jajaja. Encima era conchudo, yo soplaba mi cafecito y él hacía lo mismo sabiendo que dentro había chela. “Que sinvergüenza eres, encima haces como si quemara”, le dije y se reía.

Pasemos al 2011 donde la ‘rompes’ en la Copa América de Argentina

Me decían ‘pibito’ y ya tenía 32 años jajaja. Lo que no me gustó es que me comparaban con el ecuatoriano Caicedo como uno de los más feos de la Copa. Fue un grupo extraordinario, el profesor Markarián dijo que iríamos calladitos y regresaríamos haciendo bulla y fue así. A mi me favoreció el amistoso que jugamos ante Haití antes de irnos. Se habían lesionado Jefferson, Pizarro, Lobatón y Ramírez y se dio la chance de viajar.

Entonces te metiste directo a la lista

Nada de eso, fue un tema de infarto. A mi me convocaban, entrenaba, pero en los partidos de práctica no me ponían. Viajaba los domingos a Lima, me quedaba en la Videna y en el último partido, antes que den la lista, estaba sentado detrás del arco y dije “me voy”. Lo llamé al ‘Chasqui’ Álvarez para decirle que iba a conversar con el profesor para que me den mis pasajes para volver a casa y que se vayan a la mier... Voy entonces, acaba el partido, me estoy acercado a Markarián y antes que le comente nada él me mira y me dice “Hijo ya estás viendo cómo tienes que jugar, porque tu vas a viajar. A ellos no los conocía, a ti sí”.

¿Cómo reaccionaste?

Llamé otra vez al ‘Chasqui’ y le grito “Oe serrano, sí viajo” y se alegró mucho. Yo llamé a mi mamá, se lo conté, incluso antes que oficialmente dieran la lista jajaja. En la Copa concentré con Raúl Ruidíaz. Fue el momento más feliz de mi vida como futbolista. Antes de eso ya había formado parte del plantel que ganó la Copa Kirin.

Tu vivías en la Videna con Retamozo

Era un tipo normalito, que corría como miércoles, una ‘pulga’ en perro. Paraba con él y en otras veces me quedada solo. Allí salía a comer mi ‘aeropuerto’ a la esquina y eso lo hice hasta que me retiré. Incluso cuando regresamos de aquella Copa América, me escapé de la Videna para probar mi ‘aeropuerto’ jajaja. A veces iba con mi amigo ‘pescadito’, un taxista de Lima.

También estabas en Videna con César Ccahuantico

Un caso era Ccahauntico. Una vez estábamos en una concentración en el Cusco, salgo a recepción a recoger un ‘chaufa’ y lo encuentro en el pasadizo. Sonámbulo me dijo que era. “Métete mier...”, le grité porque quería escaparse a tomar. Eso fue en 2008 en Cienciano. A Ccahuantico le ponían escolta en la puerta a veces o le daban el cuarto más arriba para que no se escape por la ventana.

En el 2011 te juntas con ‘Chiquito’ Flores, Machito Gómez y mi hermano Juan Carlos Mariño

Esos era unos ‘abusivos’, no me olvido y Olcese también era parte de esa ‘banda’. También le mando un saludo a mi causa el ‘Chino’ Pereda. Yo no me explico como corrían, era increíble. Una cosa es tomar, pero no todos los días, no seas malo. Yo corria por ellos, pero al menos se movían, parecían de otra galaxia.

¿Tomaste viagra como jugador?

El doctor del club te lo daba, y Pedro Ascoy pedía a cada rato jajaja. El mismo médico nos decía “muchachos ha salido esta nueva”.

¿Qué sucedió con tu fichaje para la U. de Chile?

Me llamó directamente Jorge Sampaoli, viajó el presidente del club y hablamos en Argentina, cuando estaba con la selección. Sampaoli me dijo que iba ser tirular que me quería tener en su equipo hace tiempo. Llegamos a un acuerdo, se habló incluso de un dinero para el Juan Aurich, pero al final no se dio.

¿Porqué?

Yo terminé disgustado, me hubiera gustado salir, fue muy doloroso. Pero bueno, tuve que seguirle dando y en Juan Aurich no había chance de renovar, así que no renové y me fui.

Entonces, vuelves a Cristal

No me fue bien. En el tercer partido me lesiono y se me viene todo otra vez a la cabeza. Por más que oraba, me lesionaba. Jugaba diez minutos y me resentía y eso me cansaba. Es algo que psicológicamente te mata. Yo me alimentaba bien, no salía, no tomaba. Incluso, el ‘Burro’ Ascoy me dijo que para quitarme la mala suerte me metiera en un jacuzzi lleno de cerveza. Dije hasta aquí nomás y me fui a César Vallejo, allí me encontré contigo.

Claro, nos vimos en Trujillo

Cristal quería que me quede, pero yo ha había hablado con el gerente de Vallejo, Jean Ferrari y con el profesor Franco Navarro. Lamentablemente no se pudieron dar las cosas, pero hicimos buena campaña en la Copa Sudamericana. Fue histórico para el equipo, pero no trascendió como sí pasó ahora con Melgar. Además, en ese 2014 también estuve lesionado y decidí parar.

Te retiras en el 2016

Me retiro en La Bocana, yo ya no quería más. Incluso, el profesor Umaña me llamó cuando llegó a Huancayo, pero no quise ir. Los de La Bocana fueron a mi casa, pero mi error fue confiar en ellos. Me pidieron una lista de quiénes podían llegar como refuerzo y yo puse al ‘Chasqui’ Álvarez, a Heredia, Nelinho y varios para salvar el año. Lo pedí como condición para firmar, aceptaron y al final no llamaron a nadie. Tan solo conversaron con el ‘Chasqui’, pero para preguntarle cómo andaba. Los dirigentes me dijeron que conmigo y unos chicos que habían subido bastaba. Yo respondí que era imposible.

¿Y qué sucedió después?

Se cerraron, pero yo dije que me iba. Al final llamé a ‘Malingas’, a Saulo Aponte, a Baylón, Tragodara. Llegaron y arreglaron, sino presionaba no contrataban gente. Recuerdo que ‘Zlatan’ Fernández estaba libre, lo llevo y vamos a Piura a entrenar y no había ni uniformes. Al final, me llama Juan Reynoso y le recomendé que se lleve a ‘Zlatan’ a Melgar, porque le convenía más.

Un club con muchas complicaciones ese

Nos pagaron primer y segundo mes y después nada. En los viajes íbamos 30 metidos en una couster. Faltaban medias una vez y quedaba media hora para el partido, tuvieron que mandar a comprar al mercado. Yo charlé con los dirigentes, pero no se pudo, no se dejaron ayudar.

Ahora pasemos a un tema que todos quieren saber, tu famosa operación a la nariz

Yo se que un día me aparecí perfiladito, pero nunca me operé por vanidad o estética. Yo me jodí la nariz desde chico, a los 11 años, respiraba por la boca. Encima, cuando estaba en Sullana me metieron un ‘tabazo’. Por eso me operé, tenía triple fractura y se me iba a tapar el oído. Nunca fue por vanidad.

Y decides entrar al quirófano entonces

El doctor del club me dijo que conocía al mejor especialista. Me llevó por Real Plaza, el doctor me pidió una foto e iba a operarme gratis, pero me desanimé por miedo. Como a las 5 de la tarde de ese mismo día me animé y solo pedí no sentir nada de dolor. Tres horas duró la operación, me sacaron hasta una parte que estaba podrida.

Juegas en Los Caimanes en 2017

Allá pagaban todos los días, te daban tu propina jajaja. Solo estuve un par de meses, pero a ti si te llegaron a pagar toda tu ‘candela’

Con Atlético Grau se cierra el ciclo en 2018

Tomé la decisión de jugar allí como agradecimiento al club. El presidente Arturo Ríos me dijo que no había mucha plata, pero le comenté que quería ayudar, jugar un par de partidos. No cobré, estuve tres meses y medio y un día los llamé y les dije que se terminó. Me lesioné contra Chavelines, luego de meter dos goles y faltando dos minutos. Psicológicamente me cansé.

¿A qué te dedicas en la actualidad?

Mi pasión siempre fue la agricultura, tengo unas plantitas de limón, allí están empezando a dar frutos. En eso andamos. Me gusta todo ese tema, tengo también otras cosas en mente. Lo que más quiero siempre es la felicidad de mi esposa y mis hijas. Además, mis padres están contentos con tenerme aquí.

Ahora dos preguntas difíciles. La primera ¿mito o realidad lo de tu debut con la burrita?

Primero, con ‘Malú', nombre incluido, debutamos acá todos y el que diga que no, miente. La ‘Fe del Cuto’ se lo lleva. Si ‘Malingas’ Jiménez dice que no, son sus cosas.

La segunda, Ascoy dijo que tus gases eran bravos

Eso es verdad, lo tenía loco. Se le arrugaba más la cara jajaja. Una vez viajábamos a Trujillo en bus y se sentó atrás. Yo le decía que no se siente allí, pero terco me mandó a la mier...y ya pues jajaja. Hasta ‘Cachete’ Zúñiga se molestaba.

El ‘Burro’ también nos dijo de la lesión en tu clavícula

Se ve un desnivel (lo muestra para la foto), para que Ascoy se cuelgue de allí jajaja y de paso se arregle la cara. En Cristal me dijeron que me opere la clavícula, pero no quise, de repente salía con las patas hacia adelante.

