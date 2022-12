‘La Fe de Cuto’ presentó la segunda parte de su entrevista a Willian Chiroque, quien recordó anécdotas imperdibles de su carrera futbolísitica. Y no podía quedar fuera su gran actuación en la Copa América 2011, la que lo puso en el radar de varios equipos que pensaban que se trataba de una joven promesa.

Como se recuerda, el 2011 fue el año más exitoso de ‘Periquito’, ya que salió campeón nacional con Juan Aurich y brilló con la selección peruana en la Copa América en la que quedaron en el tercer lugar.

Su juego rápido por los costados complementó de gran manera a Paolo Guerrero, quien fue goleador del torneo. Esto llevó a impresionar a la prensa extranjera y a clubes internacionales. Gran sorpresa se llevaron cuando se enteraron que tenía más de 30 años.

No obstante, esto no molestó en lo más mínimo a Chiroque, lo que sí lo ofuscó fue que una cadena de televisión extranjera lo incluyó en la lista de los más feos del torneo.

“ Me decían ‘pibito’ y ya tenía 32 años jajaja . Lo que no me gustó es que me comparaban con el ecuatoriano Caicedo como uno de los más feos de la Copa. Fue un grupo extraordinario, el profesor Markarián dijo que iríamos calladitos y regresaríamos haciendo bulla y fue así. A mi me favoreció el amistoso que jugamos ante Haití antes de irnos. Se habían lesionado Jefferson, Pizarro, Lobatón y Ramírez y se dio la chance de viajar”, señaló.

Chiroque ya había tenido apariciones con la selección peruana, de hecho, fue parte del equipo que volvió de Japón con la Copa Kirín en el 2005. Pero esta vez fue distinto ya que se consolidó como jugador de selección, no obstante, las semanas previas a la Copa América fueron de incertidumbre, ya que no sabía si sería convocado.

“Fue un tema de infarto. A mi me convocaban, entrenaba, pero en los partidos de práctica no me ponían. Viajaba los domingos a Lima, me quedaba en la Videna y en el último partido, antes que den la lista, estaba sentado detrás del arco y dije “me voy”. Lo llamé al ‘Chasqui’ Álvarez para decirle que iba a conversar con el profesor para que me den mis pasajes para volver a casa y que se vayan a la mier... Voy entonces, acaba el partido, me estoy acercado a Markarián y antes que le comente nada él me mira y me dice “Hijo ya estás viendo cómo tienes que jugar, porque tu vas a viajar. A ellos no los conocía, a ti sí”, relató.

“Llamé otra vez al ‘Chasqui’ y le grito “Oe serrano, sí viajo” y se alegró mucho. Yo llamé a mi mamá, se lo conté, incluso antes que oficialmente dieran la lista jajaja. En la Copa concentré con Raúl Ruidíaz. Fue el momento más feliz de mi vida como futbolista”, sentenció.

