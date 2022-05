Los códigos en el fútbol son claros y se respetan. Los jóvenes deben respetar a los mayores, sin contradecirlos y menos llamarles la atención en público. Pero siempre hubo y habrá algún ‘desubicado’ que se arriesga a una requintada o una ‘caricia’ por faltoso. Carlos ‘Mágico’ Gonzales, vivió una experiencia aterradora con Wilmar Valencia cuando aparecía en Alianza Lima y trató de ‘hacer hora’ con el camanejo ¡UN GRAVE ERROR!

Durante un partido con Melgar en Arequipa, los dueños de casa atacaban insistentemente y la defensa victoriana no estaba en su mejor tarde. Los gritos desesperados de Christian del Mar, por ordenar a su zaga, se escuchaban hasta las tribunas y uno de los más recriminados por el ‘Loco’ era Wilmar Valencia. Los rojinegros terminaron ganando el partido y las malas caras no se hicieron esperar en el vestuario.

El martes en el partido de práctica, a ‘Mágico’ se le ocurrió la mala idea de corregir a Wilmar tras un mal relevo. " Cierra bien caraj... por tu lado nos están llegando fácil ”. El camanejo detuvo el juego y fue directamente donde el joven lateral, lo cogió del pecho y le dijo “ Oye, chiquillo malcriado, a quién chu… le hablas así. A mí me respetas, o te saco la conch… ”.

Wilmar Valencia era zaguero respetado en Matute (Foto: @alianzaretropic)

Wilmar Valencia a ‘Mágico’: “Tú eres nuevo y a mí me tratas de señor”

El defensa asustado sólo atinó a decir “ Y por qué al ‘Loco’ (Del Mar) no le dijiste nada en Arequipa ”. El central respondió, “ El arquero desde su posición ve mejor el fútbol que nosotros, por eso no le digo ni mier…, pero tú eres nuevo y a mí me tienes que tratar de Señor ”, le grito en la cara y con los ojos desorbitados.

Antes que la ‘Sangre llegue al Río’ los compañeros calmaron los ánimos y Wilmar Valencia se empoderó como uno de los ‘líderes’ del plantel y se fue tranquilo al vestuario. ‘Mágico’ pareció entender la lección y sintió que el incidente había quedado superado y su relación con el camanejo mejoraría y podían llegar hasta las bromas.

‘Mágico’ Gonzales aprendió lección a ‘pistolazo’

A los pocos días finalizado un entrenamiento mientras Valencia bajaba de las oficinas de occidente al campo de juego, Carlos Gonzales intentó hacerse el gracioso con su compañero y gritó delante del plantel: “Señores, ahí viene Bam Bam”.

El defensa, que venía molesto por una discusión con los dirigentes, reaccionó mal y sacó de su maletín una pistola y fue en busca de su compañero gritando “Ahora vas a saber por qué me dicen ‘Bang Bang’ y no ‘Bam Bam’, payaso. Malcriado de mier...” .

Wilmar Valencia parece recordar episodio en césped de Matute (Foto: GEC)

El lateral se puso ‘pálido’ del susto, salió corriendo y no paró hasta llegar a las fosas que hay en los corners del estadio de Matute. Ahí se escondió y por momentos sacaba la cabecita para ver si el camanejo lo seguía esperando con la pistola en la mano, pero una vez más los compañeros calmaron al ‘Bam Bam’. Desde ese día, a ‘Mágico’ nunca más le quedaron ganas de hacerse el chistoso y menos con un rankedo dentro del equipo. ¡Curado!

