Sin desmerecer a Claudio Pizarro, Hugo Sotil, Víctor ‘Conejo’ Benítez y otros cracks que brillaron en el extranjero, Teófilo Cubillas es sin duda el jugador peruano más reconocido en el mundo. Diez goles en tres mundiales son la carta de presentación del ‘Nene’ que brilló y deslumbró en México 70, Argentina 78 y también estuvo en España 82 donde casi queda fuera, pero una hábil maniobra del diez hizo que fuera convocado.

El ‘Nene’ falla penal ante Zape

El ‘Nene’ estuvo en el primer partido de las eliminatorias ante Colombia en el Campin de Bogotá. Cubillas llevó la número diez, aunque jugó de nueve porque en la volante estaba Julio César Uribe que pasaba por un gran momento. Teófilo no jugó mal, sin embargo, falló un penal ante Pedro Antonio Zape que pudo ser decisivo si sobre el final del encuentro Guillermo La Rosa de cabeza no hacía el 1-1.

Al día siguiente la crítica especializada cuestionó la presencia del ‘Nené’ en el once y la suplencia de La Rosa entre otras cosas más. Misteriosamente, para la revancha ante los cafeteros y los dos partidos con Uruguay, Tim no llamó al mundialista. En ese momento se dijo que la liga americana no y el Strikers, equipo de Cubillas, no le daban permiso, pero en la interna se comentaba que el DT a pedido del grupo se olvidó del goleador.

Perú brilla sin Teófilo Cubillas

Ante Colombia y los ‘charrúas’ el diez fue Julio César Uribe que la rompió y demostró que era el mejor jugador del momento por encima del mismísimo Teófilo Cubillas. Luego de las consagratorias actuaciones del ‘Diamante’ nadie se acordó del ‘Nene’ salvo sus incondicionales en la prensa y algunos miembros de la Comisión Seleccionadora que tenían una gran relación con el hijo más famoso de Puente Piedra y siempre que podían le sugerían a ‘Tim’ que lleve a España al ‘Nene’.

Para preparar lo que sería el tercer mundial en el que participaría la ‘Blanquirroja’ que hizo una extensa gira que empezó en Estados Unidos y luego llegó a Europa. El veterano técnico no tomó en cuenta a Cubillas y ante Francia, en el ‘Parque de los Príncipes’, Perú jugó un partidazo y ya nadie tenía dudas de que el diez en tierras españolas tenía que ser Uribe que en la cancha se había ganado el puesto.

La llamada ganadora de Teófilo Cubillas

La Copa del Mundo estaba a la vuelta de la esquina y el ídolo iba a quedar fuera de lo que sería su tercer campeonato, pero a un par directivos muy cercanos al brasileño, idearon un plan para sensibilizar al DT y que convoque a Teófilo Cubillas. Llamaron al crack peruano a Miami y le dijeron: “ Nene, mañana es cumpleaños del viejo, llama temprano a saludarlo cómo que te has acordado y nosotros hacemos el resto ”.

Cubillas que no quería perderse el torneo hizo lo que le pidieron y casi a las seis de la mañana timbró al técnico: “ Elba de Padua Lima, feliz cumpleaños querido profesor. Siempre lo tengo presente, que lo pase excelente ” soltó el ‘Nene’. El veterano estratega agradeció el gesto y cuando fue a desayunar les contó a los dirigentes lo que había ocurrido. “ La primera llamada que recibí hoy fue la de Cubillas, ese chico me conmovió, que buena persona es. Creo que debe ir al mundial ” sentenció el DT.

Ni bien escucharon eso los dirigentes fueron a la carga: “ El ‘Nene’ es una gran persona y nuestra estrella, claro que tiene que ir a España, usted convóquelo no que le fallará ”. Tim sonrió y dio su visto bueno. A los pocos días y faltando sólo semanas para el debut ante Camerún, el brasileño presentó la lista definitiva de jugadores y el nombre del goleador aparecía entre los convocados.

Fracaso en España ‘82

Lo que ocurrió en tierras españolas es por todos conocido. La presencia del ‘Nene’ no cayó bien al grupo que sintió que de Puente Piedra no había hecho los méritos para estar ente los llamados, y peor se pusieron las cosas cuando lo vieron en el once titular desplazando a un Guillermo La Rosa que con goles decisivos en las Eliminatorias parecía fijo. Cubillas estuvo en los tres partidos ante Camerún, Italia y Polonia y como todo el plantel no jugó bien, pero al menos consiguió disputar su tercer mundial algo que difícilmente alcance otro futbolista peruano.