Jeff Hardy, uno de los luchadores más populares del mundo entero fue noticia debido a su abrupta salida de WWE. Pese a ello la superestrella cuenta con cientos de miles de seguidores en el mundo entero; sin embargo, en este artículo vamos a recordar uno de los hechos más bochornosos de toda su trayectoria, un episodio del cual se sigue hablando en la actualidad, y en el que también fue protagonista la leyenda viviente, Sting.

TE VA A INTERESAR: ROMAN REIGNS DEFENDERÁ EL TÍTULO UNIVERSAL ANTE SETH ROLLINS EN ROYAL RUMBLE

Transcurría marzo del 2011 cuando la empresa TNA (Hoy conocida como Impact) asomaba como una potencial competencia de WWE. Además de Sting y Jeff Hardy; Hulk Hogan, Rob Van Dam y Kurt Angle, compartían el ring con jóvenes figuras como AJ Styles, Samoa Joe y los Young Bucks, entre otros.

Así Jeff Hardy fue programado para una esperada lucha de revancha por el título de Peso completo de la TNA ante Sting, en la lucha principal del evento Victory Road. Lo que prometía ser una gran lucha terminó en medio del escándalo.

En una lucha que duró menos de un minuto y medio, ‘el icono’ le aplicó el Scorpion Death Drop a Hardy y lo planchó para llevarse la victoria por la cuenta de tres, para sorpresa de los aficionados.

¿POR QUÉ TERMINÓ TAN RÁPIDO LA LUCHA ENTRE JEFF HARDY Y STING?

Tras la intriga que despertó este final, poco a poco surgieron diversas voces que acusaron a Jeff Hardy de haber ingresado bajo los efectos de alguna droga.

Meses después el propio Hardy se encargó de confirmar lo sucedido y agradeció, tanto a TNA como a Sting, por lo sucedido, ya que gracias a este hecho aceptó entrar a rehabilitación.

“TNA pagó para que me fuera ha rehabilitación y poder estar limpio. Me tomó regresar tres meses más, cuando tenían todas las razones para no querer trabajar conmigo otra vez”, manifestó en el podcast Cold Cabana.

JEFF HARDY HINCHA DE STING

Pese a este incidente, Jeff Hardy ha repetido en más de una ocasión que uno de los luchadores que más admira es el ‘icono’ Sting, incluso, ha mostrado lo mal que se sintió por el incidente con la leyenda de WCW.

Sobre el incidente, Sting también se pronunció en ese momento, mostrando su preocupación por los problemas personales en los que veía envuelto Hardy. “Cometió errores, tomó malas decisiones y tiene que aprender a afrontarlas”, manifestó.

LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN DE JEFF HARDY

Pese a que después de este incidente Jeff Hardy pudo volver a tener una exitosa carrera, que incluso le valió su regreso a WWE en el 2017, los problemas de adicción del ‘enigma carismático’ no terminaron.

Así en el 2019 fue arrestado en Carolina del Sur al haber sido encontrado en completo estado de ebriedad. Debido a ello, tuvo que pagar una fianza para salir libre.

Estos problemas incluso han servido para algunas historias en la lucha libre, ya que sus rivales en repetidas ocasiones ‘le habrían sacado esta situación en cara’. En la actualidad se espera que Jeff Hardy pueda regresar a los rings en la empresa All Elite Wrestling, donde actualmente labora su hermano Matt.

MÁS INFORMACIÓN: