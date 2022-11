El primer golpe en el Mundial de Qatar 2022 lo ha asestado Arabia Saudita con un 2-1 ante la selección argentina, un resultado que dejó a ha hecho voltear la cabeza hacia el padre de esta criatura de los nuevos ‘Halcones Verdes’, el francés Hervé Renard.

Pero quién es este entrenador de 54 años, se pregunta todo el plante y la BBC de Londres logró explicar parte de su historia y contar sus intentos por ser jugador profesional en el Cannes FC, pero con 15 años su sueño acabó pronto.

El entrenador de Arabia Saudita reconoció a la agencia Reuters que no era tan habilidoso como pensaba “ Cuando me enfrenté a otros jugadores me di cuenta de que no era tan bueno ”. Pese a sus limitaciones y mucha constancia jugó hasta los 30 años en clubes de tercera división hasta que cambio de oficio y se volvió reciclador de basura y a la limpieza pública .

Hervé Renard toma reto de Arabia tras exitos con Zambia, Costa de Marfil y Marruecos (Foto: Getty Images)

“Me levantaba de madrugada a limpiar edificios”

“Me levantaba a las 3 de la mañana para ir a limpiar edificios. Eso me ayuda a mantener todo lo que me está pasando ahora esto en perspectiva ”, contó el estratega para el medio británico y reconoció que esa situación colabora al momento de encarar algunas otras situaciones problemáticas.

Pero el ‘Basurero’ no renunció al fútbol pues se ofreció como entrenador de varios equipos amateurs. En 1999 tomó las riendas del SC Draguignan en Francia de cuarta división y tras sacarlo a flote, un excompañero, Claude Le Roy le pide ser su asistente en club chino Shanghai Cosco y después juntos toman las riendas del Cambridge United, de tercera división de Inglaterra.

Hervé Renard: Su éxito empieza en África

Regresó a Francia en el 2007 para buscar su camino como DT y destacó con el AS Cherbourg, esto le valió para tener oportunidades con la selección de Zambia con la que logró ganar la Copa Africana de Naciones en el 2012, luego repitió el plato en el 2015, pero con la selección de Costa de Marfil.

Su exitoso paso por el fútbol africano lo reiteró con la clasificación de Marruecos a Rusia 2018, después de veinte años, finalizada esa etapa aceptó la propuesta de Arabia Saudita, equipo al que consiguió ubicar dentro de los primeros 20 puestos en el ranking de la FIFA.

Hervé Renard: Cábala y una osbesión

Pese al trabajo confirmado de Hervé Renard en los equipos por donde pasó, tampoco le dio la espalda a las supersticiones habituales en su oficio y la más notoria es acudir a los partidos con una camisa de blanca. “ Ante Zambia cambié de camisa, me puse una de color azul y perdimos, así que en el siguiente partido me puse una blanca y ganamos ”, comentó.

Sumado a este detal el DT tiene como características de sus equipos en la posesión del balón, la presión alta para recuperarlo y el énfasis para exigir a sus jugadores una nueva condición física, es hoy reconocido internacionalmente. “ Hervé nos exigía en el campo y en el gimnasio. La pretemporada con él fue y sigue siendo la más dura que he hecho nunca ”, contó a “The Guardian”, John Ruddy, jugador del Cambridge United.

“Hervé nos pedía hacer flexiones durante 2 minutos. Recuerdo que temblaba como un perro y lo único que él hacía era reírse y gritar: ‘¡Vamos John! ”, contó su expupilo quien también reveló que el DT realizaba los mismos ejercicios que exigía.