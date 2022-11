Ver un Mundial es algo al alcance de pocos, pero haber acudido a 13 solo está al alcance de los elegidos. Jorge Arriola se prepara viajar a Qatar 2022 y ver su decimacuarta Copa del Mundo. El carismático ‘Chupo’ acompañó siempre a la selección peruana y considera que Teófilo Cubillas y el equipo de México 70 son los mejores de Perú en los mundiales.

¿Cuál es el primer Mundial al que fuiste?

El de Inglaterra 66. Fui con unos amigos de Miraflores que parábamos en el Lima Cricket. Seguimos a Brasil, Cuando terminó el torneo nos compramos una camioneta y dimos una vuelta por Europa. Te imaginas a ocho jóvenes por Francia, Holanda, Mónaco sin plata.

¿Cómo fue tu primer con Perú como participante?

Los jugadores de la “U” del 66 y 67 eran mis amigos y como la mayoría estaban en la selección los acompañé al partido de la Paz, el del lió con Chechelev y al de la ‘Bombonera’. Cómo no iba ir al mundial de México.

¿Cuál Mundial te perdiste?

El de Alemania 74. Fui a Montevideo a ver el tecer partido con Chile que definía el pase al mundial y nos eliminaron. Creía que clasificábamos fijos y de picón no fui.

Jorge Arriola tiene una exclusiva colección de camisetas de Perú (Foto: GEC)

¿Es complicado conseguir entradas para los partidos?

Antes era muy fácil porque había la agencia de viajes Olimpic Tours en la que que te inscribías y tenías todo. Ahora es más difícil, pero termino consiguiendo.

¿En qué cambiaron los mundiales?

Antes casi no había televisión, fotógrafos, uno se sentaba en la tribuna y disfrutaba del partido. Ahora las chicas se paran y toman selfies, otros van a comprar comida en pleno juego y no dejan ver.

¿Algo más?

Tú salías de tu hotel una hora antes de los partidos y llegabas sin problemas. Ahora hay que salir tres horas antes porque hay shows y muchas cosas más. Entiendo que el fútbol evolucionó y todo eso es parte de la fiesta, pero yo voy a ver los partidos, nos otras cosas.

BRASIL VS ITALIA LA MEJOR FINAL

¿La mejor final que viste?

Vi once, la del 70 muy buena, pero Italia llegó más castigada que Brasil. La verdad que cada una tiene lo suyo.

¿Una que no te gustó?

La de Rusia deslucida porque Francia era muy superior.

¿Qué selección te marcó?

La de Brasil del 70, tenían grandes jugadores.

¿Pelé o Maradona?

¿Cómo los mides?, ¿por estadísticas? Si es así, Pelé por los tres mundiales que ganó.

Jorge Arriola pudo conocer a Diego Maradona y a Pelé en su mejor momento (Foto: GEC)

¿El mejor jugador que viste en las Copas del Mundo?

Varios, Cruyff, Maradona, Messi, por el que me hice hincha del Barcelona, Pelé sin ninguna duda, Beckenbauer .

¿Qué tipo de jugadores te gustan?

Los que tienen panorama, los que saben distribuir, los que tienen recursos. A esos no te los imaginas tirados en el piso dando vueltas y agarrándose la cabeza ni bien los tocas

¿Lo dices por alguien en especial?

Neymar indirectamente le hace daño al fútbol. Es habilidoso y hace jugadas brillantes, pero eso de golpear el piso como si se estuviera muriendo cuando lo patean no me gusta, antes no se veía eso.

“LA SELECCIÓN PERUANA DE MÉXICO 70 FUE LA MEJOR”

¿La mejor selección peruana en los mundiales?

Han pasado 50 años y todavía se sigue hablando de la de México 70. Ese equipo fue muy bueno y los jugadores llegaron en su mejor momento.

Al Mundial de España 82 vas como jefe de equipo, ¿cómo llegas al cargo?

Para las Eliminatorias del 81 mis amigos Pepe Aramburú, ‘Calila’ Carrera y el gringo Hanza me dijeron:‘Chupo’ llega el nuevo entrenador brasileño vamos a a conocerlo.

¿Y qué pasó?

Nos hicimos amigos desde el primer día y me nombraron integrante de la Comisión de Apoyo. Estuve más de diez años trabajando para la selección y nunca cobré un sol.

¿De qué te encargabas?

Era el hombre orquesta, en esa época no había Videna, derechos de televisión, celulares y éramos poquitos los que trabajábamos con la selección. Si al entrenador no le gustaba algo en el entrenamiento y se le ocurría practicar en la tarde tenía que buscar una cancha.

Jorge Arriola y el recordado Eusebio (Foto: GEC)

“GRITE LOS GOLES DE CUBILLAS”

¿El mejor jugador peruano en los mundiales?

Teófilo Cubillas no hay duda. Esos diez goles tienen resonancia en el mundo. Es el peruano más conocido a nivel internacional.

¿Cómo viviste Rusia 2018?

Cuando estuve en Rusia me felicité por haber ido porque lo que se vivió ahí fue único. Escuchar el Contigo Perú fue una maravilla.

¿A qué grandes jugadores conociste?

Mejor pregúntame a quien no conocí. Tengo fotos con Bobby Charlton , Just Fontaine, Uwe Seeler, Eusebio, Pelé, Maradona, Ronald Koeman entre otros.

¿Te reconoció FIFA de alguna manera por ir a tantos torneos?

Conozco dirigentes, pero no. Lo que si tengo es la más alta condecoración del Comité Olímpico y también el reconocimiento del Congreso, y en varias ciudades como Arequipa, Huaraz y Puno soy hijo ilustre.

¿Tu favorito para este torneo?

Brasil, Argentina, Alemania, Francia, por ahí Bélgica aunque le falta algo. Hay equipos que pueden jugar un buen partido, pero no pueden hacer un buen campeonato.

¿El mejor arquero de los mundiales?

Sepp Maier, Neuer de los de ahora y Casillas que en Sudáfrica estuvo muy bien.

¿Un defensa?

Beckenbauer, no sólo como defensa, fue de los primeros que se destacó por salir jugando y generar ataques.

¿Un volante?

Rivelino puede ser.

¿El mejor elantero?

Ronaldo,el brasileño era muy bueno.

¿Una anécdota?

Estaba en Boston en el Mundial de Estados Unidos y ‘Cachito’ Ramírez, que era miembro de la Comisión Técnica de la FIFA, me dio una invitación al palco.

¿Qué pasó?

Llegué a mi sitio y detrás mío estaba sentando Bush padre. A mi costado una mujer rubia muy guapa y al otro lado un señor con un polo que decía Italia. Pasaba la gente y todos lo saludaban al de polo y me salió la del sapo y pregunto, ¿quién es? y me dicen el maravilloso Marvin Hagler. Al toque me tome una foto con él.

¿Otra anécdota?

Para España 82 el ‘Chino’ Pepe, que era el utilero,me dice que no hay ropa para entrenar mañana y que consiga lo que pueda.

¿Qué hiciste?

Fui donde un proveedor de Pilsen y me dijo que tenía unos buzos amarillos y que si era urgente trabajaba toda la noche y me los preparaba.

¿Cómo termino todo?

De madrugada recogí todo y por la mañana el ‘Chino’ entregó la ropa a los jugadores que se vieron un poco sorprendidos, en especial tres pesos pesados que antes de subir al bus que nos llevaba al entrenamiento me dijeron: sólo porque eres tú nos ponemos esto. (José Reynoso Alencastre).

