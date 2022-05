Periodismo de periodistas. La profesión de comunicador te permite recorrer el mundo, informar, dar primicias, ´pero también, hace posible que acabes con esos ‘temas pendientes’ que siempre estuvieron en tu interior. El periodista deportivo Raúl Romero jugó en los juveniles de Alianza Lima, no siguió con su carrera de futbolista profesional porque le ganaron otras emociones y decisiones. Ahora es una consagrado Co-conductor en ‘Teledeportes’ de Panamericana Televisión y tiene entre sus ‘goles’ haber entrevistado al brasileño Neymar por primera vez para el Perú y dar a conocer el romance entre Paolo Guerrero y Alondra Miró. Una vida alrededor del mundo.

LA COSTUMBRE

He conocido todos los países de América del Sur y del resto del continente, he estado en Europa, en muchas ciudades, recuerden que llegué hasta Rusia, pero si tengo una manía o costumbre, es que nunca pruebo plato del lugar, siempre apuesto por una hamburguesa o milanesa. La verdad, es que lo hago porque tengo miedo qué me puedan caer mal y no pueda hacer mi trabajo, cómo debe ser.

LA PRIMICIA

En el 2015, la ‘Copa América’ se jugó en Chile y los derechos de televisión lo tenía otro canal, que no era Panamericana. Ese día Brasil nos ganó y todos esperaban que hable Neymar. Lo hizo para todos los de la conferencia de prensa y me alejé de los colegas para ubicarme junto a una puerta pequeñita, me parecía que era el camino de salida que iba a tomar el brasileño. Lo hizo, lo encaré con mi micrófono y se paró. Habló como 3 minutos, cuando veo con el rabillo del ojo, que los otros periodistas se acercaban desesperados, lancé mi última pregunta, respondió amable y se fue, pese a que los otros le pedían que declare. Al final, esos pocos minutos, con imágenes, archivos y más, se convirtió en un reportaje de 14 minutos al aíre.

EL BESO

En Perú se especulaba que Paolo Guerrero y Alondra García Miró tenían un romance, pero nadie podía confirmado. En la misma ‘Copa América’ de Chile, el equipo de ‘Teledeportes’ nos alojamos frente al hotel de la selección, en Temuco. Cuando me voy a dar una vuelta por la concentración me avisan que ella había llegado y ya lo había visitado. Desde ese momento, con mi camarógrafo, empezamos a hacer la ‘guardia’ y no pasaba nada. Con la cámara prendida, pasaban las horas, se iba bajando la batería y seguíamos de pie. Cerca de las 12 de la noche, regresé ‘derrotado’ a mi cuarto, que compartía con mi compañero y miro por mi ventana y estaban ambos, besándose, expresándose amor. Cuando le grité al ‘cámara’, él ya estaba filmando todo.

EL BLOOPER

Fue en mi debut, en un partido entre Perú frente a Colombia en el estadio Nacional, cubriendo el vestuario visitante, Ese día, el programa lo dirigía Micky Rospigliosi y antes de presentarme, me llenaba de elogias, era su manera de darme la bienvenida. Yo, obviamente, estaba tenso y pedía que no hable tanto y me da el pase y cuando lo hace, ocurre un cortocircuito en el micrófono, siento una electricidad y entre mis nervios y el problema eléctrico empecé a temblar y ya no pude aguantar y solté el aparato al suelo.

EL FUTBOLISTA QUE NO LLEGÓ

He jugado en Alianza, soy de la categoría 70. En mi equipo estaba Darío Muchotrigo y allí conozco a mi mejor amigo Billy Jahnsen. Era mediocampista, hasta ahora tengo buen pase largo, te pongo la pelota donde quieras. El ‘Cholo’ Castillo me ubico de marcador derecho y siempre fui titular. Pero ingresé a la universidad y me propuse pagarme mis estudios y quitarle ese peso a mi padre. Me puse a trabajar y con las carpetas llegaron las chicas, las cervecitas y se acabó todo. Debo reconocer que soy un futbolista frustrado.

EL PELIGRO

La selección peruana fue a jugar a Venezuela y al observar el hotel donde concentraba Perú y sus deterioradas instalaciones, hice un informe. Todo estaba bien esa noche. Al día siguiente, mientras mis compañeros disfrutaban de la piscina, llegaron 4 hombres, todos en terno y de frente me llevaron a una habitación oscura, me esposaron y me dijeron que había ofendido a la revolución que se vivía en el país y desde su teléfono, me mostraron mi reportaje. Me subrayaron que me iba a ir preso y en mi desesperación les pregunté qué podía hacer y me pidieron que haga otro donde me rectifique y quedé en hacerlo. Llamé al canal, les expliqué lo sucedido y les dije también: ‘Voy hacerlo, pero no lo saquen al aíre sino péguenlo en la página web, que de allí ellos habían tomado el anterior’. Lo envié, ellos me dijeron que estaba bien, que siga tranquilo, pero me estarían observando. Vimos el partido asustados, camino al aeropuerto sentíamos que nos seguían y recién cuando el avión despegó, nos calmamos.